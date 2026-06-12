Το Dnews επισκέφθηκε το Μουσείο Κιουρί στη Βαρσοβία, όπου η επιστήμη, η προσωπική εμπειρία και η ιστορία της Ευρώπης του 19ου και 20ού αιώνα συναντιούνται σε έναν ενιαίο χώρο μνήμης

Πριν από τη μεγάλη επιστήμονα, πριν από τη διπλή νομπελίστρια, πριν από τη γυναίκα που άλλαξε για πάντα την ιστορία της Φυσικής και της Χημείας, ήταν η «Μανιούσια». Ένα κορίτσι που γεννήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 1867 σε ένα σπίτι της οδού Freta 16 στη Βαρσοβία.

Σήμερα, στο ίδιο ακριβώς κτίριο, στεγάζεται το Μουσείο Μαρίας Σκλοντόφσκα-Κιουρί και η έκθεση με τίτλο: «Ποια είσαι, Μαρία;», η οποία επιχειρεί να απαντήσει σε ένα ερώτημα που ξεπερνά τα βιβλία και τους επιστημονικούς θριάμβους.Η επίσκεψη στο μουσείο δεν είναι απλώς μια γνωριμία με τη ζωή μιας σπουδαίας επιστήμονα. Είναι ένα ταξίδι στην ανθρώπινη πλευρά μιας γυναίκας που κατάφερε να ξεπεράσει κοινωνικά, πολιτικά και επιστημονικά εμπόδια σε μια εποχή που οι γυναίκες σπάνια είχαν θέση στα πανεπιστήμια και ακόμη σπανιότερα στα εργαστήρια.Ο επισκέπτης νιώθει μια ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση από την πρώτη κιόλας στιγμή που μπαίνει μέσα στον χώρο, η ιστορία του οποίου είναι σχεδόν εξίσου συναρπαστική με εκείνη της ίδιας της Μαρίας.

Ήδη πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχε η ιδέα δημιουργίας ενός μουσείου αφιερωμένου στη μνήμη της. Οι αδελφές της, Μπρονισουάβα και Ελένα, είχαν συγκεντρώσει πολύτιμα οικογενειακά κειμήλια, επιστολές, φωτογραφίες, προσωπικά ημερολόγια, χειρόγραφα, σημειώσεις από τα φοιτητικά της χρόνια, ακόμη και ποιήματα και σχέδια της νεαρής Μαρίας. Δυστυχώς, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ανεκτίμητης συλλογής χάθηκε το 1944 όταν το Ινστιτούτο Ραδίου της Βαρσοβίας καταστράφηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου.Κι όμως η μνήμη της επέζησε. Χάρη στις προσπάθειες της οικογένειάς της, επιστημόνων και ιστορικών πολλά αντικείμενα διασώθηκαν ή ξαναβρέθηκαν. Το 1951 η μεγαλύτερη κόρη της Μαρίας και επίσης νομπελίστρια Ιρέν Ζολιό-Κιουρί, δώρισε στο Εθνικό Μουσείο της Βαρσοβίας ένα σημαντικό μέρος οικογενειακών κειμηλίων και επιστημονικών οργάνων που είχαν χρησιμοποιήσει η Μαρία και ο Πιερ Κιουρί στα εργαστήριά τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η δωρεά αυτή αποτέλεσε τον πυρήνα της σημερινής συλλογής.Το μουσείο άνοιξε επίσημα τις πύλες του στις 16 Οκτωβρίου 1967, ακριβώς εκατό χρόνια μετά τη γέννηση της Μαρίας Σκλοντόφσκα. Στα εγκαίνια παρευρέθηκε η μικρότερη κόρη της, Εβ Κιουρί, καθώς και διακεκριμένοι επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Από τότε μέχρι σήμερα, το μουσείο συνεχίζει να εμπλουτίζει τη συλλογή του και να αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που άλλαξε για πάντα την επιστήμη.Ποια είσαι Μαρία;Η έκθεση «Ποια είσαι, Μαρία;» απομακρύνει τον επισκέπτη συνειδητά από την εικόνα της απρόσιτης ιδιοφυΐας. Αντί να παρουσιάζει μόνο την επιστήμονα που ανακάλυψε το πολώνιο και το ράδιο, προσεγγίζει τη Μαρία μέσα από τους πολλαπλούς ρόλους που ανέλαβε στη ζωή της ως κόρη, αδελφή, φοιτήτρια, ερωτευμένη γυναίκα, σύζυγος, μητέρα, πατριώτισσα, κοινωνική αγωνίστρια και ερευνήτρια.

