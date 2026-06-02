«Αυτή η συζήτηση των συνεργασιών θεωρώ δυστυχώς, και μετά λύπης μου το λέω γιατί την έχω υποστηρίξει, ότι εξαντλήθηκε και εγώ γι’ αυτό ακριβώς συμπαρατάχθηκα με την ΕΛ.Α.Σ.», δήλωσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ, Άννα Παπαδοπούλου.

Στο πάνελ της εκπομπής «Η Επόμενη Μέρα» του τηλεοπτικού σταθμού Action 24 και τον δημοσιογράφο Σεραφείμ Κοτρώτσο συμμετείχε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ, Άννα Παπαδοπούλου.

Η κα. Παπαδοπούλου αναφέρθηκε στις θετικές ενδείξεις των πρώτων δημοσκοπήσεων, αξιολογώντας τες ως μία θετική καταγραφή, που αποτελεί το εύφορο έδαφος πάνω στο οποίο η Συμπαράταξη θα πρέπει να πατήσει και να δουλέψει σκληρά, ώστε να αναπτυχθεί στην ελληνική κοινωνία η δυναμική της ανατροπής της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Στόχος παραμένει η ανάπτυξης των προγραμματικών θέσεων της ΕΛ.Α.Σ. και η διαβούλευση τους με τους πολίτες, που θα φέρουν όχι απλά μια πολιτική αλλαγή αλλά μια αλλαγή πολιτικής, με ένα εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή προέχει η ουσιαστική επικοινωνία με την κοινωνία.

Σχολιάζοντας τη δήλωση του Χάρη Δούκα σχετικά με συνεργασία της ΕΛ.Α.Σ. και του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, η κ. Παπαδοπούλου σημείωσε πως, παρότι κρίνει ως ειλικρινείς και καλές τις προθέσεις του κ. Δούκα ως προς την ενδυνάμωση της προοδευτικής παράταξης, η πρότασή του απορρίπτεται πρωτίστως από το κόμμα του, το οποίο κατ’ επανάληψη, αλλά και στο πρόσφατο συνέδριό του, επιλέγει την αυτόνομηπορεία. Αυτό ήταν και το συμπέρασμα που η ίδια εξήγαγε από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, η απόρριψη κάθε πιθανής συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων.

Τέλος, η αναπλ. εκπρόσωπος δήλωσε, αναφορικά με το ζήτημα των συνεργασιών, πως σε μία εποχή όπου οι πολιτικές ηγεσίες των κομμάτων έχουν περιχαρακωθεί και δημιουργήσει ένα κλίμα κούρασης και απογοήτευσης στους πολίτες που επιθυμούν τησυμπόρευση του προοδευτικού χώρου, η Συμπαράταξη διαμηνύει μέσω του Μανιφέστου της τη σύμπραξη της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Πολιτικής Οικολογίας, απευθυνόμενη, όμως, στους πολίτες και όχι στις ηγεσίες που τηρούν την προαναφερθείσα στάση επί του θέματος. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δημιουργήθηκε για να υπερβεί τον κατακερματισμό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δείτε τη συνέντευξη της Άννας Παπαδοπούλου

{https://exchange.glomex.com/video/v-dixxivm3412x?integrationId=40599y14juihe6ly}