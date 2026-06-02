Το κόμμα Τσίπρα εκτοπίζει το ΠΑΣΟΚ, όπως καταγράφεται στην δημοσκόπηση της Pulse.

Δεύτερο κόμμα με ποσοστό της τάξης του 13,5% % έρχεται η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα στην νέα δημοσκόπηση της Pulse, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί σταθερά το προβάδισμα στην εκτίμηση ψήφου.

Η επάνοδος του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή και η ανακοίνωση του νέου του κόμματός του ΕΛΑΣ ταράζει «τα νερά» εκτοπίζοντας το ΠΑΣΟΚ από τη δεύτερη θέση. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse, στην εκτίμηση ψήφου (επί του συνόλου) η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 25,5%, ακολουθεί το ΕΛΑΣ τoυ Αλέξη Τσίπρα με ποσοστό 13,5% εκτοπίζοντας το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 10% από 12%. Στην 4η θέση ακολουθεί το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού με 9,5%, το ΚΚΕ με απώλεια μισής μονάδας συγκεντρώνει 6%, με 5,5% και απώλειες δύο μονάδων ακολουθεί η Ελληνική Λύση. Η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφει ποσοστά της τάξης του 4,5% από το 7,5%, η Φωνή Λογικής έπεται με σταθερό ποσοστό του 3%.

Κάτω από το όριο του 3% ακολουθεί το ΜέΡΑ25 με σταθερά ποσοστά στο 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ που πέφτει από το 3,5% στο 2%, και ποσοστό 1% συγκεντρώνουν οι Δημοκράτες και η Νίκη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

* Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην εκτίμηση ψήφου (στο σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων) η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 29,5% ενώ το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ΕΛΑΣ, παγιώνεται όπως φαίνεται και στην εκτίμηση στη δεύτερη θέση συγκεντρώνοντας ποσοστό της τάξης του 15,5% αφήνοντας πίσω το ΠΑΣΟΚ με 11,5%. Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού ακολουθεί στην τέταρτη θέση, οριακά πιο χαμηλά με 11%, ενώ με 7% ακολουθεί το ΚΚΕ, 6,5% η Ελληνική Λύση, 5% η Πλεύση Ελευθερίας και 3,5% η Φωνή Λογικής.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Η ισοψηφία Τσίπρα και Κανένας κρίνεται εντυπωσιακό στα ευρήματα της δημοσκόπηση της Pulse συγκεντρώνοντας ποσοστό 17% στο ερώτημα για καταλληλότερος πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την πρώτη θέση με ποσοστό 30%, ελάχιστα ενισχυμένο. Ακολουθεί στην τρίτη θέση, με ποσοστό 7% ο Νίκος Ανδρουλάκης, η Μαρία Καρυστιανού στην τέταρτη θέση, ενώ στις επόμενες θέσεις έρχονται οι Κυριάκος Βελόπουλος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε ισοψηφία με τον Δημήτρη Κουτσούμπα, η Αφροδίτη Λατινοπούλου και ο Γιάνης Βαρουφάκης, επίσης σε ισοψηφία και τελευταίος ο Σωκράτης Φάμελλος.

Συνεργασίες

Το ΠΑΣΟΚ έχει το μεγάλο πρόβλημα όπως φαίνεται στο θέμα των συνεργασιών, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse. Οι εν δυνάμει ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας είναι ανοιχτοί σε μία συνεργασία μόνο αν είναι το ίδιο το κόμμα ο ισχυρότερος εταίρος σε ποσοστό 37% ενώ 6% σε αντίθετη περίπτωση.

Στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ, οι ψηφοφόροι που προτίθεται να ψηφίσουν το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη είναι ακόμα πιο δεκτικοί με ποσοστό 55% αν είναι το κόμμα τους ο ισχυρότερος εταίρος ενώ είναι ανοιχτοί σε συνεργασία με ποσοστό της τάξης του 20% ακόμα και στην περίπτωση που δεν είναι το ΠΑΣΟΚ ο «ισχυρός».

