Ο προγραμματισμός για την έναρξη των αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» έχει εκτροχιαστεί εντελώς.

Αγνοείται το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026».

Ο προγραμματισμός για την έναρξη των αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» έχει εκτροχιαστεί εντελώς καθώς το περσινό πρόγραμμα είχε ήδη ξεκινήσει από την 1η Μαΐου.

Η ηγεσία του υπουργείου Τουρισμού δεν έχει αναφερθεί στο σχετικό πρόγραμμα συνεπώς, παραμένει άγνωστο πότε θα ξεκινήσουν (και αν;) οι αιτήσεις αλλά και από πότε θα μπορέσει να υπάρξει εξαργύρωση των vouchers.

Η καθυστέρηση φέρεται να συνδέεται με τεχνικές εκκρεμότητες αλλά και με την αναμονή έκδοσης της απαραίτητης Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), η οποία αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για την υποβολή αιτήσεων μέσα στο επόμενο διάστημα.

Το ποσό της ενίσχυσης θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους δικαιούχους για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα εντός της Επικράτειας και θα χορηγηθεί στους δικαιούχους κατόπιν υποβολής αιτήσεως και επιλογής μέσω κλήρωσης, σε άυλη ψηφιακή κάρτα.

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

να έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2023

το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να εμπίπτει στα εισοδηματικά κριτήρια που ορίζονται στον πίνακα της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της σχετικής ΚΥΑ

να έχει πραγματοποιηθεί εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ)

Η βασική επιδότηση των 200 ευρώ αφορά πολίτες που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες αναμένεται να λάβουν ενίσχυση ύψους 300 ευρώ. Για τα άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67% προβλέπεται επιδότηση 400 ευρώ, ενώ στις περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας άνω του 80% το ποσό φτάνει τα 600 ευρώ.

Ο Οριστικός Πίνακας Δικαιούχων Υψηλής Περιόδου και ο Οριστικός Πίνακας Δικαιούχων Χαμηλής Περιόδου, για τους οποίους θα εκδοθεί η ψηφιακή χρεωστική κάρτα, διαμορφώνεται με ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των αιτήσεων από τους ανωτέρω Προσωρινούς Πίνακες.

Σημειώνεται ότι η αίτηση θα μπορεί να υποβληθεί και μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).