Με νέες αποχωρήσεις να βρίσκονται προ των πυλών, το ιστορικό υψηλό των 63 ανεξάρτητων βουλευτών του 2012 δεν μοιάζει πλέον τόσο μακριά.

Η σημερινή εικόνα της Βουλής δεν έχει προηγούμενο εκτός μνημονιακής περιόδου. Με 39 ανεξάρτητους βουλευτές (ή αν θέλετε 40 με τον Γιάννη Δραγασάκη, ο οποίος θα πάρει την έδρα της Έφης Αχτσιόγλου, αλλά δεν θα ενταχθεί σε κάποια ΚΟ) - και με το σοβαρό ενδεχόμενο ο αριθμός αυτός να αυξηθεί περαιτέρω το επόμενο διάστημα με βουλευτές προερχόμενους από τον ΣΥΡΙΖΑ - το Κοινοβούλιο καταγράφει ήδη μία από τις πιο έντονες φάσεις πολιτικού κατακερματισμού από το 1974 και μετά.

Το μοναδικό καταγεγραμμένο προηγούμενο με μεγαλύτερο αριθμό ανεξάρτητων βουλευτών εντοπίζεται στον Φεβρουάριο του 2012, όταν οι διαγραφές και αποχωρήσεις που προκάλεσε η ψήφιση του δεύτερου Μνημονίου εκτόξευσαν τον αριθμό τους στους 63. Τότε, η Βουλή, όμως, βρισκόταν στο αποκορύφωμα της οικονομικής κρίσης, με το πολιτικό σύστημα να δοκιμάζεται από τις κοινωνικές αντιδράσεις, τη συγκυβέρνηση Παπαδήμου και τις βαθιές εσωκομματικές ρήξεις σε ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΛΑΟΣ.

Η σημερινή κατάσταση, ωστόσο, δεν έχει καμία σχέση με εκείνη του 2012.

Τότε η έκρηξη των ανεξάρτητων ήταν αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης πολιτικής σύγκρουσης γύρω από τα μνημόνια. Σήμερα είναι προϊόν πολλαπλών και διαφορετικών ρήξεων που εκτείνονται σχεδόν σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους Σπαρτιάτες μέχρι τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, τη Νίκη και την Πλεύση Ελευθερίας. Το μοναδικό κόμμα που έχει μείνει αναλλοίωτο σε σχέση με τους βουλευτές που εξελέγησαν στις εκλογές του 2023 είναι το ΚΚΕ.

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Αυτό ακριβώς είναι που καθιστά τη σημερινή συγκυρία πρωτοφανή. Ενώ το 2012 οι ανεξάρτητοι αποτελούσαν προϊόν μιας έκτακτης ιστορικής συνθήκης, σήμερα η εικόνα αυτή έχει τις ρίζες της σε βαθύτερες πολιτικές διεργασίες και στην αδυναμία πολλών κομμάτων να διατηρήσουν αρραγείς τις κοινοβουλευτικές τους δυνάμεις.

Υπό αυτή την έννοια, η τρέχουσα Βουλή έχει ήδη καταγράψει το δεύτερο μεγαλύτερο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων της Μεταπολίτευσης, με το βλέμμα να στρέφεται πλέον στο αν η παρούσα Βουλή θα καταρρίψει ένα ρεκόρ που μέχρι σήμερα θεωρούνταν άρρηκτα συνδεδεμένο με τα χρόνια της μνημονιακής κρίσης.

Το άτυπο κόμμα των ανεξάρτητων

Σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, το σώμα των 40 (συμπεριλαμβανομένου και του Γιάννη Δραγασάκη) ανεξάρτητων βουλευτών περιλαμβάνει 21 βουλευτές που εξελέγησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ, 9 με τους Σπαρτιάτες, 3 με την Πλεύση Ελευθερίας, 2 με τη ΝΔ, 2 με το ΠΑΣΟΚ, 2 με τη Νίκη και έναν με την Ελληνική Λύση.

Συγκεκριμένα:

ΣΥΡΙΖΑ: Ε. Αποστολάκης, Α. Λινού, Ρ. Χρηστίδου, Γ. Πούλου, Αλ. Αυλωνίτης, Θ. Τζάκρη, Οζ. Φερχάτ, Ι. Σαρακιώτης, Κ. Μάλαμα, Π. Πολάκης, Αλ. Χαρίτσης, Π. Πέρκα, Σ. Αναγνωστοπούλου, Ν. Ηλιόπουλος, Ε. Τσακαλώτος, Θ. Δρίτσας, Θ. Φωτίου, Δ. Τζανακόπουλος, Μ. Τζούφη, Χ. Ζεϊμπέκ, Γ. Δραγασάκης.