Στην περίπτωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράστασης του Αλέξη Τσίπρα, οι εν δυνάμει ψηφοφόροι του «βλέπουν» θετικά μία συνεργασία σε ποσοστό 44% με δεδομένο ότι αυτός είναι ο ισχυρός της περίστασης και με ποσοστό 29% έστω κι αν δεν ισχύει αυτό.

Πιο μοιρασμένα είναι τα πράγματα στην περίπτωση των ψηφοφόρων της Μαρίας Καρυστιανού που θέλουν συνεργασία σε ποσοστό 26%, αν είναι το ισχυρό κόμμα, 34% έστω κι αν δεν είναι το ισχυρό κόμμα και 10% σε καμία περίπτωση.

Κόμμα Τσίπρα

Ποσοστό της τάξης του 24% των ερωτηθέντων βλέπουν πολλές ή αρκετές διαφορές στις νέες θέσεις και προτάσεις του κόμματος Τσίπρα ενώ 14% βλέπουν ορισμένες διαφορές. Αντίθετη άποψη έχει το 49% που βλέπει ότι το κόμμα ΕΛΑΣ έχει λίγες ή ελάχιστες έως καθόλου διαφορές με την εποχή της πρωθυπουργίας του.

Ο βασικός αντίπαλος του Αντώνη Σαμαρά φαίνεται πως είναι το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού σύμφωνα με τις ενδείξεις της δημοσκόπησης της Pulse. Αριθμητικά φαίνεται να αγγίζει πάνω από το 3% με ταύτιση κυρίως με πιθανούς ψηφοφόρους της Μαρίας Καρυστιανού και όχι τόσο της Νέας Δημοκρατίας. Το 64% κρίνει ότι σίγουρα δεν πρόκειται να ψηφίσει ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ποσοστό αυξημένο κατά δύο μονάδες από την προηγούμενη μέτρηση. Μάλλον όχι απαντά το 17%, ποσοστό επίσης αυξημένο κατά μία μονάδα ενώ στον αντίποδα, όσοι απαντούν «σίγουρα ναι» ή «μάλλον ναι» παραμένουν σταθερά στο 3% και με απώλεια μιας μονάδας, στο 8%, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Pulse, το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, φαίνεται να έχει εισροές από μικρότερα - μη μετρήσιμα - κόμματα.

Για το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Καρυστιανού, ο Αλέξης Τσίπρας τα πηγαίνει καλύτερα από τις εκτιμήσεις της προηγούμενου μήνα και φαίνεται να κερδίζει την κεντροαριστερά. Χάνει η Μαρία Καρυστιανού ενώ πλέον εμφανίζεται περισσότερο ως απειλή προς το κυοφορούμενο κόμμα Σαμαρά και όχι προς το ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα.

«Προοπτική»

Η Νέα Δημοκρατία έχει δύο ισχυρές βάσεις: αυτούς που θέλουν σταθερότητα και αυτούς που θέλουν να επιβραβεύσουν, όπως καταγράφει η δημοσκόπηση της Pulse. Σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα, ωστόσο επικρατεί η προοπτική, η αισιοδοξία, το όραμα, ως βασικό συναίσθημα επιλογής.

Ελληνοτουρκικά

Εύλογη είναι η ανησυχία για τα Ελληνοτουρκικά μετά τις νέες προκλήσεις αλλά και σε επίπεδο εξαγγελιών. Ποσοστό της τάξης του 55% των ερωτηθέντων απαντά ότι ανησυχεί πολύ ή αρκετά για τις σχέσεις με την Τουρκία και τα ελληνοτουρκικά σε ποσοστά 25% και 30% αντίστοιχα. Μέτρια ανησυχία εκφράζει το 22% ενώ αντίθετα, λίγο ή ελάχιστη έως καθόλου ανησυχία εκφράζει το 10% και 18%, των ερωτηθέντων αντίστοιχα.

