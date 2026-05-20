Διάβημα διαμαρτυρίας από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών για τις ενέργειες του Ισραηλινού υπουργού.

Κατακραυγή έχει προκαλέσει το σόου του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ίταμαρ Μπεν- Γκβιρ, σε βάρος των ακτιβιστών από τον στολίσκο για τη Γάζα. Μετά τις σφοδρές διεθνείς αντιδράσεις, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου «άδειασε» τον υπουργό του, ενώ τις ντροπιαστικές εικόνες καταδίκασε και ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας, Γκίντεον Σάαρ.

Οι IDF συνέλαβαν 430 μέλη του στολίσκου για τη Γάζα, αφού αναχαίτισαν σκάφη του και μετέφεραν τους ακτιβιστές στο Ισραήλ. Ανάμεσά τους είναι και Έλληνες και το υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα» τη συμπεριφορά του Μπεν-Γκβιρ, ενώ απαίτησε τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, όπως και την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων.

Το σόου του Μπεν-Γκβιρ με τους ακτιβιστές

Νωρίτερα σήμερα, ο Ίταμαρ Μπεν- Γκβιρ ανάρτησε ένα βίντεο, με εικόνες που προκάλεσαν σάλο. Για μία ακόμα φορά, ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ δεν έχασε την ευκαιρία να χλευάσει τους ακτιβιστές.

Στα πλάνα του βίντεο αστυνομικοί ρίχνουν ακτιβιστές στο πάτωμα, τους σέρνουν, ενώ δεκάδες είναι γονατισμένοι δίπλα- δίπλα, δεμένοι πισθάγκωνα. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει ο Μπεν-Γκβιρ, που εμφανίζεται να κυματίζει ισραηλινή σημαία, ενώ ακούγεται ο εθνικός ύμνος. «Ήρθαν σαν μεγάλοι ήρωες. Κοιτάξτε τους τώρα. Δείτε πώς είναι τώρα, όχι ήρωες, όχι οτιδήποτε», αναφέρει ακόμα.

Ελληνικό ΥΠΕΞ: Απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα η συμπεριφορά του Μπεν-Γκβιρ

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η Αθήνα προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας, με εντολή του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη.

«Η συμπεριφορά του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο “Global Sumud Flotilla” είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα», τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Η Αθήνα απαιτεί «πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα» και καλεί τις ισραηλινές αρχές να προχωρήσουν σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών

Η συμπεριφορά του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα.

Με εντολή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας, αναφορικά με το περιστατικό.

Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών.

«Άδειασμα» από Νετανιάχου, καταδίκη από Σάαρ

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, επιτέθηκε στον Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ για το βίντεο, το οποίο χαρακτήρισε επαίσχυντο και τον κατηγόρησε ότι προκαλεί ζημιά στη χώρα, όχι για πρώτη φορά.

«Εν γνώσει σου προκάλεσες ζημιά στο κράτος μας με αυτή την επαίσχυντη επίδειξη και όχι για πρώτη φορά», έγραψε σε ανάρτηση ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας.

«Ακύρωσες τεράστιες, επαγγελματικές και επιτυχημένες προσπάθειες που κατέβαλαν τόσοι πολλοί άνθρωποι, από τους στρατιώτες των IDF μέχρι το προσωπικό του υπουργείου Εξωτερικών και πολλούς άλλους. Δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ», συμπλήρωσε.

Ο Μπεν-Γκβιρ αντεπιτέθηκε, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων πως στην κυβέρνηση του Ισραήλ «υπάρχουν εκείνοι που ακόμα δεν έχουν καταλάβει πώς να συμπεριφερθούν σε υποστηρικτές της τρομοκρατίας». Συμπλήρωσε πως το Ισραήλ «δεν θα γυρίσει το άλλο μάγουλο» και πως θα δεχθεί τις συνέπειες «όποιος έρχεται στο έδαφός μας για να υποστηρίξει την τρομοκρατία και να ταυτιστεί με τη Χαμάς».

