O ανήλικος επιχείρησε να αποφύγει όχημα που ήταν σταθμευμένο στο οδόστρωμα.

Η τοπική κοινωνία στα Μακρίσια Ηλείας παραμένει βυθισμένη στο πένθος μετά το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε, με θύμα έναν 13χρονο που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε κεντρικό δρόμο του χωριού και έχει προκαλέσει έντονη θλίψη και σοκ στους κατοίκους.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο ανήλικος επιχείρησε να αποφύγει όχημα που ήταν σταθμευμένο στο οδόστρωμα, πραγματοποιώντας έναν ελιγμό που τον έφερε αντιμέτωπο με διερχόμενο αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του παιδιού.

Ασθενοφόρο έσπευσε άμεσα στο σημείο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Κρεστενών, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης που διήρκεσαν περισσότερο από μία ώρα, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι»

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Πύργου ο γιατρός και επιστημονικός διευθυντής της ΝΜ Κρεστένων, Γιάννης Μιχόπουλος, καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια για να σωθεί το παιδί.

«Ήταν ένα παιδάκι που το γνώριζα από την ημέρα που γεννήθηκε. Ερχόταν με τη γιαγιά του στο ιατρείο. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Το παιδάκι ήρθε με το ΕΚΑΒ ήδη με μυδρίαση, άσφυγμο –ουσιαστικά, κλινικά νεκρό. Από ό,τι μου ανέφερε ο διασώστης, είχε ήδη ξεκινήσει την ανάνηψη στην περιοχή που έγινε το συμβάν και είχε ήδη προηγηθεί από έναν νοσηλευτή που ήταν στο σημείο.

Έγινε κι εδώ σε μας ΚΑΡΠΑ για σχεδόν μία ώρα κι ένα τέταρτο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι… Δεν μπορέσαμε να το επαναφέρουμε το παιδί. Είναι πάντα ένα θλιβερό γεγονός να βλέπεις μικρά παιδιά να φεύγουν έτσι και ιδιαίτερα από ένα τροχαίο», δήλωσε.

Σε βάρος του οδηγού, ο οποίος συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες τέλεσης του δυστυχήματος διενεργούν οι αστυνομικοί του ΑΤ Κρεστένων.