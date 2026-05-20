Στην Ασντόντ του Ισραήλ αναμένεται να αφιχθούν τις επόμενες ώρες τα 19 μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla - Οι σοκαριστές εικόνες από τον χώρο όπου κρατούνται οι ακτιβιστές.

Μετά από τουλάχιστον 30 ώρες σιωπής, το υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε σήμερα τους διπλωματικούς συντάκτες για την τύχη των 19 Ελλήνων του Global Sumud Flotilla, που συνελήφθησαν την Δευτέρα σε διεθνή χωρικά ύδατα στην προσπάθεια τους να σπάσουν τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Γάζας.

Οι Έλληνες που συμμετέχουν στον στολίσκο αναμένεται να αφιχθούν σταδιακά εντός των επόμενων ωρών στο λιμάνι της Ασντόντ, όπου θα πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής.

Σύμφωνα πάντα με την εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, η πρέσβης της Ελλάδας θα βρεθεί αύριο το πρωί στον χώρο όπου θα βρίσκονται οι πολίτες, προκειμένου να παρασχεθεί κάθε απαραίτητη προξενική συνδρομή.

«Το υπουργείο Εξωτερικών θα φροντίσει ώστε να παρασχεθεί κάθε προξενική συνδρομή και θα μεριμνήσει ώστε να γίνουν τάχιστα οι διαδικασίες επαναπατρισμού» υπογράμμισε η εκπρόσωπος του υπουργείου.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη προχωρήσει σε διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά, με στόχο να διασφαλιστεί η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Παραμένει σε ανοικτή γραμμή με τους οικείους και τους συγγενείς των Ελλήνων πολιτών. Απαιτούμε την απόλυτη τήρηση των αρχών του διεθνούς δικαίου, το σεβασμό της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών», επεσήμανε η Λ. Ζωχιού.

Ο ακροδεξιός Μπεν Γκβιρ «επιθεωρεί» των βασανισμό των ακτιβιστών

Σοκαριστικές είναι οι πρώτες εικόνες που κυκλοφορούν στα social media και δείχνουν τον γνωστό ακροδεξιό Μπεν Γκβιρ να «επιθεωρεί» τους συλληφθέντες ακτιβιστές, οι οποίοι είναι δεμένοι πισθάγκωνα με το κεφάλι στραμένο κάτω, σε κάποιον χώρο κράτησης.

Όπως αποκαλύπτουν τα βίντεο που κυκλοφορούν, οι κρατούμενοι υφίστανται κακοποίηση και εξευτελιστικές συμπεριφορές, ισοδύναμες με βασανιστήρια.

Σε ένα από αυτά, ακτιβίστρια ακούγεται να φωνάζει «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη», πριν οι αστυνομικοί την σπρώξουν στο κεφάλι και τη σύρουν στο έδαφος για να την απομακρύνουν από τον υπουργό που κάνει «επίσκεψη» στις εγκαταστάσεις.

{https://x.com/itamarbengvir/status/2057046925417824697}

Σε δεύτερο ακούγονται φωνές, ενώ ο Μπεν Γκβίρ ακούγεται να λέει στην συνοδεία του και στην κάμερα: «μην ενθουσιάζεστε από τις κραυγές τους».

{https://www.instagram.com/p/DYjs7bGDT6U/?utm_source=ig_embed&img_index=2}