Ακολούθησε η αντίδραση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ φούντωνε η διεθνής κατακραυγή για το βίντεο του υπουργού του. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός με τη δήλωσή του υπεραμύνθηκε των συλλήψεων των ακτιβιστών, αλλά σχολίασε πως η συμπεριφορά του Μπεν-Γκβιρ «δεν συνάδει με τις αξίες και τις νόρμες του Ισραήλ». Συμπλήρωσε πως έδωσε εντολή οι ακτιβιστές να απελαθούν το ταχύτερο δυνατόν.

Ειδικότερα, ο Νετανιάχου ανέφερε σε δήλωσή του: «Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να εμποδίσει να μπουν στα χωρικά ύδατά μας προκλητικοί στολίσκοι υποστηρικτών της τρομοκρατικής Χαμάς και να φτάσουν στη Γάζα. Όμως, ο τρόπος που ο υπουργός Μπεν-Γκβιρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν συνάδει με τις αξίες και τις νόρμες του Ισραήλ. Έχω δώσει εντολή στις αρμόδιες αρχές να απελάσουν τους προβοκάτορες το ταχύτερο δυνατόν».

Μελόνι - Ταγιάνι: Ανεπίτρεπτο, απαράδεκτες εικόνες

Έντονη ήταν η αντίδραση της ιταλικής κυβέρνησης για το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ. Σε κοινή δήλωσή τους, η Τζόρτζια Μελόνι και ο Αντόνιο Ταγιάνι τόνισαν πως είναι ανεπίτρεπτο να υποβάλλονται σε τέτοια μεταχείριση οι ακτιβιστές, χαρακτήρισαν απαράδεκτες τις εικόνες και απαίτησαν μία συγγνώμη.

Ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας ζήτησε από το Ισραήλ να εξακριβώσει άμεσα εάν έγινε χρήση βίας κατά των ακτιβιστών. Η Ιταλίδα εκπρόσωπος του στολίσκου, Μαρία Έλενα Ντέλια, δήλωσε ότι «χρησιμοποιήθηκαν όπλα κατά άοπλων πολιτών οι οποίοι είχαν σηκώσει τα χέρια ψηλά και φορούσαν σωσίβια». Επίσης, ιταλικά ΜΜΕ ανέφεραν πως οι IDF φέρεται να χρησιμοποίησαν πλαστικές σφαίρες, προτού κάνουν ρεσάλτο στα σκάφη του στολίσκου.

Η ανακοίνωση της πρωθυπουργού και του υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ

«Οι εικόνες του Ισραηλινού υπουργού Μπεν Γκβιρ είναι απαράδεκτες. Είναι ανεπίτρεπτο οι ακτιβιστές αυτοί, μεταξύ των οποίων και πολλοί Ιταλοί, να υποβάλλονται σε μια τέτοια μεταχείριση, η οποία πλήττει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η ιταλική κυβέρνηση πραγματοποιεί άμεσα, στο υψηλότερο θεσμικό επίπεδο, όλα τα αναγκαία βήματα για να πετύχει την άμεση απελευθέρωση των εμπλεκόμενων, Ιταλών πολιτών.



Η Ιταλία απαιτεί, παράλληλα, να ζητηθεί συγγνώμη για την μεταχείριση της οποίας έτυχαν οι πολίτες αυτοί και για το ότι αγνοήθηκαν παντελώς τα σαφή αιτήματα της ιταλικής κυβέρνησης. Για τον λόγο αυτό, το υπουργείο Εξωτερικών θα καλέσει άμεσα τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ρώμη, με στόχο να ζητήσει επίσημες εξηγήσεις σχετικά με τα όσα συνέβησαν».

Νότια Κορέα: Το Ισραήλ ξεπέρασε τα όρια

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε-μιουνγκ δήλωσε ότι το Ισραήλ ξεπέρασε τα όρια, συλλαμβάνοντας πολίτες της χώρας του σε διεθνή χωρικά ύδατα.

