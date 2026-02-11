Ήδη το Ελληνικό Δημόσιο έχει καλύψει το μισό από το δανειακό πρόγραμμα το 2026.

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) προχώρησε σήμερα σε επανέκδοση ελληνικών ομολόγων, με την απόδοση του δεκαετούς να διαμορφώνεται στο 3,34%. Η δημοπρασία αφορούσε τίτλους με κουπόνι 3,375% και λήξη στις 16 Ιουνίου 2036, συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ, και πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν αυξημένο, καθώς οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 785 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 2,62 φορές. Η ημερομηνία διακανονισμού της συναλλαγής έχει οριστεί για την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με το δανειακό πρόγραμμα του ΟΔΔΗΧ για το 2026, προβλέπεται δανεισμός ύψους 8 δισ. ευρώ, την ώρα που το καθαρό υπόλοιπο του χρέους αναμένεται να μειωθεί κατά 5,46 δισ. ευρώ.

Στόχος της στρατηγικής αυτής είναι η περαιτέρω βελτίωση του προφίλ του χρέους και η επίτευξη ακόμη μίας αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας μέσα στον επόμενο χρόνο.

Κεντρικό χαρακτηριστικό του προγράμματος αποτελεί η περιορισμένη νέα έκθεση στις αγορές σε συνδυασμό με υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, τα οποία, παρά τις αποπληρωμές παλαιότερων υποχρεώσεων, ανέρχονται στα 39 δισ. ευρώ.

Για το 2026, οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες ανέρχονται σε 24,677 δισ. ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει αποπληρωμές ομολόγων, τόκους, δόσεις διμερών δανείων, υποχρεώσεις προς το Ταμείο Ανάκαμψης και κεφαλαιακές ενισχύσεις. Το πρωτογενές πλεόνασμα, που εκτιμάται στο 2,8% του ΑΕΠ, αναμένεται να μειώσει τις ανάγκες αυτές κατά 6,5 δισ. ευρώ.