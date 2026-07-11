Υπάρχουν πόλεις που αφηγούνται την ιστορία τους μέσα από τα μνημεία τους και άλλες που η ίδια τους η ύπαρξή είναι ένα θαύμα. Η Βαρσοβία είναι μία από αυτές.

Περπατώντας σήμερα στα πλακόστρωτα της Παλιάς Πόλης της Βαρσοβίας, ανάμεσα στις πολύχρωμες προσόψεις, τα πανέμορφα κτίρια, τις εκκλησίες, τα μικρά καφέ και τους μουσικούς του δρόμου, δύσκολα μπορεί κανείς να πιστέψει ότι όλα όσα βλέπει είχαν κάποτε εξαφανιστεί. Δεν είχαν απλά φθαρεί. Δεν είχαν υποστεί ζημιές. Είχαν εξαφανιστεί στην κυριολεξία.

Οι Πολωνοί λένε πως η Βαρσοβία δεν ανοικοδομήθηκε. Αναστήθηκε. Και δεν πρόκειται για σχήμα λόγου.

Μετά την αποτυχία της Εξέγερσης της Βαρσοβίας τον Οκτώβριο του 1944, ο Αδόλφος Χίτλερ διέταξε κάτι πρωτοφανές ακόμη και για τα δεδομένα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου: η πολωνική πρωτεύουσα έπρεπε να πάψει να υπάρχει.

Ειδικά συνεργεία του γερμανικού στρατού ανατίναζαν συστηματικά οικοδομικά τετράγωνα, παλάτια, εκκλησίες, βιβλιοθήκες και μουσεία. Και δεν επρόκειτο για πολεμικές επιχειρήσεις αλλά για μια οργανωμένη επιχείρηση πολιτιστικής εξόντωσης.

Όταν οι Σοβιετικοί μπήκαν στη Βαρσοβία τον Ιανουάριο του 1945, βρήκαν μια πρωτεύουσα που έμοιαζε περισσότερο με σεληνιακό τοπίο παρά με ευρωπαϊκή πόλη.

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Περισσότερο από το 85% των κτιρίων είχε καταστραφεί, ενώ στο ιστορικό κέντρο η καταστροφή άγγιζε το απόλυτο. Οι Πολωνοί ιστορικοί μιλούν για περίπου 22 εκατομμύρια κυβικά μέτρα μπάζων που απλώνονταν στην πόλη.

Και το δείχνουν αυτό οι φωτογραφίες της εποχής, τις οποίες είναι σχεδόν αδύνατο να τις κοιτάξει κάποιος χωρίς να αναρωτηθεί αν μπορεί πραγματικά να ξαναχτιστεί μια τέτοια πόλη μέσα από τα ερείπιά της.

Η απόφαση που άλλαξε την ιστορία

Η εύκολη λύση θα ήταν να μεταφερθεί η πρωτεύουσα αλλού. Υπήρχαν φωνές που υποστήριζαν ότι η Βαρσοβία ήταν πλέον μια χαμένη υπόθεση. Οι Πολωνοί όμως σκέφτηκαν διαφορετικά.

Η Βαρσοβία δεν ήταν μόνο η μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Ήταν το σύμβολο της πολωνικής κρατικής υπόστασης. Αν την εγκατέλειπαν οι Πολωνοί θα ήταν σαν να παραδέχονταν ότι ο πόλεμος δεν είχε νικήσει μόνο τους ανθρώπους της πόλης αλλά και την ίδια την ιστορία της. Έτσι γεννήθηκε ένα από τα πιο φιλόδοξα εγχειρήματα ανοικοδόμησης που γνώρισε ποτέ η Ευρώπη.

Το Γραφείο Ανοικοδόμησης της Πρωτεύουσας (Biuro Odbudowy Stolicy – BOS) συγκέντρωσε εκατοντάδες νέους αρχιτέκτονες, ιστορικούς τέχνης, μηχανικούς και πολεοδόμους σε μια αποστολή που έμοιαζε σχεδόν αδύνατη.

Η αποστολή τους δεν ήταν να σχεδιάσουν μια καινούργια πόλη. Έπρεπε να επαναφέρουν μια πόλη που είχε πάψει να υπάρχει.

Πριν ακόμη απομακρυνθούν τα μπάζα, οι ειδικοί κατέγραφαν κάθε πέτρα, κάθε διακοσμητικό στοιχείο, κάθε κομμάτι τοίχου που μπορούσε να σωθεί. Χιλιάδες εθελοντές συμμετείχαν στις εργασίες, συχνά αναζητώντας μέσα στα χαλάσματα κομμάτια από τα σπίτια τους.

