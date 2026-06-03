Η δημοσκόπηση της Pulse δεν καταγράφει μόνο τη δεύτερη θέση της ΕΛΑΣ, αλλά φωτίζει και τα πολιτικά χαρακτηριστικά των ψηφοφόρων που συσπειρώνονται γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα και τη στάση τους απέναντι στην προοπτική διακυβέρνησης.

Σε άλλη μία δημοσκόπηση, η τρίτη κατά σειρά μετά την εκδήλωση παρουσίασης της ΕΛΑΣ στο Θησείο, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα καταγράφεται στη δεύτερη θέση πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία εμφανίζεται ενισχυμένη κατά 1,5 μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse που παρουσιάστηκε χθες στον ΣΚΑΪ, η ΕΛΑΣ συγκεντρώνει 13,5% στην πρόθεση ψήφου, αφήνοντας πίσω της τόσο το ΠΑΣΟΚ (10%), όσο και το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού (9,5%).

Πέρα όμως από τα ποσοστά, η έρευνα καταγράφει και ορισμένα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ψηφοφόρων του νέου πολιτικού φορέα, τα οποία προσφέρουν μια πρώτη εικόνα για το ποιοι είναι οι ψηφοφόροι που συσπειρώνονται γύρω από το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και τι ακριβώς προσδοκούν.

Η «προοπτική» κυριαρχεί έναντι της διαμαρτυρίας

Το πρώτο στοιχείο που ξεχωρίζει αφορά το βασικό κίνητρο των ψηφοφόρων της ΕΛΑΣ. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 77% όσων δηλώνουν ότι προτίθενται να ψηφίσουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, απαντούν ότι θα το κάνουν με βασικό συναίσθημα / κίνητρο την «προοπτική».

Αντίθετα, μόλις το 10% δηλώνει ότι κινητοποιείται από «θυμό ή διάθεση τιμωρίας», ενώ άλλο ένα 10% επικαλείται την «ανησυχία και την ανάγκη ασφάλειας». Το εύρημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς δείχνει ότι η ΕΛΑΣ δεν προσελκύει κατά κύριο λόγο ψηφοφόρους διαμαρτυρίας, αλλά πολίτες που θεωρούν ότι ο νέος πολιτικός φορέας μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις.

Βασική «δεξαμενή» ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι μόνο

Η δημοσκόπηση επιβεβαιώνει επίσης ότι η βασική «δεξαμενή» της ΕΛΑΣ παραμένει ο ευρύτερος χώρος της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς.

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Σε ιδεολογικό επίπεδο, το 33% των ψηφοφόρων της αυτοτοποθετείται στην Κεντροαριστερά και το 25% στην Αριστερά, ενώ ένα επιπλέον 10% δηλώνει ότι βρίσκεται στο Κέντρο.

Σε ό,τι αφορά την κομματική προέλευση, περισσότεροι από τους μισούς (55%) προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθούν, όμως, ψηφοφόροι του ΚΚΕ με 10%, του ΠΑΣΟΚ με 7% και της Νέας Δημοκρατίας με 4%, στοιχείο που δείχνει ότι προς το παρόν η μεγαλύτερη μετακίνηση προς την ΕΛΑΣ προέρχεται από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Οι περισσότεροι θέλουν συμμετοχή στην εξουσία

Ξεχωριστό, ίσως, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις σχετικά με το ενδεχόμενο συμμετοχής της ΕΛΑΣ σε κυβερνητικό σχήμα μετά τις εκλογές.

Το 44% των ψηφοφόρων της απαντά ότι το κόμμα θα πρέπει να συμμετάσχει σε κυβέρνηση συνεργασίας μόνο εφόσον είναι ο ισχυρότερος εταίρος, ενώ το 29% δηλώνει θετικό ακόμη και αν δεν διαθέτει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Αντίθετα, μόλις το 17% θεωρεί ότι θα πρέπει να κυβερνήσει μόνο εφόσον κατακτήσει αυτοδυναμία, ενώ το 9% απορρίπτει κάθε σενάριο κυβερνητικής συνεργασίας.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των ψηφοφόρων της ΕΛΑΣ αντιμετωπίζει το κόμμα ως δύναμη διακυβέρνησης και όχι ως έναν πολιτικό φορέα που θα περιοριστεί απλά στον ρόλο της αντιπολίτευσης.

Ένας διαφορετικός, αλλά όχι αγνώριστος Τσίπρας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις σχετικά με το κατά πόσο οι ψηφοφόροι της ΕΛΑΣ θεωρούν ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει αλλάξει σε σχέση με την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός ή αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το 34% διακρίνει αρκετές έως πολλές διαφορές, ενώ ένα επιπλέον 26% κάνει λόγο για μερικές διαφορές. Την ίδια στιγμή, το 38% θεωρεί ότι υπάρχουν ελάχιστες έως καθόλου διαφοροποιήσεις.

Η εικόνα που προκύπτει είναι ότι η πλειονότητα των ψηφοφόρων του νέου κόμματος διακρίνει σε μικρό ή μεγάλο βαθμό αλλαγές στον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς ωστόσο να θεωρεί ότι έχει αποκοπεί από την πολιτική ταυτότητα που τον οδήγησε στην πρωθυπουργία.

Δεύτερος και στην καταλληλότητα πρωθυπουργού

Στην παράσταση νίκης για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό προβάδισμα με 30%, ωστόσο ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφεται στη δεύτερη θέση με 17%, ξεπερνώντας μάλιστα την επιλογή «κανένας», η οποία στις περισσότερες μετρήσεις των τελευταίων ετών αποτελούσε έναν από τους βασικούς «αντιπάλους» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, στην ερώτηση περί καταλληλότητας πρωθυπουργού.

Το εύρημα αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία καθώς επιβεβαιώνει ότι, παρά τη δημιουργία νέου κομματικού φορέα και τις ανακατατάξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης, ο πρώην πρωθυπουργός εξακολουθεί να εμφανίζεται στα μάτια ενός σημαντικού τμήματος των πολιτών ως ο βασικός διεκδικητής απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το στοίχημα της επόμενης μέρας

Τα στοιχεία της Pulse - σε συνδυασμό με τα ευρήματα της Alco και της Opinion Poll - δείχνουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει πετύχει σε σημαντικό βαθμό από τα πρώτα κιόλας 24ωρα να επανασυσπειρώσει ψηφοφόρους του ευρύτερου προοδευτικού χώρου και να δημιουργήσει μια εκλογική βάση που βλέπει την ΕΛΑΣ ως δύναμη διακυβέρνησης και όχι απλά ως επιλογή διαμαρτυρίας. Το μεγάλο στοίχημα από εδώ και πέρα θα είναι αν μπορεί να διευρύνει την επιρροή του και έξω από τα παραδοσιακά όρια της Κεντροαριστεράς, προσελκύοντας ψηφοφόρους από το Κέντρο και φυσικά τη «δεξαμενή» των αναποφάσιστων. Αυτό θα είναι και το βασικό τεστ για το αν η σημερινή δυναμική μπορεί να μετατραπεί σε πραγματική διεκδίκηση της εξουσίας.