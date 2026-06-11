Σε κάθε περίπτωση, πρέπει πλέον να θεωρείται δεδομένο πως το καλοκαίρι έχει χαθεί οριστικά, αφού ακόμη και σήμερα να άνοιγαν οι αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία θα φτάναμε μέσα Ιουλίου...

Στο άγνωστο παραμένει το δημοφιλές πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026» καθώς το καλοκαίρι χάθηκε όπως όλα δείχνουν. η διαδικασία για τις επιδοτούμενες διακοπές παραμένει «παγωμένη». Μάλιστα, ενώ πέρυσι το πρόγραμμα είχε κάνει πρεμιέρα από την 1η Μαΐου, φέτος η κατάσταση παραμένει θολή, με το Υπουργείο Τουρισμού να μην έχει προχωρήσει ακόμα στις απαραίτητες ανακοινώσεις.

Η ΚΥΑ είναι το προαπαιτούμενο «βήμα» που θα ανοίξει την πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων, καθώς σε αυτήν θα ορίζονται τα εισοδηματικά κριτήρια, ο ακριβής αριθμός των δικαιούχων και οι προθεσμίες για την κατάθεση των φακέλων.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει πλέον να θεωρείται δεδομένο πως το καλοκαίρι έχει χαθεί οριστικά, αφού ακόμη και σήμερα να άνοιγαν οι αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία θα φτάναμε μέσα Ιουλίου...

Η αίτηση για τις επιδοτούμενες διακοπές γινόταν στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr από τον ενδιαφερόμενο εν δυνάμει δικαιούχο. Στόχος του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» είναι η ενίσχυση της εγχώριας τουριστικής δραστηριότητας, καθώς και η οικονομική στήριξη νοικοκυριών και ατόμων με αναπηρία σε ολόκληρη την επικράτεια.

Τι αντικρύζει κανείς στην πλατφόρμα

Όποιος μπαίνει στη σχετική πλατφόρμα αντικρύζει τα ακόλουθα: Τουρισμός για όλους - Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για λήψη οικονομικής ενίσχυσης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2025».

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Το ποσό της ενίσχυσης θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους δικαιούχους για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα εντός της Επικράτειας και θα χορηγηθεί στους δικαιούχους κατόπιν υποβολής αιτήσεως και επιλογής μέσω κλήρωσης, σε άυλη ψηφιακή κάρτα.

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Απαραίτητες προϋποθέσεις:

να έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2023

το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να εμπίπτει στα εισοδηματικά κριτήρια που ορίζονται στον πίνακα της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της σχετικής ΚΥΑ

να έχει πραγματοποιηθεί εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ)