Η κατάσταση της υγείας του παιδιού είναι κρίσιμη.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο, με θύμα έναν 12χρονο που οδηγούσε πατίνι και παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να έχει τραυματιστεί βαρύτατα και να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην ΜΕΘ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί κινούνταν με το πατίνι στην οδό Θρασύβουλου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα. Άμεσα στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ ο 12χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση έχοντας υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για το πώς σημειώθηκε το ατύχημα.





