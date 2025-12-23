Η Επιτροπή καταγράφει σημαντική πρόοδο στην εφαρμογή των συστάσεων του Ευρωπαϊκού Οδικού Ελέγχου (Peer Review), με την ΕΛΣΤΑΤ να έχει υλοποιήσει ή δρομολογήσει τη συντριπτική πλειονότητα των δράσεων βελτίωσης.

Ως σταθερό, αξιόπιστο και πλήρως ευθυγραμμισμένο με τα υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα χαρακτηρίζει το ελληνικό στατιστικό σύστημα η 12η Έκθεση της Επιτροπής Ορθής Πρακτικής (GPAC), η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα και καλύπτει την περίοδο 2022-2025. Σύμφωνα με την έκθεση, η Ελληνική Στατιστική Αρχή έχει επιδείξει επαγγελματισμό, διαφάνεια και μεθοδολογική αυστηρότητα, ακόμη και σε περιπτώσεις έντονης δημόσιας κριτικής, ενισχύοντας περαιτέρω την εμπιστοσύνη των πολιτών στα επίσημα στατιστικά στοιχεία.

Η Επιτροπή καταγράφει σημαντική πρόοδο στην εφαρμογή των συστάσεων του Ευρωπαϊκού Οδικού Ελέγχου (Peer Review), με την ΕΛΣΤΑΤ να έχει υλοποιήσει ή δρομολογήσει τη συντριπτική πλειονότητα των δράσεων βελτίωσης. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη διαχείριση δύο κρίσιμων περιστατικών το 2025, που αφορούσαν την προσωρινή αναβολή δημοσίευσης στοιχείων ανεργίας και δημόσιες αιτιάσεις για τη μεθοδολογία υπολογισμού του ΑΕΠ, όπου η Αρχή προέταξε την επιστημονική τεκμηρίωση και την ενημέρωση των ευρωπαϊκών θεσμών, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία των στοιχείων.

Σημαντική χαρακτηρίζεται και η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, με την πρόσληψη 99 νέων υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ, γεγονός που οδήγησε σε καθαρή αύξηση προσωπικού κατά 4,7% και σε ουσιαστική ανανέωση ηλικιακά και επιστημονικά. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, η Αρχή διαθέτει υπαλλήλους κάτω των 30 ετών, ενώ αυξήθηκε θεαματικά και το ποσοστό εργαζομένων με μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους.

Η έκθεση αναδεικνύει επίσης τη βελτίωση του πλαισίου ποιότητας και εκπαίδευσης, καθώς και την ενισχυμένη συνεργασία με άλλους φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, ιδίως μέσω της καλύτερης αξιοποίησης διοικητικών δεδομένων. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η συνολική στελέχωση παραμένει χαμηλότερη από τις προβλέψεις του οργανισμού, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον εκσυγχρονισμό του οργανογράμματος και τον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό.

Τέλος, η GPAC αφιερώνει ειδική ενότητα στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης στις επίσημες στατιστικές, τονίζοντας ότι η υιοθέτησή της μπορεί να ενισχύσει την ταχύτητα και το βάθος της στατιστικής πληροφόρησης, υπό την προϋπόθεση ισχυρής διακυβέρνησης, διαφάνειας και επαρκούς προστασίας της ιδιωτικότητας. Συνολικά, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ΕΛΣΤΑΤ διαθέτει σταθερό θεσμικό περιβάλλον και την ικανότητα να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης στατιστικής παραγωγής.