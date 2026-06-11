Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 του Ν. 4622/2019, «κανένα Υπουργείο δεν μπορεί να έχει περισσότερες από τρεις (3) συνολικά θέσεις Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

Νυχτερινή τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για… τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς προβλέπει τη σύσταση θέσης μόνιμου Υπηρεσιακού Υφυπουργού στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Γιατί έγινε αυτό; Για να χωρέσει και ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος θα ορκιστεί αύριο υφυπουργός Εξωτερικών. Διότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 του Ν. 4622/2019 –όπως σωστά παρατήρησε ο Παύλος Χρηστίδης– «κανένα Υπουργείο δεν μπορεί να έχει περισσότερες από τρεις (3) συνολικά θέσεις Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. Οι θέσεις των Αναπληρωτών Υπουργών δεν μπορεί να είναι παραπάνω από μία σε κάθε Υπουργείο».

Αφού λοιπόν οι τρεις θέσεις που προβλέπονται είναι καλυμμένες από τον Γιάννη Λοβέρδο, την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και τον Χάρη Θεοχάρη, κι άρα θα έπρεπε να παραιτηθεί κάποιος, η κυβέρνηση αποφάσισε να παρακάμψει τον σχετικό νόμο που η ίδια έφερε με μια τροπολογία.

«Με λίγα λόγια: αντί η κυβέρνηση να προσαρμοστεί στον νόμο, αλλάζει τον νόμο, για να βολέψει έναν δικό της. Πρώτη φορά ξανά συμβαίνει», όπως επισήμανε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

{https://www.facebook.com/christidispav/posts/pfbid022BGqDZ4BeYSxc4CuHq9wKJu76uU8AgHEbDGzf2GVMaAxxZY7W7eJ3ain9uRd9y2hl}

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Μ. Καλ.