Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η ΕΥ και τα crypto, η αμοιβή της S&P Global Ratings για την αξιολόγηση του ελληνικού χρέους, η έρευνα της Pulse για τα παίγνια και οι επενδύσεις του Μαυροπάνου στο real estate

Η αμοιβή της S&P Global Ratings

Την αμοιβή που θα λάβει ο οίκος αξιολόγησης S&P Global Ratings για την ανανέωση της παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής οικονομίας για το χρονικό διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2025 έως και 31 Οκτωβρίου 2026 ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). Σύμφωνα με την απόφαση, το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στον S&P μια βασική αμοιβή ύψους 59.500 ευρώ για τη συγκεκριμένη περίοδο. Επιπλέον, προβλέπεται μεταβλητή σωρευτική αμοιβή, η οποία δεν αφορά κάθε έκδοση ξεχωριστά αλλά υπολογίζεται αθροιστικά για το σύνολο των νέων εκδόσεων ομολόγων που θα πραγματοποιηθούν έως τις 31 Οκτωβρίου 2026. Η αμοιβή αυτή προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της συνολικής ονομαστικής αξίας των εκδόσεων εντός του εν λόγω διαστήματος. Ειδικότερα, για συνολικό ύψος εκδόσεων έως 200 εκατ. ευρώ, η σωρευτική αμοιβή διαμορφώνεται σε 0,0750%, που αντιστοιχεί σε 0,15 εκατ. ευρώ. Για συνολικές εκδόσεις από 200 εκατ. έως 1 δισ. ευρώ, το ποσοστό ανέρχεται σε 0,0462%, με τη συνολική αμοιβή να φτάνει τα 0,5196 εκατ. ευρώ, ενώ για συνολικό ύψος εκδόσεων από 1 έως 2 δισ. ευρώ, με το ίδιο ποσοστό 0,0462%, η αμοιβή διαμορφώνεται σε 0,9816 εκατ. ευρώ. Για συνολικές εκδόσεις από 2 έως 3 δισ. ευρώ, το ποσοστό μειώνεται σε 0,0433%, με τη σωρευτική αμοιβή να ανέρχεται σε 1,4146 εκατ. ευρώ, ενώ για εκδόσεις από 3 έως 4 δισ. ευρώ προβλέπεται ποσοστό 0,0380% και συνολικό ποσό 1,7946 εκατ. ευρώ. Το ίδιο ποσοστό 0,0380% εφαρμόζεται και για συνολικό ύψος εκδόσεων από 4 έως 5 δισ. ευρώ, με τη σωρευτική αμοιβή να φτάνει τα 2,1746 εκατ. ευρώ. Τέλος, για συνολικές εκδόσεις από 5 έως 10 δισ. ευρώ, η αμοιβή περιορίζεται σε ποσοστό 0,0231%, με το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό να διαμορφώνεται σε 3,3296 εκατ. ευρώ. Δεδομένου ότι προχθές το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε με το δεκαετές ομόλογο 4 δισ. ευρώ από τις αγορές, ο οίκος έχει ήδη «κλειδώσει» αμοιβή 2,1746 εκατ. ευρώ.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η ΕΥ και τα crypto

Στην Ernst & Young ανέθεσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης για την εξέταση αίτησης και φακέλου αδειοδότησης παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων (CASPs) καίριας εποπτικής σημασίας με διεθνή παρουσία, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/1114 (MiCA). Η ανάθεση έγινε μετά από πρόσκληση σε μεγάλες ελεγκτικές και συμβουλευτικές εταιρείες και αξιολόγηση των υποβληθεισών τεχνικοοικονομικών προσφορών. Στη διαδικασία δεν ανταποκρίθηκε η PricewaterhouseCoopers Business Solutions, η οποία δεν υπέβαλε προσφορά. Αντίθετα, προσφορές κατατέθηκαν από τις Deloitte, Ernst & Young, KPMG και Grant Thornton. Κατά την αξιολόγηση, η οικονομικά χαμηλότερη προσφορά της Deloitte Business Solutions απορρίφθηκε, καθώς κρίθηκε ότι δεν πληρούσε βασικές απαιτήσεις της πρόσκλησης, κυρίως ως προς την αναλυτική παρουσίαση της ομάδας έργου και την επαρκή τεκμηρίωση εξειδικευμένων γνώσεων σε τομείς πληροφορικής, κυβερνοασφάλειας και κανονιστικής συμμόρφωσης. Οι προσφορές της KPMG και της Grant Thornton κρίθηκαν μεν τυπικά αποδεκτές, ωστόσο δεν επιλέχθηκαν λόγω υψηλότερου οικονομικού τιμήματος. Τελικώς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την ανάθεση του έργου στην Ernst & Young Ελλάς, η οποία υπέβαλε τη χαμηλότερη προσφορά μεταξύ όσων πληρούσαν πλήρως τις τεχνικές και νομικές προδιαγραφές της πρόσκλησης, ολοκληρώνοντας έτσι τη διαδικασία επιλογής αναδόχου.

