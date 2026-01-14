Το νέο πλαίσιο για τις δημόσιες προσφορές και τα επτασέλιδα πληροφοριακά δελτία, η ΔΕΗ αναζητά CPPO, η EOS Capital, η νέα εταιρεία της Ιωάννας Μαρτίνου και σε ποιους επενδυτές κατέληξε το νέο δεκαετές ομόλογο και πόσο κόστισε η έκδοση

Το νέο δεκαετές ομόλογο

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) άντλησε χθες 4 δισ. ευρώ με επιτόκιο 3,47% μέσω του δεκαετούς ομολόγου λήξης Ιουνίου 2036. Η έκδοση του νέου δεκαετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου υπερκαλύφθηκε κατά περίπου 12,4 φορές, καθώς το βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα 49,5 δισ. ευρώ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ζήτηση που έχει καταγραφεί ποτέ σε αντίστοιχη κοινοπρακτική έκδοση του Ελληνικού Δημοσίου, στοιχείο που επέτρεψε τη σημαντική βελτίωση των όρων τιμολόγησης σε σχέση με την αρχική καθοδήγηση προς την αγορά. Το νέο ομόλογο τιμολογήθηκε περίπου 40 μονάδες βάσης χαμηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο δεκαετές που είχε εκδοθεί την ίδια περίοδο πέρυσι, εξέλιξη που αποτυπώνει τη βελτίωση του πιστωτικού προφίλ της χώρας και την αυξημένη εμπιστοσύνη των αγορών προς την ελληνική οικονομία. Με βάση τη γεωγραφική κατανομή, το μεγαλύτερο μέρος της έκδοσης κατέληξε σε επενδυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, οι οποίοι απορρόφησαν το 45% του συνολικού ποσού. Ακολούθησαν οι επενδυτές από τη Γερμανία και την Αυστρία με ποσοστό 11%, οι Ηνωμένες Πολιτείες με 7%, η Ελλάδα με 5%, οι σκανδιναβικές χώρες με 3%, η Ιταλία με 3% και η Γαλλία με 4%. Επιπλέον, επενδυτές από την Ιβηρική Χερσόνησο απορρόφησαν το 5% της έκδοσης, ενώ το 8% κατευθύνθηκε σε λοιπές ευρωπαϊκές χώρες και το υπόλοιπο 4% σε επενδυτές από άλλες αγορές εκτός των παραπάνω περιοχών. Συνολικά, το 95% του ομολόγου διατέθηκε σε διεθνείς επενδυτές. Ως προς το επενδυτικό προφίλ, η έκδοση καλύφθηκε κατά κύριο λόγο από διαχειριστές κεφαλαίων, οι οποίοι έλαβαν το 65% του ομολόγου. Οι τράπεζες ακολούθησαν με ποσοστό 22%, ενώ οι ασφαλιστικοί και συνταξιοδοτικοί οργανισμοί απορρόφησαν το 4%. Τα hedge funds έλαβαν επίσης 4%, οι επίσημοι θεσμικοί επενδυτές και κεντρικές τράπεζες το 2%, και το υπόλοιπο 3% κατέληξε σε λοιπούς επενδυτές. Σε ό,τι αφορά το κόστος έκδοσης του ομολόγου, οι αμοιβές των αναδόχων BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan και Morgan Stanley ανήλθαν στο 0,175% επί της συνολικής ονομαστικής αξίας της έκδοσης, ήτοι στα 7 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η συνολική αμοιβή για τις νομικές υπηρεσίες που παρείχαν τα δικηγορικά γραφεία Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Allen Overy Shearman Sterling LLP και τη Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη ορίστηκε κατ’ ανώτατο όριο στις 320.000 ευρώ.

