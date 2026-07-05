Ο ίδιος σημειώνει ότι τα αριθμητικά μοντέλα αποτελούν πολύτιμα εργαλεία της σύγχρονης πρόγνωσης, ωστόσο προειδοποιεί ότι δεν μπορούν να υποκαταστήσουν πλήρως τον μετεωρολόγο και τη διαδικασία επιστημονικής ερμηνείας των δεδομένων.

Παρέμβαση για τον ρόλο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) και τη σύγχρονη πρακτική στην πρόγνωση καιρού πραγματοποιεί ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, θέτοντας ζητήματα που αφορούν τη σχέση μεταξύ επιστημονικής ανάλυσης και της αυξανόμενης χρήσης αριθμητικών μοντέλων.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Κολυδάς αναφέρεται σε πρόγνωση της ΕΜΥ, επισημαίνοντας ότι σύνδεσμος που παραπέμπει σε χάρτες πρόγνωσης επόμενων ημερών δεν λειτουργεί, ωστόσο υπογραμμίζει πως το βασικό ζήτημα δεν είναι τεχνικό αλλά ουσιαστικό και θεσμικό.

Όπως τονίζει, παρατηρείται μια σταδιακή μετατόπιση από την επιστημονική μετεωρολογική αξιολόγηση προς την απλή αναπαραγωγή αποτελεσμάτων αριθμητικών μοντέλων και έτοιμων χαρτών καιρού. Ο ίδιος προειδοποιεί ότι, εάν αυτή η κατεύθυνση παγιωθεί, η δημόσια μετεωρολογική υπηρεσία κινδυνεύει να απολέσει τον επιστημονικό της ρόλο, περιοριζόμενη σε έναν διαμεσολαβητή δεδομένων.

Ο κ. Κολυδάς επισημαίνει ότι η αξία μιας εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας δεν βρίσκεται απλώς στην παροχή χαρτών ή αυτόματων προγνώσεων, αλλά στην επιστημονική επεξεργασία των δεδομένων, στη σύγκριση διαφορετικών μοντέλων, στην επαλήθευση προηγούμενων προβλέψεων και στην ενσωμάτωση τοπικών ιδιαιτεροτήτων που επηρεάζουν κρίσιμα την ακρίβεια της πρόγνωσης.

Παράλληλα θέτει σειρά ερωτημάτων σχετικά με την αξιοπιστία των αριθμητικών μοντέλων, ζητώντας στοιχεία για τα ποσοστά επιτυχίας τους, τα σφάλματα σε κρίσιμες παραμέτρους όπως η θερμοκρασία, ο άνεμος και ο υετός, καθώς και για το πώς αυτά συμπεριφέρονται σε διαφορετικές περιοχές και καιρικά φαινόμενα.

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Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στο κατά πόσο η τελική ανθρώπινη παρέμβαση βελτιώνει ουσιαστικά τα αποτελέσματα των μοντέλων, υπογραμμίζοντας ότι η μετεωρολογία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια απλή προβολή δεδομένων σε χάρτες, αλλά ως επιστήμη που απαιτεί εμπειρία, αξιολόγηση και ευθύνη.

Κλείνοντας, ο κ. Κολυδάς θέτει το ερώτημα για τον μελλοντικό προσανατολισμό της ΕΜΥ, υπογραμμίζοντας ότι η ουσιαστική επιλογή είναι αν η υπηρεσία θα παραμείνει ένας επιστημονικός φορέας πρόγνωσης ή θα μετατραπεί σε έναν απλό αναμεταδότη αποτελεσμάτων αριθμητικών μοντέλων.

{https://x.com/KolydasT/status/2073726073083207829}