«Ποια είναι η νομική βάση (για τις συλλήψεις); Είναι ισραηλινά χωρικά ύδατα;» διερωτήθηκε. «Είναι έδαφος του Ισραήλ; Εάν υπάρχει σύγκρουση, μπορούν να κατάσχουν σκάφη τρίτης χώρας;», συνέχισε, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Ισπανία: Τερατώδης ταπεινωτική συμπεριφορά

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Άλμπαρες, απαίτησε να απελευθερωθούν αμέσως οι ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο και να ζητήσει συγγνώμη η ισραηλινή κυβέρνηση. Σε δήλωσή του, χαρακτήρισε «τερατώδη, αναξιοπρεπή και ταπεινωτική» την αντιμετώπιση των συλληφθέντων από τον Ισραηλινό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας.

Η Τουρκία καταδίκασε τη «βάρβαρη νοοτροπία» της ισραηλινής κυβέρνησης. Ο Μπεν-Γκβιρ «για άλλη μια φορά έδειξε φανερά στον κόσμο τη βίαιη και βάρβαρη νοοτροπία της κυβέρνησης Νετανιάχου», τόνισε το υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό κάλεσε τον Ισραηλινό πρεσβευτή για εξηγήσεις. «Οι ενέργειες του Μπεν-Γκβιρ εναντίον των επιβατών του στολίσκου Global Sumud, που καταγγέλθηκαν από τους ίδιους τους συναδέλφους του στην ισραηλινή κυβέρνηση, είναι απαράδεκτες», υπογράμμισε. Τόνισε πως οι Γάλλοι πολίτες πρέπει να αντιμετωπιστούν με σεβασμό και να απελευθερωθούν το συντομότερο δυνατό, αν και πρόσθεσε ότι αντιτίθεται στην προσέγγιση του στολίσκου.

Η Ιρλανδή υπουργός Εξωτερικών, Χέλεν Μακέντι δήλωσε «σαστισμένη και σοκαρισμένη» από το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ. Αυτοί οι ακτιβιστές «που κρατούνται παράνομα… δεν αντιμετωπίζονται με κανέναν τρόπο με την πρέπουσα αξιοπρέπεια ή σεβασμό», υπογράμμισε.

Ζήτησε την «άμεση» απελευθέρωση των συλληφθέντων Ιρλανδών που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου, ανάμεσά τους η αδελφή της Ιρλανδής προέδρου Κάθριν Κόνολι.

Απεργία πείνας από Έλληνες ακτιβιστές

Έξι Έλληνες ακτιβιστές, που έχουν συλληφθεί από τις ισραηλινές αρχές, κάνουν απεργία πείνας, με αίτημα την άμεση απελευθέρωσή τους. «Απαιτούμε από τις κυβερνήσεις μας να πράξουν τις απαραίτητες ενέργειες για τον επαναπατρισμό μας, όχι όμως σαν κάποιου είδους χάρη. Γνωρίζουμε πολύ καλά το βαθμό συνενοχής των κυβερνήσεων μας στη γενοκτονία, απαιτούμε όμως να πράξουν τα δέοντα που τους επιβάλλει η νομιμότητα που οι ίδιες χρησιμοποιούν για να θεμελιώσουν την εξουσία τους», αναφέρουν μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή τους.

Σύμφωνα με τα όσα είπε νωρίτερα σήμερα η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, οι Έλληνες που συμμετείχαν στον «Global Sumud Flotilla», αναμενόταν να φτάσουν σήμερα στο λιμάνι του Ασντόντ, όπου θα γίνουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους.

Η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ θα μεταβεί πιθανότατα το πρωί της Τετάρτης στον χώρο όπου θα βρίσκονται οι Έλληνες, για την παροχή προξενικής συνδρομής και θα μεριμνήσει ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι διαδικασίες για τον ταχύτερο δυνατό και ασφαλή επαναπατρισμό τους, υπογράμμισε η Λάνα Ζωχιού.

ΣΥΡΙΖΑ: Σοκαριστικές εικόνες από τα βασανιστήρια

Το καθεστώς Νετανιάχου επιχειρεί να κανονικοποιήσει τη φρίκη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, που χαρακτηρίζει σοκαριστικές τις εικόνες από τα βασανιστήρια στα οποία υπόκεινται τα μέλη των πληρωμάτων του στολίσκου.

«Αντί να πανηγυρίζει, μέσω του ανεκδιήγητου Άδωνι Γεωργιάδη, για τη δεύτερη θέση του Ισραήλ στη Eurovision, η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της απέναντι, πρώτα απ’ όλα, στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται ανάμεσα στους συλληφθέντες και να απαιτήσει την άμεση απελευθέρωσή τους», υπογραμμίζει η Κουμουνδούρου.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Οι εικόνες από τα βασανιστήρια στα οποία υπόκεινται τα μέλη του πληρώματος του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla από τις αρχές του Ισραήλ, είναι κυριολεκτικά σοκαριστικές. Υπό τον συντονισμό του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, άνθρωποι που έχουν συλληφθεί παράνομα εξευτελίζονται και κακοποιούνται, με τον ίδιο τον υπουργό όχι μόνο να προβαίνει σε αναμετάδοση των φρικιαστικών αυτών εικόνων, αλλά και να πρωταγωνιστεί σε αυτές.

Είναι πλέον ολοφάνερο πως το καθεστώς Νετανιάχου όχι μόνο δεν ενδιαφέρεται να κρατήσει τα στοιχειώδη προσχήματα, αλλά επιχειρεί να κανονικοποιήσει τη φρίκη. Με βάση και αυτές τις εξελίξεις, η Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ισραήλ, που ισχύει από το 2000, πρέπει να ανασταλεί.

Αντί να πανηγυρίζει, μέσω του ανεκδιήγητου Αδ. Γεωργιάδη, για τη δεύτερη θέση του Ισραήλ στη Eurovision, η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της απέναντι, πρώτα απ’ όλα, στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται ανάμεσα στους συλληφθέντες και να απαιτήσει την άμεση απελευθέρωσή τους.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας σε όλους τους συλληφθέντες. Η φρίκη αυτή πρέπει να τερματιστεί άμεσα.

Νέα Αριστερά: Ο Νετανιάχου απαγάγει, ο Μπεν Γκβιρ χλευάζει, ο Μητσοτάκης σκύβει το κεφάλι

Σφοδρή ήταν η αντίδραση και της Νέας Αριστεράς, που έκανε λόγο για εικόνες απόλυτης ντροπής, αλλά «η κυβέρνηση της ΝΔ δεν βλέπει τίποτα το περίεργο».

«Όσο για τον κ. Γεωργιάδη, ας χαίρεται την κυβέρνηση Νετανιάχου και τον Μπεν Γκβιρ που τόσο πρόθυμα υπερασπίζεται. Άλλωστε, όμοιος ομοίω αεί πελάζει», σχολιάζει σε ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

Ο Νετανιάχου απαγάγει, ο Μπεν Γκβιρ χλευάζει, ο Μητσοτάκης σκύβει το κεφάλι

Οι εικόνες των απαχθέντων του Global Sumud Flotilla, γονατισμένων στο έδαφος, με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη, ενώ ο ακροδεξιός Μπεν Γκβιρ τους χλευάζει, είναι εικόνες απόλυτης ντροπής.

Αλλά η κυβέρνηση της ΝΔ δεν βλέπει τίποτα το περίεργο. Απλά είναι Τετάρτη.

Όταν πρόκειται για φωτογραφίες με τον Νετανιάχου και για στρατηγικές σχέσεις με το Ισραήλ, πρώτη να σχολιάσει. Όταν όμως άοπλοι άνθρωποι, εθελοντές, γιατροί και νοσηλευτές εμφανίζονται δεμένοι στο έδαφος, άκρα του τάφου σιωπή.

Η Νέα Αριστερά όμως στέκεται στο πλευρό των μελών Global Sumud Flotilla και απαιτεί από την ελληνική κυβέρνηση να στείλει άμεσα αεροπλάνο για να τους/τις παραλάβει και να διασφαλίσει την ασφαλή επιστροφή τους.

Όσο για τον κ. Γεωργιάδη, ας χαίρεται την κυβέρνηση Νετανιάχου και τον Μπεν Γκβιρ που τόσο πρόθυμα υπερασπίζεται. Άλλωστε, όμοιος ομοίω αεί πελάζει.

Μηνύματα συμπαράστασης από καλλιτέχνες

Τις τελευταίες ώρες, καλλιτέχνες στέλνουν μηνύματα αλληλεγγύης για τους συλληφθέντες ακτιβιστές

