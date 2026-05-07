Συνέντευξη εφ'όλης της ύλης παραχώρησε την Πέμπτη ο υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: Όσα είπε για τη δολοφονία στην Κρήτη, τα πατίνια και το σχέδιο «Κόμβος»

Για τη δολοφονία στο Ηράκλειο, τις φυλακές, αλλά και το νέο επιχειρησιακό σχέδιο με την ονομασία «Κόμβος» μίλησε την Πέμπτη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, αποκαλύπτοντας πως πρόκειται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή έως τα τέλη Μαΐου.

Ο υπουργός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην μεταφορά των φυλακών Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο, αλλά και στο σχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια που βρίσκεται στα «σκαριά».

«Το ΑΤ έστειλε έγγραφο, η Εισαγγελία είπε "αφήστε τον ελεύθερο"»

Ερωτηθείς, αρχικά, για την υπόθεση δολοφονίας του 21χρονου στην Κρήτη, ο υπουργός απάντησε ότι όλα ξεκίνησαν από ένα τροχαίο δυστύχημα:

«Δεν είναι μόνο απλώς η Κρήτη εδώ, πρόκειται συνολικά για αντιλήψεις που κυριαρχούν σε μια σειρά από πράγματα. Μετά το αυτοκινητιστικό ατύχημα φαίνεται ότι διαμορφώθηκε μια συναισθηματική κατάσταση την οποία την είδαμε όλοι σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε, που καταλαβαίνει κανείς όλη την παθογένεια αυτού του πράγματος».

«Έχει κανείς μεγάλο σεβασμό σε δύο γονείς που χάνουν το παιδί τους, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα στον κόσμο, αλλά από την άλλη αυτό που έκαναν τώρα πού οδηγεί; Χάθηκε ακόμα ένα παιδί».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ο δολοφόνος επιχειρούσε επί πολύ καιρό να πλησιάσει και να κάνει κακό στο παιδί και ελήφθησαν κάποια προστατευτικά μέτρα. Όταν παραβιάστηκαν τα προστατευτικά μέτρα, το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε έγγραφο στην Εισαγγελία λέγοντας ότι έγινε παραβίαση των μέτρων και η απόφαση της Εισαγγελικής Αρχής ήταν τότε "αφήστε τον ελεύθερο". Αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να συλληφθεί κανονικά και να κρατηθεί προληπτικά, αλλά υπάρχουν αποφάσεις τις οποίες πρέπει να σεβόμαστε γιατί είναι η Δικαιοσύνη η οποία παίρνει τις αποφάσεις της», πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά συνολικότερα το ζήτημα των όπλων, ο υπουργός υποστήριξε πως «για την Κρήτη ειδικά, γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, ιδρύονται νέες υπηρεσίες».

«Σε λίγες μέρες θα εγκαινιάσουμε καινούργια υπηρεσία στα Βορίζια, στην περιοχή του Δήμου Φαιστού, ήδη βρήκαμε γραφεία και θα στεγάζεται σε λίγες μέρες το FBI της Κρήτης, μια τεράστια υπηρεσία με 130 άτομα. Η υπηρεσία στη Φαιστό θα έχει 70 άτομα, καινούργιο προσωπικό», συμπλήρωσε.

«Γίνεται τεράστια προσπάθεια για να υπάρχει ασφάλεια στις φυλακές»

Με αφορμή τη φονική συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας στις Σέρρες, ο υπουργός μίλησε για τον υπερπληθυσμό, σημειώνοντας πως «αυτό οφείλεται στο ότι άλλαξε η νομοθεσία και υπάρχουν ποινές και έχουμε περισσότερους έγκλειστους».

«Οι ποινές εκτίονται, έχουμε περισσότερους έγκλειστους στις φυλακές, οι συνθήκες δεν έχουν αλλάξει σε ό,τι αφορά τις υποδομές. Ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα εδώ και λίγους μήνες για να φτιάξουμε 5 φυλακές και άλλες 2 λίγο αργότερα. Δεν είναι μόνο ότι μας λείπουν αρκετές, είναι και το ότι οι υποδομές είναι πολύ παλιές και οι συνθήκες δεν είναι καλές, άρα μέσα σε αυτή την κατάσταση υπάρχουν και αυτά τα προβλήματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί αλλοδαποί, άνθρωποι δύσκολοι στη διαχείρισή τους, άνθρωποι οι οποίοι έχουν άλλες αντιλήψεις, αντιλαμβάνονται και σέβονται τη ζωή με έναν διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι οι υπόλοιποι, υπάρχουν εξεγέρσεις και δυστυχώς υπάρχουν και τέτοια προβλήματα.

Γίνεται τεράστια προσπάθεια από την αρμόδια γενική γραμματεία να υπάρχει ασφάλεια στις φυλακές και η ασφάλεια αφορά πρώτα τη ζωή των κρατουμένων και στη συνέχεια και τους υπαλλήλους που εργάζονται στις φυλακές».

«Πολύ καλύτερη η κατάσταση με τους οικισμούς Ρομά»

Αναφερόμενος στους οικισμούς Ρομά, είπε πως «η κατάσταση στην Ηλεία, την Αχαΐα, το Μεσολόγγι, τη Θήβα, την Κόρινθο, αλλά και σε πολλές περιοχές της Αττικής έχει βελτιωθεί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν εξαλειφθεί τα προβλήματα».

«Στην Ηλεία έχει σταλεί μια ομάδα με 25 άτομα, όχι αστυφύλακες και αστυνομικοί της Ηλείας, έχουν έρθει άλλοι αστυνομικοί οι οποίοι έχουν ως αποκλειστική αποστολή τη φύλαξη, τις περιπολίες και την ασφάλεια στην περιοχή που υπάρχουν αυτοί οι οικισμοί. Άρα η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Εδώ και 6 μήνες που εφαρμόζουμε αυτή τη νέα πολιτική των ομάδων πρόληψης και διαμεσολάβησης μέσα στους οικισμούς των Ρομά, τα πράγματα κάθε μέρα θα γίνονται καλύτερα».

«Μέχρι το τέλος του χρόνο ο ανάδοχος για τις φυλακές στον Ασπρόπυργο»

Για τις φυλακές Κορυδαλλού, είπε πως θα μεταφερθούν σε έκταση στον Ασπρόπυργο:

«Το project αυτό είναι πολύ μεγάλο, θηριώδες και κυρίως η περιβαλλοντική αδειοδότηση, όλα αυτά έχουν τελειώσει. Η φυλακή αυτή θα μεταφερθεί πλέον στον Ασπρόπυργο και ελπίζω ότι μέχρι τέλος του χρόνου να υπάρχει ο ανάδοχος που θα αναλάβει να κατασκευάσει το έργο μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Επίσης έχουμε καινούργιες φυλακές στο Φιλιάτι Θεσπρωτίας, στα Γιάννενα, στην Κοζάνη, στη Μεγαλόπολη, στη Χαλκίδα. Ένα καινούργιο κατάστημα προστίθεται στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής και τα δύο καταστήματα που αφορούν τους ανήλικους στην Κασσαβέτεια», είπε.

Τι είναι το νέο επιχειρησιακό σχέδιο «Κόμβος»

Σε ό,τι αφορά το νέο επιχειρησιακό σχέδιο με την ονομασία «Κόμβος» που στοχεύει στη μείωση του κυκλοφοριακού χάους, ο υπουργός εξήγησε πως είναι μια προσπάθεια ώστε »να μπορέσουμε χρησιμοποιώντας προσωπικό, μέσα και τεχνολογία να βοηθήσουμε σημαντικά τους πολίτες της Αττικής να κυκλοφορούν στους δρόμους με μεγαλύτερη κατά το δυνατόν ταχύτητα και άνεση και λιγότερο κόπο».

«Θαύματα δεν υποσχόμαστε, αλλά ένα πρώτο δείγμα αυτού του προγράμματος εφαρμόζεται ήδη σε κεντρικούς δρόμους. Μιλάμε για 150 αστυνομικούς, 70 από αυτούς θα είναι με δίκυκλα, κινούμενοι, οι υπόλοιποι θα είναι σταθεροί σε διάφορα σημεία.

Η καρδιά αυτού του συστήματος βρίσκεται σε ένα κέντρο επιχειρησιακό, το οποίο αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται, το λεγόμενο ΘΕΠΕΚ. Στο κέντρο αυτό θα συσσωρεύεται πληροφορία από 24 πηγές δεδομένων και μέσα από εκεί θα δίνονται οι εναλλακτικές λύσεις που θα προτείνονται σε όλους τους οδηγούς έτσι ώστε οι επίγειοι αστυνομικοί που θα είναι είτε σταθεροί είτε θα κινούνται με τα δίκυκλα θα δίνουν οδηγίες και θα κατευθύνουν την κυκλοφορία εκεί που τα δεδομένα με Τεχνητή Νοημοσύνη θα οδηγούν σε συγκεκριμένες αποφάσεις τη στιγμή εκείνη ζωντανά για να πάρει η κυκλοφορία μεγαλύτερη ταχύτητα.

Θα υπάρχουν και ιπτάμενα μέσα, πολλά drones, τα οποία θα πετούν πάνω από το Λεκανοπέδιο και αυτά ανάλογα με τα δεδομένα θα κατευθύνουν την κυκλοφορία. Τέλος Μαΐου θα υπάρξει πλήρης ανάπτυξη του σχεδίου, δηλαδή ολοκληρωμένο επιχειρησιακό κέντρο, με Τεχνητή Νοημοσύνη, με 24 πηγές δεδομένων που θα αντλούνται από διάφορες κατευθύνσεις».

Σε εξέλιξη διαβουλεύσεις για ένα σχέδιο για τα πατίνια

Τέλος, ερωτηθείς αν εμμένει στην άποψή του ότι θα πρέπει τα ηλεκτρικά πατίνια να απαγορευτούν, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης απάντησε πως εξέφρασε μεν την προσωπική του άποψη, «ωστόσο πρέπει να δούμε ποια προβλήματα έχουν δημιουργηθεί από τη χρήση των πατινιών και να τα βελτιώσουμε, γιατί από την άλλη πλευρά είναι κι ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο και τα φιλικά προς το περιβάλλον μέσα και στην πόλη πρέπει να τα ενισχύουμε».

«Αυτή τη στιγμή μια ομάδα επεξεργάζεται προτάσεις μαζί με τους συγκοινωνιολόγους και λαμβάνοντας υπόψη και την ευρωπαϊκή εμπειρία έτσι ώστε όλη αυτή η διαχείριση του θέματος πατίνι να είναι ασφαλής. Ελπίζω σύντομα μαζί με τον συναρμόδιο υπουργό, κ. Κυρανάκη, να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε ένα σχέδιο σχετικά με τα ηλεκτρικά πατίνια».