Η ιστορία ξεκινά ακριβώς εδώ, στο σπίτι όπου γεννήθηκε. Η μητέρα της, Μπρονισουάβα Μπογκούσκα, καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια και διηύθυνε ένα φημισμένο οικοτροφείο θηλέων που στεγαζόταν στο ίδιο κτίριο. Ο πατέρας της, Βουαντίσουαφ Σκλοντόφσκι ήταν καθηγητής Φυσικής και Μαθηματικών. Μαζί ανέθρεψαν πέντε παιδιά σε ένα περιβάλλον όπου η μόρφωση, η φιλοπατρία και η πνευματική καλλιέργεια αποτελούσαν καθημερινή αξία.

Η ζωή της μικρής Μαρίας σημαδεύτηκε νωρίς από τραγωδίες. Έχασε την αδελφή της από τύφο και λίγο αργότερα τη μητέρα της από φυματίωση. Μετά τον θάνατο της μητέρας ο πατέρας της ανέλαβε μόνος την ανατροφή των παιδιών, καλλιεργώντας σε αυτά την αγάπη για τη γνώση αλλά και για την πατρίδα τους, μια Πολωνία που τότε δεν υπήρχε ως ανεξάρτητο κράτος στον χάρτη της Ευρώπης.Η νεαρή Μαρία διακρίθηκε από πολύ νωρίς για την ευφυΐα της. Αποφοίτησε με χρυσό μετάλλιο από το σχολείο και συνέχισε τις σπουδές της στο περίφημο «Ιπτάμενο Πανεπιστήμιο», έναν παράνομο εκπαιδευτικό θεσμό που επέτρεπε στις γυναίκες να αποκτούν ανώτερη μόρφωση παρά τις απαγορεύσεις της ρωσικής κατοχής. Γνώριζε πολλές ξένες γλώσσες, ενδιαφερόταν για τη φυσική, τα μαθηματικά, την ψυχολογία και την κοινωνιολογία, ενώ είχε ιδιαίτερη κλίση και στο σχέδιο.Ωστόσο, το όνειρο των σπουδών στο Παρίσι φαινόταν σχεδόν ανέφικτο για μια οικογένεια με περιορισμένους οικονομικούς πόρους.

Τότε η Μαρία και η μεγαλύτερη αδελφή της, Μπρονισουάβα, έκαναν μια συμφωνία που έμελλε να αλλάξει τη ζωή και των δύο. Η Μαρία εργάστηκε ως παιδαγωγός για αρκετά χρόνια ώστε να χρηματοδοτήσει τις ιατρικές σπουδές της αδελφής της στη Γαλλία. Όταν η Μπρονισουάβα ολοκλήρωσε τις σπουδές της, βοήθησε με τη σειρά της τη Μαρία να μεταβεί στο Παρίσι.Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων, η Μαρία γνώρισε και τον πρώτο μεγάλο έρωτα της ζωής της, τον Καζιμίερζ Ζοράφσκι, έναν ταλαντούχο φοιτητή μαθηματικών. Τα αισθήματα ήταν αμοιβαία, όμως η οικογένειά του θεωρούσε ότι μια φτωχή παιδαγωγός δεν ήταν κατάλληλη σύζυγος για τον γιο τους. Ο γάμος δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Ήταν μια βαθιά προσωπική απογοήτευση που όμως δεν την εμπόδισε να συνεχίσει την πορεία της…

Στο Παρίσι…

Το 1891 η Μαρία έφτασε επιτέλους στο Παρίσι. Ζούσε λιτά, συχνά σε παγωμένα δωμάτια και με ελάχιστο φαγητό, όμως αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στις σπουδές της στη Σορβόννη. Το 1893 αποφοίτησε πρώτη στο τμήμα Φυσικής και έναν χρόνο αργότερα δεύτερη στα Μαθηματικά. Την ίδια περίοδο γνώρισε τον Πιερ Κιουρί. Η κοινή τους αγάπη για την επιστήμη εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο εμβληματικούς επιστημονικούς και προσωπικούς δεσμούς της ιστορίας.

