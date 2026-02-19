Οι ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς μετά την επεισοδιακή επίσκεψη Γεωργιάδη στο νοσοκομείο Νίκαιας.

«Οι εικόνες με τους αστυνομικούς που χτυπούν τους εργαζόμενους στην είσοδο του νοσοκομείου αποτελούν ντροπή όχι μόνο για τον υπουργό, αλλά για την κυβέρνηση συνολικά», αναφέρει ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την ένταση που προκλήθηκε νωρίτερα σήμερα στο νοσοκομείο Νίκαιας κατά την επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη. «Αυτή ήταν η απάντηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη στα αιτήματα των εργαζομένων: καταστολή και ξύλο», τονίζει από την πλευρά της η Νέα Αριστερά.

«Για πολλοστή φορά, ο υπουργός Υγείας, Αδ. Γεωργιάδης, μετατράπηκε σε θλιβερό πρωταγωνιστή σκηνικών αστυνομικής βίας εναντίον γιατρών και νοσηλευτών, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Νοσοκομείο της Νίκαιας.



»Οι εικόνες με τους αστυνομικούς που χτυπούν τους εργαζόμενους στην είσοδο του νοσοκομείου αποτελούν ντροπή όχι μόνο για τον υπουργό, αλλά για την κυβέρνηση συνολικά. Μια κυβέρνηση που έχει μοναδικό έργο το ξήλωμα και τη διάλυση του ΕΣΥ, με σκοπό την εξυπηρέτηση των μεγάλων συμφερόντων της ιδιωτικής υγείας, εις βάρος, προφανώς, της υγείας των πολιτών.



»Ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι σε θέση να ακούσει τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις των ανθρώπων που παλεύουν καθημερινά να κρατήσουν όρθιο το ΕΣΥ, εδώ δεν ανέχεται να ακούει ερωτήσεις από δημοσιογράφους», τονίζει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Νέα Αριστερά: Όταν οι υγειονομικοί ζητούν ενίσχυση, η κυβέρνηση στέλνει ΜΑΤ και συλλαμβάνει γιατρούς

«Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης επέλεξε να επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, το οποίο στενάζει από ελλείψεις ώστε να πραγματοποιήσει μία από τις γνωστές φιέστες του. Ο κ. Γεωργιάδης έχει αποδείξει πολλές φορές άλλωστε ότι ποσώς τον ενδιαφέρουν οι ανάγκες των δημόσιων νοσοκομείων. Πήγε για να δείξει ότι "όλα λειτουργούν".

» Οι υγειονομικοί που διαμαρτυρήθηκαν για τις συνθήκες εργασίας τους και για την κατάσταση του ΕΣΥ αντιμετωπίστηκαν με αστυνομική βία. Οι ίδιοι άνθρωποι που κράτησαν όρθιο το δημόσιο σύστημα υγείας στην πανδημία, και το κρατούν ακόμη, βαφτίζονται «ταραξίες». Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη ο Δημήτρης Ζιαζιάς, επιμελητής παθολόγος του Γ.Ν. Νίκαιας και μέλος της διοίκησης ΟΕΝΓΕ, και δύο ακόμη γιατροί φέρονται να υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις μετά από χτυπήματα στο κεφάλι.

» Αυτή ήταν η απάντηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη στα αιτήματα των εργαζομένων: καταστολή και ξύλο.

»Το ΕΣΥ δεν χρειάζεται επικοινωνιακές επισκέψεις. Χρειάζεται συγκεκριμένες πολιτικές ενίσχυσης με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλο το ΕΣΥ.

»Αλλά όσο η εικόνα προέχει της ουσίας, το αποτέλεσμα είναι αυτό: ΜΑΤ σε νοσοκομεία», αναφέρει η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.