Έρευνα της Pulse για την ΕΕΕΠ

Στην εταιρεία Pulse RC, ιδιοκτησίας του Γιώργος Αράπογλου, ανέθεσε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) την παροχή υπηρεσιών για τη διεξαγωγή της έρευνας με τίτλο «Πανελλαδική Ποσοτική Έρευνα για τα Χαρακτηριστικά και τη Συμπεριφορά των Παικτών (ή μη) Τυχερών Παιγνίων» για το έτος 2025. Αντίστοιχη έρευνα είχε πραγματοποιηθεί και τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο τότε είχε ανατεθεί στην ΚΑΠΑ Research. Η έρευνα για τα στοιχεία του 2024 πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2025, βάσει δομημένου ερωτηματολογίου, σε δείγμα 2.175 ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω σε όλη την επικράτεια, με το 80% των συνεντεύξεων να διεξάγεται τηλεφωνικά και το 20% μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της περυσινής έρευνας, το 59,91% των Ελλήνων δήλωσε ότι έπαιξε κάποιο τυχερό παιχνίδι μέσα στο 2024. Η πλειονότητα των παικτών, σε ποσοστό άνω του 70%, είναι άνδρες ηλικίας 35 έως 49 ετών, με τους περισσότερους να διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου και να εργάζονται ως μισθωτοί, με ετήσιο εισόδημα από 12.000 έως 20.000 ευρώ. Το μεγαλύτερο ποσοστό παικτών καταγράφεται μεταξύ όσων έχουν απολυτήριο Λυκείου (33,69%), ενώ σημαντική είναι και η συμμετοχή ατόμων με πανεπιστημιακή μόρφωση (28,70%). Ως προς την επαγγελματική τους κατάσταση, τα υψηλότερα ποσοστά εντοπίζονται στους μισθωτούς (37,45%) και στους συνταξιούχους (26,25%), με αξιοσημείωτη παρουσία και των ελεύθερων επαγγελματιών (18,73%).

Το εργοστάσιο της Metlen στον Βόλο

Στον ορκωτό ελεγκτή Χαράλαμπο Μαδημένο της εταιρείας Grant Thornton ανέθεσε το υπουργείο Ανάπτυξης τη διενέργεια του ενδιάμεσου ελέγχου για την υλοποίηση της στρατηγικής επένδυσης της Metlen στον Βόλο. Η επένδυση αφορά την επέκταση της δυναμικότητας του βιομηχανικού συγκροτήματος ειδικών προηγμένων μεταλλικών κατασκευών και έχει χαρακτηριστεί ως «Εμβληματική Επένδυση Εξαιρετικής Σημασίας», με αποτέλεσμα να έχει ήδη ενταχθεί στο καθεστώς παροχής κινήτρων και ενισχύσεων, που περιλαμβάνει τόσο επιχορηγήσεις όσο και φορολογικά οφέλη. Ο ορισμός του ορκωτού ελεγκτή πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια αιτήματος της εταιρείας για ενδιάμεση πιστοποίηση της πορείας υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Το αίτημα συνοδεύτηκε από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τα οποία εξετάστηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου και κρίθηκαν πλήρη. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο κ. Μαδημένος θα διενεργήσει εντός τριμήνου τον ενδιάμεσο έλεγχο, προκειμένου να πιστοποιηθεί η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης σε ποσοστό 40%.

Επενδύει στο real estate o Μαυροπάνος

Ο Ντίνος Μαυροπάνος, ο Έλληνας διεθνής αμυντικός που αγωνίζεται στη Γουέστ Χαμ, φαίνεται πως διατηρεί ενεργό ενδιαφέρον και για την Ελλάδα, πέρα από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στην Αγγλία. Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος τη φετινή σεζόν μετρά 16 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τους Λονδρέζους, σε μια χρονιά όπου τα «Σφυριά» δίνουν σκληρή μάχη για την παραμονή τους στην Premier League, προχώρησε χθες στη σύσταση εταιρείας στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ιδρύθηκε η MRV Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με εταιρικό κεφάλαιο ύψους 1,5 εκατ. ευρώ. Βασικός σκοπός της νέας εταιρείας είναι η εκτέλεση κατασκευαστικών έργων για οικιστικά και μη οικιστικά κτίρια, ενώ το καταστατικό της προβλέπει και ένα ευρύ φάσμα δευτερευουσών δραστηριοτήτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες μηχανικών και αρχιτεκτόνων, η ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων, η αγοραπωλησία και διαχείριση ακινήτων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών βραχυχρόνιας μίσθωσης, τόσο μέσω ψηφιακών πλατφορμών όσο και εκτός αυτών. Ο Μαυροπάνος δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Γουέστ Χαμ έως το 2028, με τον αγγλικό σύλλογο να έχει καταβάλει το ποσό των 20 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του από τη Στουτγκάρδη.

Η Βεϊνόγλου Properties

Στη σύσταση νέας εταιρείας προχώρησε ο Όρφεας Βεϊνόγλου, επικεφαλής της γνωστής μεταφορικής εταιρείας. Πρόκειται για την Βεϊνόγλου Properties Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, που συστάθηκε με εταιρικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ. Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, ενώ στο σκοπό της περιλαμβάνονται επίσης η εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων, οι κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων, οι υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών καθώς και η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών.