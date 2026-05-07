Με τη σύλληψη, οι αστυνομικοί φέρεται να πρόλαβαν ακόμη μια ηχηρότατη δολοφονία στους κόλπους της Greek Mafia: Εντοπίστηκε «κοριός» στο αυτοκίνητο της δικηγόρου νονού της νύχτας.

Συνελήφθησαν την Τετάρτη από αστυνομικούς του τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος τρεις άνδρες για την υπόθεση της δολοφονίας του Γιώργου Μοσχούρη έξω από ιατρικό κέντρο στο Χαλάνδρι τον Απρίλιο του 2025.

Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης και εκτός από τη δολοφονία του 52χρονου στο Χαλάνδρι, κατηγορούνται και για έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθραία τον Αύγουστο του 2025, καθώς και παραβίαση προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 2024.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στη δολοφονία του Μοσχούρη εμπλέκεται και ένας τέταρτος άνδρας, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές και αναμένεται να εκδοθεί ένταλμα για τη σύλληψή του.

Το χρονικό της εκτέλεσης

Η δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, ο οποίος φέρεται να ήταν ηγετικό μέλος της λεγόμενης Greek Mafia, είχε σημειωθεί το απόγευμα της 24ης Απριλίου έξω από ιδιωτική κλινική στο Χαλάνδρι.

Οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι στο 52χρονο θύμα και μόλις βγήκε από την κλινική, τον πλησίασαν με το όχημά τους και ένας εξ' αυτών άρχισε να πυροβολεί με καλάζνικόφ τραυματίζοντας τον θανάσιμα.

Οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει στο σημείο δεκάδες κάλυκες από καλάσνικοφ, ενώ λίγη ώρα αργότερα βρέθηκε στο Πάτημα Χαλανδρίου καμένο το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες κατά τη δολοφονική επίθεση.

Ο Μοσχούρης ήταν γνωστός στους κύκλους της νύχτας με το ψευδώνυμο «θαμνάκιας» και γνώριμος στις Αρχές, ενώ είχε μπει στο στόχαστρο από το 2020 καθώς τότε, στην περιοχή της Βούλας, κάποιοι είχαν αποπειραθεί να τον δολοφονήσουν.