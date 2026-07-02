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Πού θα βρέξει σήμερα Πέμπτη - «Στο μενού» και σποραδικές καταιγίδες.

Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα Πέμπτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ωστόσο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με αποτέλεσμα να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Μάλιστα, κυρίως στα ορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές-βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα νότια πελάγη θα πνέουν τοπικά ισχυρότεροι, φτάνοντας τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει κάποια αξιόλογη μεταβολή. Πιο συγκεκριμένα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου στις Κυκλάδες, τη βόρεια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 34 έως 36 βαθμούς, ενώ σε περιοχές του ηπειρωτικού κορμού θα φτάσει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.