Απόδοση 1,97% καταγράφθηκε στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων που πραγματοποίησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), για ποσό 400 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοπρασίας, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 967 εκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που οδήγησε σε υπερκάλυψη του ζητούμενου ποσού κατά 2,42 φορές, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για τους τίτλους του ελληνικού Δημοσίου.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), ενώ η ημερομηνία διακανονισμού της έκδοσης έχει οριστεί για την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι το ύψος του δημοπρατηθέντος ποσού, ενώ αποδεκτές έγιναν και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι δεν θα γίνουν δεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, ενώ υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια των δημοπρασιών εντόκων γραμματίων δεν καταβάλλεται προμήθεια.