Στην ανάγκη αξιοποίησης της τεχνολογίας και ενίσχυσης της αστυνόμευσης για την αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων της καθημερινότητας των πολιτών, όπως το κυκλοφοριακό στο λεκανοπέδιο Αττικής, αλλά και σε ζητήματα δημόσιας ασφάλειας, αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ERT News.

Αναφερόμενος στα προβλήματα κυκλοφορίας στο λεκανοπέδιο Αττικής και στη δημιουργία της πιλοτικής ομάδας «ΚΟΜΒΟΣ», ο κ. Χρυσοχοΐδης δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε ένα πιλοτικό πρόγραμμα για να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας στην κυκλοφορία στους δρόμους της Αττικής. Με τη χρήση τεχνολογίας, με drones, με μοτοσικλέτες και επίγειο προσωπικό, ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε τους πολίτες, να "μικραίνουμε" τους χρόνους. Και για τον Κηφισό που είναι πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα, διότι δεν μπορούμε να εξαφανίσουμε τα αυτοκίνητα».

Όπως ανέφερε, τις επόμενες ημέρες πρόκειται να επιλεγούν βασικοί οδικοί άξονες όπου θα ενισχυθεί η αστυνόμευση: «Τις επόμενες μέρες θα επιλέξουμε 10 μεγάλους δρόμους στο λεκανοπέδιο και θα δούμε ποιοι θα είναι αυτοί, έτσι ώστε σε αυτούς τους δρόμους να υπάρχει πολύ αυστηρή αστυνόμευση, ώστε να μην υπάρχει καθόλου στάθμευση».

Σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση καμερών και τους ελέγχους αλκοτέστ, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε: «Τοποθετούνται οι πιλοτικές κάμερες και λίγο πριν από την κάμερα, θα τοποθετηθούν προειδοποιητικές ταμπέλες, οι οποίες θα ενημερώνουν ότι "εδώ γίνεται έλεγχος με κάμερες"».

Παράλληλα υπογράμμισε ότι το σύστημα βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, χωρίς ωστόσο να έχουν ξεκινήσει ακόμη οι κλήσεις: «Έχει ξεκινήσει η λειτουργία των καμερών, αλλά ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η αποστολή των κλήσεων. Κάποιοι πολίτες συνεχίζουν ακόμη και μπροστά στην κάμερα να προβαίνουν σε παραβάσεις… δεν μπορεί να συνεχιστεί η τόσο μαζική παραβίαση των κανόνων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από όλους μας».

Αναφερόμενος στις κάμερες που εγκαθιστά η περιφέρεια, σημείωσε: «Για τις 300 κάμερες της περιφέρειας, προχωράει η τοποθέτησή τους και αυτές θα αφορούν την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, ενώ οι κάμερες που "τρέχει" το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα είναι έτοιμες το φθινόπωρο».

Επιπλέον, μίλησε για αλλαγές που εξετάζονται στους ελέγχους αλκοτέστ, προκειμένου να περιοριστεί η ταλαιπωρία των πολιτών: «Σχεδιάζουμε, επειδή πράγματι κάποιοι ταλαιπωρούνται, όταν στον έλεγχο αλκοτέστ η ένδειξη είναι μεταξύ 0,20 και 0,40, η Τροχαία να μην κάνει δέσμευση του αυτοκινήτου, αλλά να υπάρχει κάποιος "μεσεγγυούχος". Δηλαδή, να μπορεί ο συνοδηγός, εφόσον το αλκοτέστ δείξει ότι δεν είναι υπό την επήρεια αλκοόλ, τότε να πάρει με δική του ευθύνη το αυτοκίνητο και να το μεταφέρει, όπου επιθυμεί για 12 ώρες. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις θα ισχύει πάλι η κατάσχεση και η κράτηση».

Σχετικά με τη δολοφονική επίθεση με θύμα 20χρονο στη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός επεσήμανε: «Το περιστατικό φαίνεται ότι έχει οπαδικό υπόβαθρο και οπαδικά κίνητρα, αλλά ακόμη, από τη στιγμή που δεν υπάρχει πλήρης εξιχνίαση, δεν μπορούμε να το πούμε οπαδική βία. Θα έλεγα ότι είναι βία, δηλαδή, παιδιά 20 χρονών λύνουν τα προβλήματα τους με τα μαχαίρια».

Παράλληλα υποστήριξε ότι στα γήπεδα η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά: «Το αστυνομικό θέμα αντιμετωπίστηκε στα γήπεδα. Δεν έχουμε καθόλου επεισόδια, δεν πέφτει ούτε ένα μπουκάλι μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Όλες οι ΠΑΕ, ΚΑΕ και όλοι οι Σύλλογοι συμπεριφέρονται άψογα, επομένως έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα μπροστά».

Σχετικά με τη μεταφορά περιστατικών βίας εκτός γηπέδων, τόνισε: «Το ότι κάποια πράγματα μεταφέρονται έξω από τα γήπεδα έχει δύο παραμέτρους: η μία είναι ότι η Αστυνομία πρέπει να εξαρθρώσει κάποιες ομάδες, που είναι εγκληματικές. Το οπαδικό, πολλές φορές, είναι το προκάλυμμα, η ταμπέλα. Δεν είναι οπαδικό το ζήτημα εκεί, δεν είναι αθλητικός ανταγωνισμός. Είναι εγκληματίες, οι οποίοι κρύβονται πίσω από τα οπαδικά. Αυτή είναι μία διάσταση και είναι καθήκον της αστυνομίας να εξαρθρώσει αυτές τις εγκληματικές ομάδες. Από την άλλη, όμως, είναι και το θέμα της βίας που υπάρχει μέσα στην κοινωνία μας και πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο -και στην οικογένεια και στο σχολείο- θα διαχειριστούμε αυτό το μεγάλο θέμα».

Επιπλέον, εξέφρασε ανησυχία για ενδεχόμενη κλιμάκωση της έντασης: «Με προβληματίζει το ενδεχόμενο να υπάρξει κλιμάκωση της βίας στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Όμως, ούτε η δημόσια ζωή, ούτε ο αθλητισμός είναι πεδία αναμέτρησης και δεν θα μετατρέψουμε την πόλη σε πεδίο αναμέτρησης μεταξύ των δύο αυτών ομάδων και το λέω με αυστηρότητα και είμαι κάθετος σε αυτό».

Αναφερόμενος στον θάνατο δύο κρατουμένων στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Φυλακές Κορυδαλλού, ο κ. Χρυσοχοΐδης δήλωσε: «Τα Σωφρονιστικά Καταστήματα πρέπει να κινούνται μέσα στο πλαίσιο της δημοκρατικής μας τάξης, του Συντάγματος και της προστασίας των δικαιωμάτων των ανθρώπων και να υπάρχει ασφάλεια. Άρα, λοιπόν, δεν κάνουμε κάποια έκπτωση "γιατί είναι Σωφρονιστικά Καταστήματα"».

Όπως εξήγησε, τα καταστήματα κράτησης αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα υπερπληρότητας: «Τα Σωφρονιστικά μας Καταστήματα είναι υπερπλήρη, γιατί, πρώτον, έχουν πολλά χρόνια να κατασκευαστούν Καταστήματα Κράτησης και δεύτερον γιατί έχει αυστηροποιηθεί η νομοθεσία και έχουν πολλαπλασιαστεί οι κρατούμενοι».

Παράλληλα σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο δημιουργίας νέων δομών: «Αυτή τη στιγμή κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να χτίσουμε πέντε, μπορεί και έξι νέα. Έχουμε εξασφαλίσει τους πόρους και προχωράμε πολύ γρήγορα, στις περιοχές της χώρας που έχουν επιλεγεί».

Για την υπόθεση των δύο κρατουμένων ανέφερε: «Οι δύο κρατούμενοι ήταν σε πρόγραμμα θεραπείας, απεξάρτησης. Δεν ξέρουμε τις συνθήκες. Ας δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Ο ιατροδικαστές, ο εισαγγελέας ο οποίος είναι παρών εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα και θα δοθεί απάντηση, όπως πρέπει, και θα αποδοθούν ευθύνες αν υπάρχουν».

Σε ό,τι αφορά τις αστυνομικές επιχειρήσεις σε περιοχές υψηλής παραβατικότητας, υπογράμμισε: «Για πρώτη φορά έχουμε απαντήσει με τρόπο ριζοσπαστικό στο ζήτημα αυτό και αυτή τη στιγμή, μέσα στους οικισμούς, υπάρχουν αστυνομικοί». Και πρόσθεσε: «Είναι όλη τη μέρα εκεί μέσα. Μιλάνε με αυτούς τους ανθρώπους, με τα παιδιά τους. Αγαπάμε τα παιδιά τους, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να εξαφανιστεί το "επάγγελμα" που λέγεται έγκλημα. Γι' αυτό κάναμε πιο αυστηρούς τους νόμους και πάρα πολλοί από αυτούς που είναι υπότροποι είναι μέσα στη φυλακή».

Όπως ανέφερε, η κατάσταση ως προς την εγκληματικότητα παρουσιάζει βελτίωση: «Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της εγκληματικότητας μειώνεται σημαντικά και δεν είναι χαοτικό».

Τέλος, αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια της χώρας, δήλωσε: «Σε μια χώρα που "ακουμπάει" στη φωτιά δημιουργείται μια σειρά από προϋποθέσεις για κινδύνους που αφορούν την ασφάλεια της χώρας. Συνεπώς, έχουμε έναν βαθμό επιφυλακής χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είμαστε σε απόλυτη κινητοποίηση. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος βαθμός επιφυλακής με την περιφρούρηση και προστασία μιας σειράς από ευαίσθητους στόχους και ταυτόχρονα βέβαια την προστασία των πολιτών».