Και δεν έχτιζαν μόνο τοίχους. Έχτιζαν αναμνήσεις. «Οι άνθρωποι άρχισαν αμέσως να επιστρέφουν στα ερείπια», σημειώνει η ιστορικός

Katarzyna Madoń-Mitzner. «Άλλοι έψαχναν το σπίτι τους, άλλοι ένα οικογενειακό κειμήλιο, άλλοι απλώς ένα σημάδι ότι η ζωή μπορούσε να αρχίσει ξανά». Κάθε τούβλο που σωζόταν καθαριζόταν και στοιβαζόταν ξανά. Τα συντρίμμια δεν ήταν πλέον απομεινάρια του πολέμου· έγιναν πρώτη ύλη για το χτίσιμο της νέας πόλης.

Το Μουσείο της Βαρσοβίας περιγράφει εύστοχα αυτή τη μεταμόρφωση: «Τα ερείπια έγιναν οικοδομικό υλικό και το οικοδομικό υλικό έγινε το θεμέλιο του μέλλοντος». Είναι άραγε αυθεντική;

Ένας από τους απρόσμενους πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας δεν έζησε ποτέ τον πόλεμο. Ήταν ο Bernardo Bellotto, γνωστός ως Canaletto.

Στα τέλη του 18ου αιώνα είχε ζωγραφίσει με εντυπωσιακή λεπτομέρεια δρόμους, πλατείες και παλάτια της Βαρσοβίας. Δύο αιώνες αργότερα, οι πίνακές του μετατράπηκαν σε αρχιτεκτονικά σχέδια.

Ο ζωγράφος είχε καταγράψει ακόμη και μικρές λεπτομέρειες στις προσόψεις των κτιρίων. Οι αρχιτέκτονες αξιοποίησαν αυτές τις εικόνες για να αναδημιουργήσουν μια πόλη που είχε σβηστεί από τον χάρτη. Ίσως είναι η μοναδική περίπτωση στην ιστορία όπου η τέχνη συνέβαλε τόσο κυριολεκτικά στην αναγέννηση μιας πρωτεύουσας.

Οι επισκέπτες συχνά εκπλήσσονται όταν μαθαίνουν ότι η Παλιά Πόλη είναι, στην πραγματικότητα, νεότερη από πολλές σύγχρονες συνοικίες. Και έτσι το ερώτημα επανέρχεται διαρκώς: Αν ένα ιστορικό κέντρο καταστραφεί ολοκληρωτικά και ξαναχτιστεί, παραμένει αυθεντικό; Η UNESCO έχει απαντήσει καταφατικά.

Το 1980 χαρακτήρισε την Παλιά Πόλη της Βαρσοβίας Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, όχι επειδή διασώθηκε, αλλά επειδή ανακατασκευάστηκε με εξαιρετική πιστότητα, βασισμένη σε ιστορικές πηγές και σε επιστημονική τεκμηρίωση. Ήταν η πρώτη φορά που αναγνωριζόταν διεθνώς η αξία μιας τόσο εκτεταμένης αναστήλωσης.

Ωστόσο, η Βαρσοβία δεν προσπάθησε ποτέ να κρύψει τις πληγές της. Σε κάθε γειτονιά υπάρχουν μικρές επιγραφές που δείχνουν μέχρι πού έφτανε το Γκέτο. Στους τοίχους σώζονται τα σημάδια από τις σφαίρες. Το Μνημείο των Ηρώων του Γκέτο, το Μνημείο και το Μουσείο της Εξέγερσης, το

Μουσείο της Βαρσοβίας δεν αφηγούνται μόνο το παρελθόν, υπενθυμίζουν καθημερινά ότι η πόλη χτίστηκε πάνω στη μνήμη.

Για τους κατοίκους της, η ανοικοδόμηση της Βαρσοβίας δεν ήταν το τέλος της ιστορίας. Ήταν η αρχή μιας νέας.

Η σημερινή Βαρσοβία είναι μια από τις πιο δυναμικές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Οι γυάλινοι ουρανοξύστες της συνομιλούν με τα βασιλικά ανάκτορα. Τα τραμ διασχίζουν δρόμους που πριν από ογδόντα χρόνια ήταν γεμάτοι συντρίμμια. Οι πλατείες της σφύζουν από ζωή εκεί όπου κάποτε υπήρχε μόνο σιωπή. Και ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη νίκη της.

Οι Ναζί κατάφεραν να καταστρέψουν σχεδόν κάθε κτίριο της Βαρσοβίας, αλλά δεν. κατάφεραν να καταστρέψουν τη θέληση των ανθρώπων της να την ξαναχτίσουν από το μηδέν.

Γι΄αυτό η Βαρσοβία δεν είναι απλώς μια όμορφη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, την οποία αξίζει να την επισκεφθεί κάποιος. Είναι η ζωντανή απόδειξη ότι ακόμη και οι στάχτες μπορούν να γίνουν θεμέλια.