Ο νέος γύρος των συνομιλιών Λιβάνου - Ισραήλ αναμένεται να διαρκέσουν δύο ημέρες.

Ξεκίνησε πριν από λίγο ο τέταρτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του επίσημου Εθνικού Πρακτορείου Ειδήσεων του Λιβάνου, NNA, ο τέταρτος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων αξιωματούχων ξεκίνησε στην Ουάσινγκτον, στην έδρα του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Οι συνομιλίες ξεκίνησαν αφού ο Ντόναλντ Τραμπ έλαβε διαβεβαιώσεις για αποκλιμάκωση από την Ιερουσαλήμ και τη Χεζμπολάχ.

Οι συνομιλίες αναμένεται να διαρκέσουν δύο ημέρες.

Στο πεδίο της μάχης, το υπουργείου Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε πως τραυματίστηκαν 127 άτομα, ανάμεσά τους και 39 εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, μετά τις χθεσινές ισραηλινές επιθέσεις κοντά στο νοσοκομείο Jabal Amel. Τουλάχιστον τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν στις επιθέσεις.