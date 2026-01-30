Αρκετά ισχυρό κύμα κακοκαιρίας θα χτυπήσει τη χώρα την Κυριακή, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Έχουμε μπροστά μας μια ισχυρή κακοκαιρία, που σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα απασχολήσει τη χώρα μας από αύριο σιγά σιγά και από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Θα κορυφώσει τη δράση της μέσα στην Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα.

Μία χειμωνιάτικου τύπου κακοκαιρία, φυσιολογική για την εποχή που βρισκόμαστε, η οποία όμως είναι σε θέση να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα. Θα δώσει μεγάλο όγκο νερού, θυελλώδεις ανέμους, ακόμη και χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα, μέσα στην Κυριακή το απόγευμα και τη Δευτέρα.

Σήμερα Παρασκευή, περνάει επίσης μία διαταραχή από τα νοτιότερα τμήματα της χώρας μας, δίνοντας αρκετές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια θαλάσσια τμήματα και θα οδηγηθούμε στην κορύφωση μέσα στην Κυριακή, με το πιο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας.

Ένα πολύ βαθύ βαρομετρικό χαμηλό μας έρχεται από την περιοχή της κεντρικής Μεσογείου και θα δώσει μία ιδιαίτερα έντονη και επικίνδυνη κακοκαιρία.

Βροχές και πρόσκαιρες τοπικές καταιγίδες θα έχουμε σήμερα προς το ανατολικό Αιγαίο. Ο καιρός θα βελτιωθεί σιγά σιγά και κοντά στο απόγευμα περιμένουμε και πάλι κακοκαιρία προς τα ανατολικά θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.

Οι άνεμοι ενισχυμένοι έως και 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της χώρας μας θα βρεθούμε σε θερμοκρασιακά επίπεδα, πάνω από την εποχή - έως και 17 βαθμούς Κελσίου. Προς τα πιο βόρεια τμήματα, πιο χαμηλές θερμοκρασίες έως και 12 βαθμούς. Μέσα στην Κυριακή ο υδράργυρος θα πέσει σημαντικά και θα έχουμε ακόμη και χιόνια όχι μόνο στα βουνά αλλά και σε πιο χαμηλά υψόμετρα για την βόρεια Ελλάδα.

Στην Αττική, σήμερα, θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια και μόνο τις βραδινές ώρες θα αρχίσει να συννεφιάζει και περιμένουμε αύριο το πρωί ένα σύντομο πέρασαμα από βροχές. Θα βρέξει και πάλι αρκετά, μέσα στην Κυριακή αλλά και το πρωί της Δευτέρας.

Η Κυριακή, θέλει μεγάλη προσοχή για τον νομό Αττικής, καθώς θα μας έρθουν σημαντικά κύματα βροχοπτώσεων αλλά και καταιγίδων. Οι άνεμοι έως και 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 8 έως και 16 βαθμούς Κελσίου. Δείχνουμε λοιπόν σήεμρα προσοχή στους ανέμους και στις βροχές.

Στη Θεσσαλονίκη, έχουμε ήδη βροχοπτώσεις. Ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται καθώς θα πγγαίνουμε προς τις απογευματινές ώρες και ο υδρράργυρος στου 13 με 14 βαθμούς Κελσίου, αργά το μεσημέρι.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Σάββατο, αυτή η κακοκαιρία θα δραστηροποιηθεί μέσα στη νύχτα προς το ανατολικό και νότιο Αιγαίο, ίσως επηρεαστεί και η περιοχή της Πελοποννήσου.

Από τα δυτικά και προς τα ανατολικά σιγά σιγά από το Σάββατο θα αρχίσει να μας προσεγγίζει αυτό το νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο εμφανίζει πολύ χαμηλή βαρομετρική πίεση στο κέντρο του - βαθύ βαρομετρικό χαμηλό -το οποίο παρουσιάζει μία πολύ καλή οργάνωση με αποτέλεσμα να δώσει και πολύ δυνατούς ανέμους, ταυτόχρονα κουβαλάει και μεγάλο όγκο νερού.

Είναι πολύ πιθανό να βγει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων την Κυριακή, το οποίο είναι πολύ πιθανό να έχει κόκκινο χρώμα, και έτσι θα βρεθούμε στην ανώτατη βαδθμίδα επικινδυνότητας.

Σε γενική προσέγγιση και εικόνα, πρόκειται για ένα αρκετά ισχυρό κύμα κακοκαιρίας.

Οι περιοχές οι οποίες αναμένεται να επηρεαστούν είναι:

η δυτική χώρα (νησιά Ιονίου Πελάγους)

η δυτική Πελοπόννησος

το σύνολο της Θεσσαλίας, μέσα είναι και η Αττική

η Εύβοια

οι Κυκλάδες

η Κρήτη

τα Δωδεκάνησα

η Χαλκιδική αλλά και τα βορειοανατολικά τμήματα

οι Σποράδες

Το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας θα απασχοληθεί από αυτήν την κακοκαιρία, η οποία είναι σε θέση να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα σε πολλές γεωγραφικές εκτάσεις.

Μέσα στη Δευτέρα, αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα αρχίσει να χάνει από τη δύναμή του αυτό το κύμα κακοκαιρίας και να περιορίζεται στα πιο ανατολικά - βορειοανατολικά τμήματα και από Τρίτη θα μιλάμε για μια πιο ουσιαστική βελτίωση του καιρού για να κρατήσει αυτός ο ήπιος καιρός μία με δύο ημέρες, για να πάμε και πάλι σε κακοκαιρίες από Πέμπτη - Παρασκευή και στη συνέχεια.

