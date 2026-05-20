Το Χρηματιστήριο Αθηνών επέστρεψε σε θετικό έδαφος την Τετάρτη. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε τη συνεδρίαση στις 2.220,01 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,4%. Ο τζίρος διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, διαμορφούμενος στα 274,37 εκατ. ευρώ, έναντι 284,43 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ από αυτά τα 44,7 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Ο όγκος συναλλαγών ανήλθε στα 39,3 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, στο ταμπλό 77 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, έναντι 54 πτωτικών, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή των αγοραστών μετά την πρόσφατη διόρθωση.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 0,41% στις 5.628,94 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM έκλεισε με οριακά κέρδη 0,14% στις 2.930,59 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης ολοκλήρωσε στις 2.485,08 μονάδες με άνοδο 0,22%, έχοντας προηγουμένως κινηθεί έντονα μεταξύ απωλειών και κερδών.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Πειραιώς έκλεισε με άνοδο 1,74% στα 8,17 ευρώ, η Εθνική Τράπεζα ενισχύθηκε κατά 0,55% στα 13,60 ευρώ, η Alpha Bank κινήθηκε οριακά υψηλότερα με +0,06%, ενώ η Eurobank διαφοροποιήθηκε αρνητικά και έκλεισε με απώλειες 1,45% στα 3,53 ευρώ.

Από τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Viohalco με +3,87% στα 18,80 ευρώ, ακολουθούμενη από τη Motor Oil με +3,64% στα 35,86 ευρώ. Θετικά κινήθηκαν επίσης η Aegean με +1,91%, η Helleniq Energy με +1,5%, η Titan με +1,47%, η Metlen με +1,02% και η ΔΕΗ με +0,6% στα 19,92 ευρώ.

Στον αντίποδα, πιέσεις δέχθηκαν η Eurobank με -1,45%, η Optima Bank με -0,96%, η Jumbo με -0,9%, ο Σαράντης με -0,67%, ενώ απώλειες σημείωσαν και οι μετοχές της Κρι Κρι (-2%), του ΟΛΠ (-1,77%) και του Φουρλή (-1,22%).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε η ΕΧΑΕ με άνοδο 4,89% στα 7,29 ευρώ, ενώ θετικά κινήθηκαν επίσης η Intracom (+1,12%), η ΑΒΑΞ (+0,88%), ο ΑΔΜΗΕ (+1,24%) και η Profile (+1,28%).