Σπαρτιάτες: Θ. Χαλκιάς, Χ. Κατσιβαρδάς, Γ. Μανούσος, Γ. Δημητροκάλλης, Δ. Βαλτογιάννης, Γ. Ασπιώτης, Μ. Γαυγιωτάκης, Ι. Κόντης, Κ. Φλώρος.

Πλεύση Ελευθερίας: Ελ. Καραγεωργοπούλου, Μ. Χουρδάκης, Αρ. Παπαϊωάννου.

ΝΔ: Α. Σαμαράς, Μ. Σαλμάς.

ΠΑΣΟΚ: Π. Παρασκευαΐδης, Μπ. Μπαράν.

Νίκη: Ν. Βρεττός, Ν. Παπαδόπουλος.

Ελληνική Λύση: Π. Σαράκης.

Το ρεκόρ των 63 ανεξάρτητων του 2012

Το ρεκόρ ανεξάρτητων βουλευτών σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2012, όταν ο αριθμός έφτασε τους 63. Μετά την ψηφοφορία για το δεύτερο μνημόνιο, οι διαγραφές από το ΠΑΣΟΚ, τη ΝΔ και τον ΛΑΟΣ ήταν μαζικές.

Την ίδια μέρα ο Γιώργος Παπανδρέου διέγραψε 22 βουλευτές. Πρόκειται για τους: Σπύρο Κουβέλη, Άννα Βαγενά, Λούκα Κατσέλη, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Βάσω Παπανδρέου, Λάμπρος Μίχος, Μαρία Κυριακοπούλου, Ανδρέας Τριανταφυλλόπουλος, Βασίλης Τόγιας, Γεώργιος Κασσάρας, Χάρης Καστανίδης, Κυριακή Τεκτονίδου, Χρήστος Κατσούρας, Γιάννης Μιχελογιαννάκης, Θεόδωρος Παραστατίδης, Αλέξανδρος Αθανασιάδης, Γεώργιος Παπαμανώλης, Οδυσσέας Βουδούρης, Μάντατζη Τσετίν, Ηλίας Θεοδωρίδης, Γιάννης Αμοιρίδης, Χρήστος Μαγκούφης.

Από τη ΝΔ, αντίστοιχα, την πόρτα της εξόδου είδαν 21 βουλευτές. Ο λόγος για τους: Έλενα Κουντουρά, Ελίζα Βόζεμπεργκ, Δημήτρη Σταμάτη, Κωνσταντίνο Παπασιώζο, Γιώργο Βλάχο, Μιχάλη Γιαννάκη, Μαργαρίτη Τζήμα, Τσαμπίκα Ιατρίδη, Αλέξανδρο Δερμετζόπουλο, Κωνσταντίνο Μαρκόπουλο, Μανώλη Κεφαλογιάννη, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, Ζήση Τζηκαλάγια, Χρήστο Ζώη, Σπυρίδωνα Γαληνό, Παναγιώτη Μελά, Γεώργιο Καρασμάνη, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Αναστάσιο Καριπίδη, Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά, Γεώργιο Βαγιωνά.

Οι 24 ανεξάρτητοι πριν τις εκλογές του 2015

Την 31η Δεκεμβρίου του 2014, την τελευταία μέρα των εργασιών της Βουλής πριν τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 και τη νίκη του Αλέξη Τσίπρα, μεταξύ των 300 βουλευτών υπήρχαν συνολικά 24 ανεξάρτητοι, αριθμός αισθητά μικρότερος από τον σημερινό αλλά ιδιαίτερα υψηλός για τα δεδομένα της εποχής. Μέρος αυτών είχε συστήσει την Κοινοβουλευτική Ομάδα των Ανεξάρτητων Δημοκρατικών Βουλευτών αποτελούμενη από τους: Πέτρο Τατσόπουλο, Μίμη Ανδρουλάκη, Βασίλη Καπερνάρο,

Οδυσσέα Βουδούρη, Γιώργο Νταβρή, Χρήστο Αηδόνη, Μίκα Ιατρίδη, Κωνσταντίνο Γιοβανόπουλο, Χρυσούλα Γιαταγάνα, Θεόδωρο Παραστατίδη, Γεώργιο Κασαπίδη, Ραχήλ Μακρή, Πάρι Μουτσινά, Παναγιώτη Μελά, Ιωάννη Κουράκο, Θεοδώρα Τζάκρη και Μάρκο Μπόλαρη.

Οι υπόλοιποι ανεξάρτητοι ήταν οι: Σπύρος Λυκούδης, Βύρων Πολύδωρας, Γρηγόρης Ψαριανός, Βασίλης Οικονόμου, Αικατερίνη Μάρκου, Ευστάθιος Μπούκουρας, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος.