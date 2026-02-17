Αποχωρεί από το «60 Minutes» εν μέσω αναταραχής στο CBS News.

Έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες, ο Άντερσον Κούπερ αποχωρεί από την εκπομπή «60 Minutes» του CBS News, μία ακόμα αλλαγή υπό τη νέα αρχισυντάκτρια του δικτύου, Μπάρι Βάις.

Ο 58χρονος δημοσιογράφος, που παρουσιάζει δική του εκπομπή στο CNN, ήταν ανταποκριτής του «60 Minutes» του CBS News μέσω συμφωνίας μεταξύ των δύο δικτύων- που ανήκουν στη Warner Bros Discovery και την Paramount Skydance- αντίστοιχα, από τη σεζόν 2006-2007.

«Για σχεδόν 20 χρόνια κατάφερα να ισορροπήσω τη δουλειά μου στο CNN και το CBS, αλλά πλέον έχω μικρά παιδιά και θέλω να περάσω μαζί τους όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο, όσο θέλουν ακόμα να περάσουν χρόνο μαζί μου», δήλωσε ο Κούπερ.

«Το ότι ήμουν ανταποκριτής του “60 Minutes” υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες τιμές στην καριέρα μου. Είχα την ευκαιρία να πω απίστευτες ιστορίες, να συνεργαστώ με μερικούς από τους καλύτερους παραγωγούς, μοντέρ και συνεργεία του χώρου», επεσήμανε ακόμα.

«Του είμαστε ευγνώμονες που αφιέρωσε τόσο μεγάλο κομμάτι της ζωής του σε αυτή την εκπομπή και κατανοούμε τη σημασία του να περνά κανείς περισσότερο χρόνο με την οικογένεια», ανέφερε ανακοίνωση του CBS News, για την αποχώρηση του Κούπερ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Είναι ο τελευταίος δημοσιογράφος που σταματά τη συνεργασία του με το CBS News μετά την άφιξη της Μπάρι Βάις στην αρχισυνταξία του δικτύου τον Οκτώβριο, αφού η Skydance Paramount εξαγόρασε το The Free Press, Μέσο που είχε ιδρύσει η ίδια.

Η ανεξαρτησία του CBS News και η ναυαρχίδα του, το «60 Minutes» είναι υπό αμφισβήτηση από τη στιγμή που ο νέος ιδιοκτήτης του δικτύου, Ντέιβιντ Έλισον, τοποθέτησε στην αρχισυνταξία τη Βάις- μια αρθρογράφο χωρίς προηγούμενη εμπειρία στην τηλεόραση.

Τον Δεκέμβριο η Βάις έβαλε «φρένο» σε ρεπορτάζ του «60 Minutes» για τη φυλακή Cecot στο Ελ Σαλβαδόρ, όπου η κυβέρνηση Τραμπ είχε στείλει μετανάστες από τη Βενεζουέλα, χωρίς δίκαιη διαδικασία. Το επιχείρημά της ήταν ότι το ρεπορτάζ δεν περιελάμβανε την άποψη της κυβέρνησης Τραμπ, που είχε αρνηθεί τα αιτήματα για σχολιασμό.

Τον προηγούμενο μήνα η Βάις ανακοίνωσε τη στρατηγική της, αναφέροντας ότι θα προσθέσει 19 νέους συνεργάτες και θα επικεντρωθεί στο να φέρει μια «νοοτροπία streaming» στο δίκτυο, που σταθερά είναι πίσω από τους ανταγωνιστές του, το ABC και το NBC, στην τηλεθέαση.

Η ίδια είχε εκφράσει ενδιαφέρον για «μεταγραφή» του Κούπερ στο CBS News με πλήρη απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας να είναι παρουσιαστής του βραδινού δελτίου ειδήσεων, σύμφωνα με το Puck.

Πηγή: Guardian, Reuters