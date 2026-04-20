Δεν πίστευε στα μάτια της η ηλικιωμένη κάτοχος που βρέθηκε άθικτη η τσάντα της.

Όσκαρ εντιμότητας διεκδικεί ο πρωταγωνιστής επιβάτης που εντόπισε μέσα στο λεωφορείο 856 την τσάντα που ξέχασε ηλικιωμένη και η οποία περιείχε 30.000 ευρώ, κοσμήματα αξίας και χρυσές λίρες. Η γυναίκα αποβιβάστηκε από το όχημα χωρίς να αντιληφθεί ότι είχε αφήσει πίσω της την τσάντα, μέσα στην οποία βρισκόταν σημαντικό χρηματικό ποσό. Λίγο αργότερα, το αντικείμενο εντοπίστηκε από επιβάτη, ο οποίος ενημέρωσε τον οδηγό, και η τσάντα διασφαλίστηκε μέχρι να βρεθεί ο ιδιοκτήτης της.

Όπως ανέφερε ο επιβάτης που την εντόπισε, είδε φρούτα μέσα στην τσάντα και ενημέρωσε τον οδηγό. Η ηλικιωμένη γυναίκα αντιλήφθηκε την απώλεια μόλις έφτασε στο σπίτι της και ενημέρωσε την κόρη της. Εκείνη επικοινώνησε άμεσα με την ΟΣΥ, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι διαδικασίες εντοπισμού.

Μέσα από τον συντονισμό της ΟΣΥ και την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, η τσάντα, άθικτη, επιστράφηκε στην ηλικιωμένη γυναίκα. Το εντυπωσιακό είναι ότι, όταν ανοίχτηκε, δεν είχε αφαιρεθεί ούτε ένα ευρώ ούτε και κάποιο από τα πολύτιμα αντικείμενα που περιείχε.

