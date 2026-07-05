Ο 76χρονος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια.

Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, μετά τη μεταγωγή του ενώπιον της εισαγγελέως πρωτοδικών. Η εισαγγελική λειτουργός διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία θα διενεργηθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της έρευνας θα αποτιμηθεί η έκταση των ζημιών που προκάλεσε η φωτιά, καθώς και εάν απειλήθηκαν ή υπέστησαν φθορές κοινωφελείς εγκαταστάσεις. Θα διερευνηθεί ακόμη ο χαρακτήρας της καμένης έκτασης, δηλαδή εάν πρόκειται για δασική περιοχή ή/και άλλη κατηγορία γης, στοιχείο που είναι κρίσιμο για την περαιτέρω ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης.

Η προκαταρκτική εξέταση αναμένεται επίσης να επεκταθεί σε τυχόν ευθύνες άλλων προσώπων ή φορέων που συνδέονται με τη λήψη μέτρων πρόληψης, όπως ο καθαρισμός οικοπέδων κ.ά..

Την ίδια ώρα, δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την κατανάλωση αλκοόλ από τον 76χρονο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, ο ηλικιωμένος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά, όταν το όχημα που οδηγούσε «κόλλησε» σε χωματόδρομο που βρίσκεται στο σημείο «μηδέν», όπου ξεκίνησε η φωτά. Στην προσπάθειά του δε, να το «ξεκολλήσει» από το πρανές στην άκρη του προκλήθηκαν σπινθήρες με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά η οποία εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των δυνατών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, οι Αρχές διαπίστωσαν επίσης ότι είχε εμφανείς ενδείξεις μέθης.