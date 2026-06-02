Διγλωσσία για τη νέα συμφωνία Ισραήλ - Χεζμπολάχ: Ο Νετανιάχου ξεκαθαρίζει πως θα συνεχίσουν οι επιθέσεις στον νότιο Λίβανο.

Ο Λίβανος δηλώνει ότι η Χεζμπολάχ αποδέχθηκε ένα αμερικανικό σχέδιο προκειμένου να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, με αντάλλαγμα το Ισραήλ να μην επιτίθεται στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, τη Βηρυτό.

Η πρεσβεία του Λιβάνου στις ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι «έλαβε επιβεβαίωση για την αποδοχή εκ μέρους της Χεζμπολάχ της αμερικανικής πρότασης για αμοιβαία παύση των επιθέσεων», ενώ ο ισραηλινός πρωθυπουργός επιβεβαίωσε επίσης τη συμφωνία, προειδοποιώντας ωστόσο ότι τα πλήγματα στη Βηρυτό θα συνεχιστούν «εάν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει να επιτίθεται στις πόλεις και τους ανθρώπους μας».

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως έπειτα από συνομιλίες τόσο με τον Νετανιάχου όσο και με εκπροσώπους της Χεζμπολάχ «συμφώνησαν να σταματήσουν όλα τα πλήγματα» - μετά την προειδοποίηση της Τεχεράνης ότι οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο απειλούν την τρέχουσα εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σε ανακοίνωσή της αργά τη Δευτέρα, η πρεσβεία του Λιβάνου ανέφερε ότι «βάσει του προτεινόμενου διακανονισμού, τα ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού θα σταματήσουν με αντάλλαγμα η Χεζμπολάχ να απόσχει από επιθέσεις κατά του Ισραήλ». Πρόσθεσε δε ότι η κατάπαυση του πυρός πρόκειται «να επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει το σύνολο της λιβανέζικης επικράτειας», κάτι που ο Νετανιάχου έσπευσε να διαψεύσει:

«Οι IDF [Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις] θα συνεχίσουν να επιχειρούν στον νότιο Λίβανο όπως έχει προγραμματιστεί».

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας.

Σύμφωνα με το BBC, αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις μάχες, ορισμένες συγκρούσεις συνεχίστηκαν.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε τρεις επιθέσεις εναντίον ισραηλινών αρμάτων μάχης και στρατιωτών κοντά σε δύο χωριά στο βόρειο Ισραήλ, χρησιμοποιώντας drones και «μπαράζ βλημάτων πυροβολικού», ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως ανέκοψε δύο βλήματα που είχαν εκτοξευθεί από τον Λίβανο.

Σημειώνεται πως νωρίτερα ο Ισραηλινός ηγέτης είχε διατάξει πλήγματα εναντίον «τρομοκρατικών στόχων» στα νότια προάστια της Βηρυτού, σε απάντηση στις επιθέσεις με ρουκέτες και drones από την υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ. Αυτό προκάλεσε μια σειρά προειδοποιήσεων από Ιρανούς αξιωματούχους, με τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί να δηλώνει ότι η εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν ήταν «μια κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου» και ότι «η παραβίασή της σε ένα μέτωπο αποτελεί παραβίαση της εκεχειρίας σε όλα τα μέτωπα».

Στο ίδιο πλαίσιο, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να αναστείλει τις έμμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ λόγω των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο.

Το συγκεκριμένο πρακτορείο ειδήσεων - το οποίο συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν - ανέφερε επίσης ότι το Ιράν και οι σύμμαχοί του θα μπορούσαν να «ενεργοποιήσουν άλλα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Στενού Μπαμπ αλ-Μαντάμπ» στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας.

Σε μεταγενέστερες αναρτήσεις του στο Truth Social, ο Τραμπ επέμεινε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με «γοργούς ρυθμούς» και δήλωσε ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Νετανιάχου όσο και με εκπροσώπους της Χεζμπολάχ.

«Είχα μια πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό Μπίμπι Νετανιάχου του Ισραήλ, και δεν θα σταλούν στρατεύματα στη Βηρυτό, ενώ όσα στρατεύματα βρίσκονταν καθ' οδόν έχουν ήδη επιστρέψει», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ομοίως, μέσω υψηλόβαθμων εκπροσώπων, είχα μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ, και συμφώνησαν ότι όλα τα πυρά θα σταματήσουν - Ότι το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και εκείνοι δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ».

Οι ΗΠΑ προσπάθησαν να διαχωρίσουν τα γεγονότα στον Λίβανο από τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, το οποίο παρέχει επί μακρόν σημαντική ιδεολογική, στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη στη Χεζμπολάχ και επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει την ειρήνη στον Λίβανο.

Την Κυριακή, αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο πρότεινε ένα σχέδιο «σταδιακής αποκλιμάκωσης» στον Νετανιάχου και στον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν.

Ο ισραηλινός στρατός έχει πλήξει τη Βηρυτό δύο φορές από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στις 16 Απριλίου, με πιο πρόσφατη την περασμένη Πέμπτη.