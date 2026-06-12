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Στην ορκωμοσία ήταν παρούσα και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία παραιτήθηκε από υφυπουργός Εξωτερικών και ορκίστηκε στη θέση της μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού που θεσμοθετήθηκε.

Ορκίστηκαν από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, Επίσκοπο Σκιάθου Ιωάννη, τα νέα μέλη της κυβέρνησης, Γιώργος Κώτσηρας, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μαριλένα Σούκουλη ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στην ορκωμοσία ήταν παρούσα και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία παραιτήθηκε από υφυπουργός Εξωτερικών και ορκίστηκε στη θέση της μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού που θεσμοθετήθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τον μίνι ανασχηματισμό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση την περασμένη Δευτέρα, αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας.

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική ορίστηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, ενώ υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά, ορίστηκε η Μαριλένα Σούκουλη.