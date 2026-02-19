Αυτά τα καλαμαράκια τηγανητά που σας προτείνουμε θα γίνουν ανάρπαστα στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας.

Τα καλαμαράκια τηγανητά είναι από τα πιο αγαπημένα πιάτα της Καθαράς Δευτέρας και γενικά της σαρακοστιανής περιόδου. Χρυσαφένια, ελαφριά και τραγανά απ’ έξω, αλλά μαλακά και ζουμερά μέσα, μπορούν να γίνουν ακόμα καλύτερα και από της ταβέρνας, αρκεί να ακολουθήσετε τα σωστά βήματα και να δώσετε προσοχή στις λεπτομέρειες.

Είτε χρησιμοποιήσετε φρέσκα είτε κατεψυγμένα καλαμαράκια, η σωστή προετοιμασία είναι το κλειδί. Αν είναι κατεψυγμένα, πρέπει να ξεπαγώσουν φυσικά, ιδανικά στο ψυγείο, και να στραγγιστούν πολύ καλά. Αν είναι φρέσκα, καθαρίζονται αφαιρώντας εντόσθια, μάτια, στόμα και το διάφανο «κόκκαλο» από το εσωτερικό τους, έπειτα κόβονται σε ροδέλες και πλένονται καλά. Σε κάθε περίπτωση, το σημαντικότερο στάδιο είναι το καλό στέγνωμα. Τα καλαμαράκια πρέπει να είναι εντελώς στεγνά πριν αλευρωθούν, γιατί η υγρασία δεν επιτρέπει να δημιουργηθεί τραγανή κρούστα.

Το αλεύρωμα πρέπει να είναι ελαφρύ. Αρκεί μια λεπτή στρώση αλευριού, αφού πρώτα τινάξετε καλά το περίσσιο. Για ακόμη πιο τραγανό αποτέλεσμα, μπορείτε να αναμείξετε το απλό αλεύρι με λίγο καλαμποκάλευρο ή ψιλό σιμιγδάλι. Μια μικρή πρέζα μπέικιν πάουντερ μπορεί επίσης να βοηθήσει να γίνει η κρούστα πιο αφράτη. Eναλλακτικά

{https://exchange.glomex.com/video/v-c3bmcaqwgm0p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Καθοριστικό ρόλο παίζει η θερμοκρασία του λαδιού. Το λάδι πρέπει να είναι πολύ καλά ζεσταμένο, περίπου στους 170–180°C. Αν δεν είναι αρκετά καυτό, τα καλαμαράκια θα απορροφήσουν λάδι και θα γίνουν βαριά και μαλακά. Τηγανίζουμε πάντα σε μικρές δόσεις, ώστε να μην πέφτει η θερμοκρασία. Αν γεμίσει το τηγάνι, τα καλαμαράκια ουσιαστικά θα βράσουν αντί να τηγανιστούν.

Ο χρόνος τηγανίσματος είναι σύντομος καθώς δύο έως τρία λεπτά αρκούν για να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα. Αν μείνουν περισσότερο, θα σκληρύνουν και θα γίνουν «λαστιχένια». Μόλις είναι έτοιμα, τα βγάζουμε σε απορροφητικό χαρτί χωρίς να τα σκεπάσουμε, για να μην μαλακώσει η κρούστα από τους υδρατμούς. Το αλάτι προστίθεται στο τέλος, αφού βγουν από το λάδι, γιατί αν μπει πριν τραβάει υγρασία και τα σφίγγει.

Σερβίρονται ιδανικά αμέσως, όσο είναι ακόμα ζεστά και τραγανά, με φρέσκο λεμόνι που αναδεικνύει τη γεύση και ισορροπεί τη λιπαρότητα. Με τη σωστή τεχνική και λίγη προσοχή, τα καλαμαράκια τηγανητά θα γίνουν το απόλυτο highlight του σαρακοστιανού τραπεζιού σας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-by2sqylk5tpl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η συνταγή για τραγανά τηγανητά καλαμαράκια

3 τμχ καλαμάρι

200 γρ αλεύρι γ.ο.χ

60 γρ κορν φλαουρ

Αλάτι

Καλαμποκελαιο για το τηγάνισμα

Καθαρίζουμε τα καλαμάρια μας. Δεν βγάζουμε την εξωτερική πέτσα από το καλαμάρι. Βάζουμε τα καλαμάρια σε ένα σουρωτήρι με ένα ταψάκι από κάτω και τα βάζουμε στο ψυγείο χωρίς να τα σκεπάσουμε. Όσο πιο πολύ ώρα το αφήσουμε στο ψυγείο τόσο το καλύτερο, ακόμα και ένα βράδυ. Τα καλαμάρια πρέπει να είναι στεγνά πριν το τηγάνισμα. Η υγρασία εμποδίζει το κουρκούτι να κολλήσει σωστά και κάνει το αποτέλεσμα πιο βαρύ. Σε ένα ταψάκι ανακατεύουμε το αλεύρι με το κορν φλαουρ. Δεν αλατίζουμε το καλαμάρι πριν το τηγάνισμα. Πανάρουμε καλά με το αλεύρι τιναζουμε πολύ καλά και τηγανίζουμε σε πολύ δυνατό λάδι. Δεν στριμώχνουμε πολλά καλαμάρια στο τηγάνι, θα πέσει η θερμοκρασία του λαδιού και το κουρκούτι θα απορροφήσει περισσότερο λάδι. Τα τηγανίζουμε σε μικρές δόσεις για τέλειο αποτέλεσμα. 2-3 λεπτά αρκούν για να αποκτήσουν χρυσαφένιο χρώμα. Δεν τα γυρίζουμε συνέχεια, το κουρκούτι μπορεί να ξεκολλήσει. Μόλις τα βγάλουμε από το τηγάνι, τα αφήνουμε χαρτί κουζίνας χωρίς να τα σκεπάσουμε. Αν τα καλύψουμε ο ατμός θα μαλακώσει την κρούστα και θα χάσουν την τραγανότητά τους. Καλή επιτυχία και καλή Σαρακοστή!

{https://exchange.glomex.com/video/v-d589bgwrqlqh?integrationId=40599y14juihe6ly}