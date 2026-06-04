Μια διάκριση που αναγνωρίζει τη δύναμη της ελληνικής έρευνας να μετατρέπεται σε τεχνολογία με διεθνή αντίκτυπο.

Με το Βραβείο Έρευνας και Καινοτομίας τιμήθηκε η UBITECH στα Βραβεία ΕΒΕΑ 2026, τα οποία πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία και τον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, ενώπιον εκπροσώπων της πολιτικής, πολιτειακής και επιχειρηματικής ηγεσίας της χώρας.Η διάκριση αναγνωρίζει τη μακρόχρονη επένδυση της εταιρείας στην έρευνα, την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής και τη μεταφορά καινοτομίας από το εργαστήριο στην πραγματική οικονομία. Με περισσότερα από είκοσι χρόνια παρουσίας, η UBITECH έχει εξελιχθεί σε μία από τις πλέον εξωστρεφείς ελληνικές εταιρείες deep tech και ΤΝ, με σημαντική παρουσία σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και έργα στρατηγικής σημασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η διάκριση αναγνωρίζει τη μακρόχρονη επένδυση της εταιρείας στην έρευνα, την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής και τη μεταφορά καινοτομίας από το εργαστήριο στην πραγματική οικονομία. Με περισσότερα από 20 χρόνια παρουσίας, η UBITECH έχει εξελιχθεί σε μία από τις πλέον εξωστρεφείς ελληνικές εταιρείες deep tech, με ισχυρό ερευνητικό αποτύπωμα και παρουσία σε έργα στρατηγικής σημασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ιδιαίτερα τιμητική για την UBITECH ήταν η αναφορά του Προέδρου του ΕΒΕΑ, Γιάννη Μπρατάκου, ο οποίος κατά την έναρξη της τελετής ανέδειξε την ανάγκη μετάβασης της χώρας σε μια οικονομία της γνώσης, της τεχνολογίας, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή και της επένδυσης στους νέους επιστήμονες.

Το Βραβείο Έρευνας και Καινοτομίας απονεμήθηκε στην UBITECH από τον Καθηγητή Ηλεκτρονικού Επιχειρείν του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργο Δουκίδη.

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«Το Βραβείο Έρευνας και Καινοτομίας ανήκει στους ανθρώπους μας, στους ερευνητές, μηχανικούς, επιστήμονες και συνεργάτες που εδώ και δύο δεκαετίες μετατρέπουν τη γνώση σε τεχνολογία και την τεχνολογία σε πραγματικό αποτέλεσμα. Για εμάς, η καινοτομία δεν είναι ένας προορισμός αλλά μια συνεχής διαδικασία δημιουργίας αξίας για τους οργανισμούς, τους θεσμούς και την κοινωνία», δήλωσαν οι συνιδρυτές της εταιρείας, Δημήτρης Αλεξάνδρου, Παναγιώτης Γκουβάς και Θανάσης Μπούρας.

Με σταθερή επένδυση στην έρευνα, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες, η UBITECH συνεχίζει να αναπτύσσει λύσεις με διεθνή προσανατολισμό και ουσιαστικό αντίκτυπο, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός οικοσυστήματος όπου η τεχνολογία λειτουργεί ως μοχλός προόδου, εμπιστοσύνης και βιώσιμης ανάπτυξης.