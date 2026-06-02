«Σε καμία των περιπτώσεων, μα πραγματικά σε καμία των περιπτώσεων», είπε ο Γιάνης Βαρουφάκης για το αν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο.

Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το ακριβές έμψυχο δυναμικό όλων των κομμάτων, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να προβλέψουμε αν τελικά θα δούμε ή όχι προεκλογική συνεργασία του ΜέΡΑ25 και της Νέας Αριστεράς. Για την ώρα, πάντως, ο Γιάνης Βαρουφάκης απευθύνει προσκλητήριο σε νυν και πρώην στελέχη της Νέας Αριστεράς να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια του.

«Υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι (σ.σ. στη Νέα Αριστερά). Ήταν εγκλωβισμένοι αρχικά στον ΣΥΡΙΖΑ και μετά εγκλωβίστηκαν στη Νέα Αριστερά. Έχουμε μετονομαστεί σε ΜέΡΑ25 – Ενωτική Αριστερά. Θέλουμε να ανοίξουμε τα ψηφοδέλτιά μας. Κάνουμε προσκλητήριο με όσους συμφωνούν στα επτά πράγματα που λέμε», είπε ο επικεφαλής του κόμματος, μιλώντας στο OPEN.

Αυτό το προσκλητήριο δεν αφορά, πάντως, τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, για τον οποίο ο Γιάνης Βαρουφάκης δεν άφησε κανένα περιθώριο, λέγοντας μάλιστα ότι μια τέτοια συνεργασία θα ήταν το… τέλος του ΜέΡΑ25.

«Σε καμία των περιπτώσεων, μα πραγματικά σε καμία των περιπτώσεων», είπε αρχικά απαντώντας σε σχετική ερώτηση και συνέχισε: «Ήμασταν αδέρφια με τον Ευκλείδη για δεκαετίες, ήταν η αριστερή μου συνείδηση υποτίθεται και υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε τη δημοσία περιουσία για 99 χρόνια. Αυτό θα ήταν το τέλος του ΜέΡΑ25 – Ενωτική Αριστερά».

Μ. Καλ.