Παντρεύτηκαν το 1895 και δημιούργησαν μια οικογένεια βασισμένη στην ισότητα, τη συνεργασία και την κοινή αναζήτηση της γνώσης.Στο λιτό εργαστήριό τους στο Παρίσι γεννήθηκαν ανακαλύψεις που άλλαξαν τον κόσμο. Το 1898 ανακοίνωσαν ότι ανακάλυψαν το Πολώνιο, το οποίο η Μαρία ονόμασε προς τιμήν της πατρίδας της, και λίγους μήνες αργότερα το Ράδιο. Η έρευνά τους άνοιξε τον δρόμο για τη μελέτη της ραδιενέργειας, όρο που η ίδια καθιέρωσε, και αργότερα για την ανάπτυξη θεραπειών κατά του καρκίνου.Το 1903 έγινε η πρώτη Νομπελίστρια που τιμήθηκε με Νόμπελ Φυσικής μαζί με τον Πιερ Κιουρί και τον Ανρί Μπεκερέλ. Οκτώ χρόνια αργότερα κατέκτησε και δεύτερο Νόμπελ στη Χημεία, παραμένοντας μέχρι σήμερα η μοναδική γυναίκα που έχει τιμηθεί με δύο Νόμπελ σε διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους.Η ζωή της όμως δεν ήταν μόνο θρίαμβοι. Το 1906 ο Πιερ σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα, αφήνοντάς την μόνη με τις δύο κόρες τους, την Ιρέν και την Εβ.

Παρά το βαρύ πένθος, η Μαρία συνέχισε το έργο της. Έγινε η πρώτη γυναίκα καθηγήτρια στη Σορβόννη και αργότερα η πρώτη γυναίκα καθηγήτρια στην ιστορία του πανεπιστημίου.Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου έθεσε την επιστήμη στην υπηρεσία της ανθρωπότητας. Δημιούργησε κινητές μονάδες ακτίνων Χ, τις περίφημες «Μικρές Κιουρί», οι οποίες βοήθησαν χιλιάδες τραυματισμένους στρατιώτες να λάβουν έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία. Μετά τον πόλεμο συνέχισε την έρευνά της στο Ινστιτούτο Ραδίου στο Παρίσι και εργάστηκε ακούραστα για τη δημιουργία αντίστοιχου ιδρύματος στη Βαρσοβία, ένα όνειρο που είδε να πραγματοποιείται το 1932.

Η αγωνίστρια Μαρία

Ξεχωριστή θέση στην έκθεση κατέχουν αντικείμενα όπως η διδακτορική της διατριβή, το πρώτο εγχειρίδιο φυσικής, ο εργαστηριακός της εξοπλισμός, το τελευταίο γραφείο της, προσωπικά αντικείμενα της οικογένειας Σκλοντόφσκι και το χρυσό ρολόι του πατέρα της, Βουαντίσουαφ Σκλοντόφσκι. Τα αντικείμενα αυτά λειτουργούν σαν γέφυρες ανάμεσα στο παρελθόν και στο σήμερα υπενθυμίζοντας ότι πίσω από κάθε μεγάλη ανακάλυψη υπάρχει ένας άνθρωπος με όνειρα, αμφιβολίες και αγώνες.Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι και η κεντρική εγκατάσταση της έκθεσης, μια σύνθεση από λουλούδια εμπνευσμένη από τη ζωή της Μαρίας.

Το έργο λειτουργεί ως συμβολική υπενθύμιση ότι η επιστήμη και η ανθρώπινη ευαισθησία δεν είναι αντίθετες έννοιες αλλά συχνά συνυπάρχουν.Φεύγοντας από το μουσείο, ο επισκέπτης δεν κρατά μόνο την εικόνα της πρώτης διπλά Νομπελίστριας. Κρατά κυρίως την ιστορία μιας γυναίκας που ξεπέρασε τα όρια της εποχής της χωρίς ποτέ να χάσει την ταπεινότητα και την ανθρωπιά της.

Ίσως τελικά η απάντηση στο ερώτημα «Ποια είσαι, Μαρία;» να βρίσκεται στα λόγια του Άλμπερτ Αϊνστάιν, ο οποίος είχε πει ότι από όλους τους διάσημους ανθρώπους που γνώρισε, η Μαρία Κιουρί ήταν η μόνη που δεν αλλοιώθηκε από τη φήμη. Και αυτή ακριβώς η ανθρώπινη διάσταση είναι που κάνει την επίσκεψη στο μουσείο τόσο ξεχωριστή.