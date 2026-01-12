Η πρώτη ομολογιακή έκδοση της χρονιάς.

Στις διεθνείς αγορές με νέα έκδοση δεκαετούς ομολόγου αναμένεται να βγει, πιθανότατα αύριο, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Πρόκειται για την πρώτη ομολογιακή έκδοση της χρονιάς, με την Ελλάδα να επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει το θετικό κλίμα στις αγορές και τη βελτιωμένη εικόνα της οικονομίας.

Ως ανάδοχοι της έκδοσης έχουν οριστεί οι BofA Securities, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan και Morgan Stanley.

Σύμφωνα με το δανειακό πρόγραμμα του ΟΔΔΗΧ για το 2026, προβλέπεται δημόσιος δανεισμός ύψους 8 δισ. ευρώ, την ώρα που το καθαρό υπόλοιπο του χρέους αναμένεται να μειωθεί κατά 5,46 δισ. ευρώ. Στόχος της στρατηγικής αυτής είναι η περαιτέρω βελτίωση του προφίλ του χρέους και η επίτευξη ακόμη μίας αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας μέσα στον επόμενο χρόνο.

Κεντρικό χαρακτηριστικό του προγράμματος αποτελεί η περιορισμένη νέα έκθεση στις αγορές, σε συνδυασμό με υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, τα οποία, παρά τις αποπληρωμές παλαιότερων υποχρεώσεων, συνεχίζουν να αυξάνονται και εκτιμάται ότι θα φθάσουν τα 39 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025. Για το 2026, οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες ανέρχονται σε 24,677 δισ. ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει αποπληρωμές ομολόγων, τόκους, δόσεις διμερών δανείων, υποχρεώσεις προς το Ταμείο Ανάκαμψης και κεφαλαιακές ενισχύσεις. Το πρωτογενές πλεόνασμα, που εκτιμάται στο 2,8% του ΑΕΠ, αναμένεται να μειώσει τις ανάγκες αυτές κατά 6,5 δισ. Ευρώ.

Οι ανάγκες χρηματοδότησης θα καλυφθούν, πέραν της έκδοσης νέων ομολόγων, από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, έσοδα αποκρατικοποιήσεων και περιορισμένη χρήση των ταμειακών διαθεσίμων. Με βάση τα στοιχεία του ΟΔΔΗΧ, οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας θα παραμείνουν κάτω από το 10% του ΑΕΠ έως το 2070, ποσοστό χαμηλότερο από τον μέσο όρο άλλων χωρών που εφάρμοσαν προγράμματα διάσωσης. Παράλληλα, το δημόσιο χρέος ακολουθεί σταθερά πτωτική πορεία, με προοπτική να υποχωρήσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ έως το 2029 και κάτω από το 100% έως το 2036, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του.