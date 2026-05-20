Ο Τραμπ δήλωσε σήμερα πως δεν βιάζεται να κάνει συμφωνία, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν προειδοποίησε για πιθανή κλιμάκωση του πολέμου.

Η τελική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ενδέχεται να ανακοινωθεί εντός ωρών, δήλωσαν ανώνυμες πηγές στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Arabiya την Τετάρτη.

«Καταβάλλονται σοβαρές προσπάθειες για να τεθούν οι τελευταίες πινελιές στο κείμενο της συμφωνίας», ανέφεραν οι πηγές, προσθέτοντας ότι ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού ενδέχεται να επισκεφθεί το Ιράν την Πέμπτη για να ανακοινώσει την τελική συμφωνία. «Ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί στην Ισλαμαμπάντ μετά την περίοδο του Χατζ», πρόσθεσαν οι πηγές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την άλλη επανέλαβε στους δημοσιογράφους ότι δεν βιάζεται να κάνει συμφωνία. Αντίθετα κατά τα λεγόμενά του, το Ιράν είναι αυτό που θέλει οπωσδήποτε μία συμφωνία.

Ο ίδιος όπως είπε δεν βιάζεται να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν και τόνισε ότι η επίτευξη των στόχων της αποστολής είναι πιο σημαντική από τον καθορισμό ενός χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωσή του.

Τι λέει το Ιράν

Από την άλλη ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν προειδοποιεί για πιθανή κλιμάκωση του πολέμου. Ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ προειδοποίησε τους Ιρανούς την Τετάρτη για την πιθανότητα να αντιμετωπίσουν νέες επιθέσεις και δήλωσε πως «βρισκόμαστε σε έναν πόλεμο της θέλησης».

Σε ηχογραφημένη ομιλία που δημοσιεύθηκε από το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ο Γκαριμπάφ είπε πως «οι εμφανείς και οι μυστικές κινήσεις του εχθρού δείχνουν ότι, παράλληλα με την οικονομική και πολιτική πίεση, δεν έχει εγκαταλείψει τους στρατιωτικούς του στόχους και επιδιώκει έναν νέο γύρο τυχοδιωκτισμού και πολέμου. Πρέπει να ενισχύσουμε την ετοιμότητά μας για μια αποφασιστική και αποτελεσματική απάντηση σε πιθανές επιθέσεις και να αυξήσουμε την οικονομική ανθεκτικότητα».

Πρόσθεσε πως το Ιράν πρέπει «να στερήσει από τον εχθρό την ελπίδα για την παράδοση της χώρας».

Σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει το κοινό, ο Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες. «Οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μας έχουν αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο την περίοδο της εκεχειρίας για να ανοικοδομήσουν τις στρατιωτικές μας δυνατότητες και αναμφίβολα (οι εχθροί) θα μετανιώσουν για οποιαδήποτε νέα επιθετικότητα κατά του Ιράν», είπε.

Αναγνώρισε επίσης τις νέες οικονομικές πιέσεις και τις αυξημένες τιμές στα βασικά αγαθά και ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού κοινοβουλευτικής εποπτείας για την αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας ειδικής επιτροπής που θα περιλαμβάνει βασικές επιτροπές και φορείς για την παρακολούθηση των αλυσίδων εφοδιασμού και του πληθωρισμού.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου κατέληξε χαρακτηρίζοντας την τρέχουσα περίοδο ως μια ευρύτερη δοκιμασία εθνικής αντοχής. «Βρισκόμαστε σε έναν πόλεμο θελήσεων», είπε. «Όποιος κερδίσει αυτόν τον πόλεμο θα γράψει την ιστορία του Ιράν και θα καθορίσει το μέλλον του» τόνισε.

Απαντώντας στις συνεχείς απειλές του Τραμπ, το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι ο πόλεμος θα επεκταθεί πέρα ​​από την περιοχή εάν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίσουν τις επιθέσεις.

Με πληροφορίες του CBS/Al-Arabiya