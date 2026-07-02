Η ελληνική αποστολή επέστρεψε από την Κωνσταντινούπολη με δύο χάλκινα μετάλλια και δύο εύφημες μνείες, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο γνώσεων και προετοιμασίας.

Εξαιρετική ήταν η παρουσία της ελληνικής αποστολής στην 8η Βαλκανική Ολυμπιάδα Φυσικής, που πραγματοποιήθηκε από τις 27 έως τις 30 Ιουνίου στην Κωνσταντινούπολη, με τη συμμετοχή 51 μαθητών από 13 χώρες. Οι Έλληνες μαθητές πέτυχαν σημαντικές διακρίσεις, κατακτώντας δύο χάλκινα μετάλλια και δύο εύφημες μνείες, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο της ελληνικής εκπροσώπησης στον διεθνή διαγωνισμό.

Χάλκινο μετάλλιο απέσπασαν οι:

Αθανάσιος Πέττας - Πενταράκης, μαθητής της Β' Λυκείου του Πρότυπου ΓΕΛ Πάτρας.

Στέργιος Νακίτσας, μαθητής της Β' Λυκείου του 4ου ΓΕΛ Βέροιας.

Εύφημη μνεία απονεμήθηκε στους:

Γιάννη Κατσουλάκη, μαθητή της Α' Λυκείου της Σχολής Μωραΐτη.

Γρηγόριο Σέγκο, μαθητή της Β' Λυκείου του 1ου ΓΕΛ Νίκαιας.

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Την ελληνική αποστολή συνόδευσαν ο Δρ. Κωνσταντίνος Βουρλιάς, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και αρχηγός της αποστολής, η φυσικός Ευφημία Μαβίδου ως δεύτερη αρχηγός και ο Αριστείδης Εμμανουηλίδης, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Βαλκανικής Ολυμπιάδας.

Η συμμετοχή της Ελλάδας οργανώθηκε από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ), ενώ οι μαθητές επελέγησαν μέσω του 36ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικής, που πραγματοποιήθηκε με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η ΕΕΦ συνεχάρη όλους τους μαθητές για την προσπάθειά τους και ευχαρίστησε τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη των επιτροπών που συνέβαλαν στην προετοιμασία και την επιτυχημένη παρουσία της ελληνικής ομάδας, καθώς και το Υπουργείο Παιδείας για την κάλυψη των εξόδων της αποστολής.