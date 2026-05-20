«Το καλύτερο κομμάτι της ζωής είναι οι άνθρωποι που γνωρίζεις», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στα 103 της χρόνια, η Ντόροθι «Ντότι» Γουίλσον έχει γεμάτο πρόγραμμα καθημερινά. Η Γουίλσον, που γεννήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 1923 στο Άρλινγκτον της Μασαχουσέτης, βρήκε το σπίτι της στο Masonicare, μια κοινότητα διαβίωσης ηλικιωμένων στο Μίστικ του Κονέκτικατ, όπου παραμένει δραστήρια μέσα από μαθήματα γυμναστικής, εκκλησία, κοινωνικές εκδηλώσεις και παρτίδες μπριτζ με φίλους και συγγενείς.

«Τα χόμπι μου είναι οι άνθρωποι, γιατί αυτό είναι που αγαπώ περισσότερο», λέει η Γουίλσον. «Αυτό είναι το καλύτερο κομμάτι της ζωής. Οι άνθρωποι, οι άνθρωποι που γνωρίζεις» δηλώνει στο today.com.

Αφού φοίτησε στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης και εργάστηκε σε τράπεζα μετά τις σπουδές της, η Γουίλσον γνώρισε τον Ρίτσαρντ Γουίλσον, τον αείμνηστο σύζυγό της. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 1942 και έμειναν μαζί μέχρι τον θάνατό του το 2017.

«Ήταν ένας υπέροχος, υπέροχος άνθρωπος και όλοι τον αγαπούσαν και αγαπούσε τους πάντες», λέει η ίδια. Μαζί απέκτησαν τέσσερα παιδιά, ενώ μετακινούνταν σε διάφορα μέρη της χώρας κατά τη διάρκεια και μετά τη θητεία του Ρίτσαρντ στο Σώμα Αεροπορίας Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σήμερα, η Γουίλσον σπάνια μένει μόνη. Είναι γνωστή επειδή δεν χάνει ποτέ καμία εκδήλωση της κοινότητας και δίνει προτεραιότητα στο να περνά χρόνο με τους ανθρώπους που αγαπά περισσότερο. Αυτές είναι οι συνήθειες που, όπως λέει, τη βοηθούν να παραμένει χαρούμενη και υγιής στα 103 της.

Παραμένει δραστήρια

Η Γουίλσον λέει πως είναι σημαντικό να υπάρχει ρουτίνα και σωματική δραστηριότητα, ακόμη και με μικρούς τρόπους. «Ντύνομαι κάθε μέρα μόνη μου. Δεν έχω καμία βοήθεια μαζί μου», λέει. Παρακολουθεί επίσης μαθήματα γυμναστικής στο Masonicare και απολαμβάνει να μαθαίνει πώς η κίνηση ωφελεί τόσο το σώμα όσο και τον εγκέφαλο. «(Η γυμνάστρια) εξηγεί τα πάντα. Ποιο μέρος του σώματος βοηθάς και πώς εμπλέκεται ο εγκέφαλος σε όλα όσα κάνεις», λέει για το μάθημα. «Δεν είναι περίεργο που η άσκηση είναι τόσο καλή», προσθέτει. Ακόμη και οι καθημερινές δραστηριότητες τη βοηθούν να συνεχίζει, ακόμη και τόσο απλές όσο το να σηκώνεται από το κρεβάτι. «Τίποτα δεν είναι εύκολο, αλλά δεν πρέπει να είναι», λέει. «Νομίζω ότι είναι καλό να δυναμώνεις».

Διαβάζει συχνά

Εκτός από τη σωματική δραστηριότητα, η Γουίλσον κρατά το μυαλό της σε εγρήγορση διαβάζοντας. «Διαβάζω αρκετά», λέει. «Έχω Kindle και διαβάζω εκεί το βράδυ». Διαβάζει καθημερινά και τονίζει πόσο σημαντικό είναι να αποκτά κανείς γνώσεις μέσα από αυτό. «Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της ανάγνωσης είναι ότι τόσα πολλά πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο έχουν συμβεί ξανά και ξανά και ξανά», λέει. «Και δεν νομίζω ότι μάθαμε ποτέ από την ιστορία, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε».

Κοινωνικοποιείται και γνωρίζει νέους ανθρώπους

Η Γουίλσον αποδίδει την ευτυχία της στο ότι διατηρεί επαφή με άλλους ανθρώπους και γνωρίζει συνεχώς νέους. «Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα γιατί αγαπώ τους ανθρώπους», λέει χαμογελώντας. «Όλοι είναι τόσο φιλικοί».

Η Γουίλσον είναι μέλος της επιτροπής υποδοχής στο Masonicare και ανυπομονεί να γνωρίζει τους νέους κατοίκους. «Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να γνωρίσεις κάποιον», λέει. «Και νομίζω ότι είναι σημαντικό». «Είναι σημαντικό ίσως για εκείνους να νιώσουν ευπρόσδεκτοι, αλλά είναι εξίσου σημαντικό και για αυτόν που καλωσορίζει», προσθέτει. «Μου αρέσει να γνωρίζω όλους τους νέους ανθρώπους». Παράλληλα, συμμετέχει σε όσο το δυνατόν περισσότερες εκδηλώσεις της κοινότητας και λέει ότι το να νιώθει συνδεδεμένη κάνει τεράστια διαφορά. «Το να νιώθεις ότι κάποιος ξέρει το όνομά σου και νοιάζεται για αυτό που κάνεις», λέει. «Νομίζω ότι είμαστε πολύ, πολύ τυχεροί».

Παίζει παιχνίδια

Μια κοινωνική δραστηριότητα που συνδυάζει διασκέδαση και φιλικό ανταγωνισμό είναι το bridge, το οποίο αποτελεί εδώ και χρόνια μία από τις αγαπημένες της ασχολίες. «Παίζω bridge μία φορά την εβδομάδα», λέει. «Παίζω μπριτζ κάθε μέρα online με δύο από τα παιδιά μου». Παρακολουθεί επίσης τακτικά απογευματινά παιχνίδια bridge, τα οποία, όπως λέει, βοηθούν τους ανθρώπους να έρχονται πιο κοντά. «Είναι πραγματικά διασκεδαστικό», λέει. «Γνωρίζεις υπέροχους ανθρώπους μέσα από ένα παιχνίδι bridge».

Τρώει ό,τι την κάνει να νιώθει καλά

Μέσα στο γεμάτο πρόγραμμά της, η Γουίλσον φροντίζει να τρέφεται σωστά για να διατηρεί το σώμα της γεμάτο ενέργεια. Ένα από τα αγαπημένα της φαγητά είναι τα θαλασσινά και ιδιαίτερα η σούπα θαλασσινών. «Η σούπα θαλασσινών είναι γεμάτη, οπότε τη λατρεύω», λέει για το φαγητό που σερβίρεται στη δομή. Επίσης σημειώνει ότι τρώει λαχανικά καθημερινά. «(Στο Masonicare) έχουν πάντα σαλάτα και συνήθως παίρνω είτε σαλάτα είτε κάποιο λαχανικό», λέει. Γενικά, δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητική με το φαγητό, οπότε τα περισσότερα την κάνουν να νιώθει καλά.

«Νιώθω καλά όλη την ώρα. Γιατί όχι;», λέει. «Δεν κάνει καλό να παραπονιέσαι».