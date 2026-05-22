Μπόρες και καταιγίδες το Σάββατο, τοπικά ισχυρές, σύμφωνα με το δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου.

Προσοχή συνιστά ο Σάκης Αρναούτογλου για την έντονη αστάθεια του καιρού τις επόμενες ημέρες, κυρίως αύριο, Σάββατο.

Πολύ άστατος αναμένεται ο καιρός αύριο στην ανατολική Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, επισημαίνει. Αυτό, εξηγεί, αφορά τις περιοχές της ανατολικής Θεσσαλίας, ανατολικής Στερεάς, Εύβοιας, Αττικής, Βοιωτίας, βορειοανατολικής Πελοποννήσου και σχεδόν όλο το Αιγαίο.

Κατά τη διάρκεια του Σαββάτου η αστάθεια θα επεκταθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, φέρνοντας μπόρες και καταιγίδες, που τοπικά θα είναι ισχυρές.

Την Κυριακή αναμένεται επίσης αστάθεια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

«Μπαίνουμε σε φάση αστάθειας από το μεσημέρι έως το βράδυ τις επόμενες ημέρες», επισημαίνει ο Σάκης Αρναούτογλου. Αυτό θα ισχύσει τη Δευτέρα, αλλά και την Τρίτη, όταν τα φαινόμενα θα είναι λιγότερα.

Από την επόμενη εβδομάδα θα ανέβει η θερμοκρασία, αλλά σταδιακά και σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, σημειώνει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Το δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=LkbM58IA7CY}