Νέο πλαίσιο για τις δημόσιες προσφορές

Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς δημοσιοποίησης πληροφοριών για τις δημόσιες προσφορές κινητών αξιών εισάγει απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και εναρμονίζει την ελληνική νομοθεσία με τις πρόσφατες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις. Η απόφαση στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων, και κυρίως των μικρομεσαίων, στις αγορές κεφαλαίου, περιορίζοντας παράλληλα τη γραφειοκρατία και το διοικητικό κόστος.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι τα νέα πληροφοριακά δελτία δεν θα εγκρίνονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα. Η αλλαγή αυτή επιταχύνει τις διαδικασίες άντλησης κεφαλαίων, μεταφέροντας όμως αυξημένη ευθύνη στους εκδότες, στα μέλη των διοικητικών τους συμβουλίων, καθώς και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή τις επενδυτικές εταιρείες που συμμετέχουν στην έκδοση. Οι εμπλεκόμενοι υποχρεούνται να δηλώνουν ρητά ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δελτίο είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις, χωρίς παραλείψεις που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν το επενδυτικό κοινό.

Κεντρική καινοτομία του νέου πλαισίου είναι η καθιέρωση τυποποιημένου πληροφοριακού δελτίου για δημόσιες προσφορές κινητών αξιών συνολικής αξίας άνω του 1 εκατ. ευρώ και έως το όριο των 8 εκατ. ευρώ. Το δελτίο αποκτά σαφώς συνοπτικό χαρακτήρα, με ανώτατο όριο τις επτά σελίδες μεγέθους Α4, ώστε να είναι πιο ευανάγνωστο και κατανοητό για τους επενδυτές, ενώ μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όπως όταν υφίσταται εγγυητής, μπορεί να επεκτείνεται κατά μία επιπλέον σελίδα.

Παράλληλα, αλλάζει και η φιλοσοφία του περιεχομένου, καθώς το νέο πλαίσιο δίνει έμφαση στις ουσιώδεις πληροφορίες και όχι σε εκτενείς τεχνικές αναλύσεις. Το πληροφοριακό δελτίο επικεντρώνεται στη σαφή παρουσίαση του εκδότη, των κινητών αξιών, των όρων της προσφοράς και των βασικών επενδυτικών κινδύνων. Οι οικονομικές καταστάσεις και τα ιστορικά χρηματοοικονομικά στοιχεία δεν ενσωματώνονται πλέον αυτούσια στο έγγραφο, αλλά παρατίθενται μέσω ηλεκτρονικών παραπομπών, περιορίζοντας σημαντικά τον όγκο του κειμένου χωρίς να μειώνεται η πρόσβαση στην πληροφορία.

Ταυτόχρονα, θεσπίζονται σαφέστεροι κανόνες για τη δημοσίευση και τη διάθεση του πληροφοριακού δελτίου, το οποίο πρέπει να είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο του εκδότη και, όπου απαιτείται, στις πλατφόρμες των αγορών ή των διαμεσολαβητών, πριν ή το αργότερο κατά την έναρξη της δημόσιας προσφοράς. Στο πλαίσιο αυτό, στις διαφημιστικές ανακοινώσεις καθίσταται υποχρεωτική η σαφής επισήμανση ότι έχει δημοσιευθεί πληροφοριακό δελτίο και ότι οι επενδυτικές αποφάσεις πρέπει να βασίζονται στο περιεχόμενό του.

Η EOS Food Investments 1

Στη σύσταση νέας εταιρείας προχώρησε χθες το fund EOS Hellenic Renaissance Fund II (EHRF II), με έδρα το Λουξεμβούργο, το οποίο έχει ιδρύσει η EOS Capital Partners του Απόστολου Ταμβακάκη, με βασικό επενδυτή την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων. Πρόκειται για την εταιρεία EOS Food Investments 1 Μονοπρόσωπη ΑΕ, η οποία συστάθηκε με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 28 εκατ. ευρώ, καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου σε μετρητά. Σύμφωνα με το καταστατικό της, η νέα εταιρεία θα λειτουργεί ως εταιρεία χαρτοφυλακίου, με αντικείμενο τη συμμετοχή, τη διαχείριση και την αξιοποίηση επενδύσεων σε άλλες επιχειρήσεις. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ορίστηκε ο Γιαννης Παπαδόπουλος, ενώ στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχουν επίσης ο Εμμανουήλ Μυλιόρδος και η Ευδοκία Καρακατσάνη. Υπενθυμίζεται ότι το EOS Hellenic Renaissance Fund II έχει ήδη αποκτήσει ποσοστό 20% στη Megas Yeeros, το οποίο ανήκε προηγουμένως στο ελληνικό private equity fund Elikonos.

Η ΔΕΗ αναζητά CPPO

Σε διαδικασία αναζήτησης νέου Γενικού Διευθυντή Λειτουργιών Παραγωγής (Chief Production Operations Officer) βρίσκεται η ΔΕΗ. Σύμφωνα με τη σχετική αγγελία, ο νέος επικεφαλής θα έχει την ευθύνη της βέλτιστης λειτουργικής εκμετάλλευσης και συντήρησης όλων των μονάδων παραγωγής και των ορυχείων της επιχείρησης σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς και της τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της αποκατάστασης των εδαφών, με βάση το στρατηγικό πλάνο της εταιρείας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στη διαχείριση των υδάτινων πόρων των υδροηλεκτρικών σταθμών, στον έλεγχο του πλάνου προμηθειών, στην αποτελεσματική επικοινωνία που αφορά τις μονάδες και τα ορυχεία, αλλά και στη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις. Για τη θέση απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα μηχανικού ΑΕΙ, πολυετής εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ή της βαριάς βιομηχανίας, εκ των οποίων έξι έτη σε ρόλο συντονισμού ομάδων, καθώς και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, ενώ μεταπτυχιακές σπουδές στη διαχείριση ενέργειας θα συνεκτιμηθούν. Βιογραφικά θα γίνονται δεκτά έως τις 27 Ιανουαρίου.

Νέα εταιρεία από την Ιωάννα Μαρτίνου

Στη σύσταση νέας εταιρείας στον τομέα της εκμετάλλευσης ακινήτων πραγματοποίησε χθες η εφοπλίστρια Ιωάννα Μαρτίνου, κόρη του εφοπλιστή Κωνσταντίνου Μαρτίνου της Thenamaris, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στον ευρύτερο κλάδο του real estate. Πρόκειται για την Κάμπος Εκμετάλλευση Ακινήτων Μονοπρόσωπη ΑΕ, η οποία συστάθηκε με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 5 εκατ. ευρώ. Μοναδική μέτοχος και ιδρύτρια της νέας εταιρείας είναι η Allamanda Holdings, συμφερόντων της κ. Μαρτίνου. Σύμφωνα με το καταστατικό, το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, που περιλαμβάνει την αγορά, πώληση, εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων, καθώς και την ανάπτυξη και κατασκευή οικιστικών, εμπορικών και τουριστικών έργων. Παράλληλα, προβλέπεται η ενασχόληση με τεχνικά έργα, μεσιτικές υπηρεσίες, αλλά και η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες και επενδυτικά σχήματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, γεγονός που προσδίδει πολυδιάστατο χαρακτήρα στη νέα επιχειρηματική οντότητα. Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας είναι τριμελές, με πρόεδρο την Ιωάννα Μαρτίνου, αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ευτύχιος Λυγινός, ενώ μέλος του Δ.Σ. είναι η Σουζάνα Αϊβαλιώτη.

To FSRU της Αλεξανδρούπολης

Την πέμπτη αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης ενέκρινε ο Κλάδος Ενέργειας της Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων. Η απόφαση αφορά επικαιροποιήσεις στον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης του πλωτού τερματικού σταθμού LNG, ο οποίος έχει αναπτυχθεί από την Gastrade ΑΕ στο Θρακικό Πέλαγος, σε απόσταση περίπου 17,5 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του λιμένα της Αλεξανδρούπολη. Η αναθεώρηση του Κώδικα προέκυψε έπειτα από εισήγηση της Gastrade και δημόσια διαβούλευση που διενήργησε η ΡΑΑΕΥ. Οι αλλαγές αφορούν, μεταξύ άλλων, στη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας, την προτεραιοποίηση της χρήσης αχρησιμοποίητης δυναμικότητας από μακροχρόνιους χρήστες, καθώς και την επικαιροποίηση και λογιστική διαχείριση της παρακράτησης ΥΦΑ, με στόχο μεγαλύτερη διαφάνεια και λειτουργική ακρίβεια.