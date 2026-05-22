Με κέρδη ολοκλήρωσε την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας το Χρηματιστήριο Αθηνών, καταγράφοντας τρίτη διαδοχική ανοδική συνεδρίαση, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.271,72 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,25%.

Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 274,3 εκατ. ευρώ, παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα παρά την υποχώρηση σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση. Από το σύνολο των συναλλαγών, τα 39,3 εκατ. ευρώ αφορούσαν πακέτα, ενώ ο όγκος συναλλαγών έφτασε τα 42,02 εκατ. τεμάχια. Στο σύνολο του ταμπλό, 81 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 46 υποχώρησαν, ενώ 72 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι, αποτυπώνοντας τη διατήρηση του θετικού κλίματος στην αγορά.

Θετική ήταν και η εικόνα στους βασικούς δείκτες, με τον τραπεζικό δείκτη να ενισχύεται κατά 0,29% και να διαμορφώνεται στις 2.569,92 μονάδες. Ο FTSE 25 της υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε στις 5.759,99 μονάδες με οριακή άνοδο 0,13%, ενώ ισχυρότερη ήταν η επίδοση της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με τον FTSEM να σημειώνει άνοδο 2,34% στις 3.007,42 μονάδες.

Στις τράπεζες, η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στα 14,15 ευρώ με άνοδο 0,96%, η Alpha Bank στα 3,54 ευρώ με κέρδη 0,3% και η Πειραιώς στα 8,53 ευρώ ενισχυμένη κατά 0,21%. Αντίθετα, η Eurobank υποχώρησε κατά 0,7% στα 3,69 ευρώ, ενώ η Τράπεζα Κύπρου κατέγραψε την καλύτερη επίδοση του κλάδου με άνοδο 1,17%.

Στα blue chips, η ΔΕΗ βρέθηκε στο επίκεντρο των συναλλαγών με τζίρο 65,4 εκατ. ευρώ, ωστόσο έκλεισε διορθωτικά στα 20,6 ευρώ με απώλειες 3,56%. Πιέσεις δέχθηκαν επίσης η Helleniq Energy, η οποία υποχώρησε κατά 3,17% στα 9,78 ευρώ, η Motor Oil με πτώση 1,93% στα 34,6 ευρώ και η Allwyn με απώλειες 2,26% στα 11,9 ευρώ.

Στον αντίποδα, η Cenergy κατέγραψε την καλύτερη επίδοση στον FTSE 25 με άνοδο 4,98% στα 24,88 ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν επίσης η ΕΛΧΑ με +1,96% στα 4,95 ευρώ, η Βιοχάλκο με +0,96% στα 19,20 ευρώ, η Aegean με άνοδο 3% στα 11,66 ευρώ και η Metlen με κέρδη 2,37% στα 38,86 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε ο ΑΔΜΗΕ με άλμα 7,53% στα 3,64 ευρώ και τζίρο 6,98 εκατ. ευρώ. Η Intracom ενισχύθηκε κατά 5,7% στα 3,69 ευρώ, η Intralot κατά 4,29% στα 1,16 ευρώ, ενώ θετικά κινήθηκαν και οι Dimand και Profile με άνοδο 3,9% και 2,9% αντίστοιχα.