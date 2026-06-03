Ο ανήλικος δράστης στον Άλιμο δεν δίστασε να ρίξει την ηλικιωμένη στο έδαφος.

Χειροπέδες σε έναν 15χρονο πέρασε η αστυνομία στον Άλιμο το πρωί της Δευτέρας (01/06), ο οποίος άρπαξε με τη χρήση βίας την αλυσίδα και την τσάντα από μία ηλικιωμένη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο ανήλικος δράστης προσέγγισε την ηλικιωμένη το βράδυ της Κυριακής (31/05) και προχώρησε στη ληστεία σε βάρος της, ενώ δε δίστασε να την ρίξη στο έδαφος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον αγκώνα.

Ο 15χρονος ταυτοποιήθηκε άμεσα από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου και συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.