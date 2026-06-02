Οι νέες επιθέσεις σημειώνονται αφότου ο ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε τη Δευτέρα τις προειδοποιήσεις για πιθανό μεγάλο ρωσικό πλήγμα, καλώντας τους κατοίκους να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στους συναγερμούς αεροπορικής επιδρομής.

Ρωσικά πλήγματα άφησαν πίσω τουλάχιστον δέκα νεκρούς σε ολόκληρη την Ουκρανία, έξι στο Ντνίπρο και τέσσερις στο Κίεβο, σηματοδοτώντας μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της Μόσχας τους τελευταίους μήνες.

Μετά από νυχτερινές αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν πολυκατοικίες στο Κίεβο, δεκάδες ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και αρκετά παιδιά, με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό όσων έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης βρίσκονταν σε ισχύ προειδοποιήσεις για αεροπορική επιδρομή στο μεγαλύτερο μέρος της Ουκρανίας. Η Μόσχα είχε προειδοποιήσει την περασμένη εβδομάδα ότι θα εξαπέλυε «συστηματικά πλήγματα» στην Ουκρανία, ως απάντηση σε επίθεση με drone που σημειώθηκε τον περασμένο μήνα σε κοιτώνα στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία περιοχή του Λουχάνσκ στην Ουκρανία, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 21 ανθρώπους.

Ο Κλίτσκο προέτρεψε τους πολίτες να παραμείνουν στα καταφύγια, ενώ ο επικεφαλής της Στρατιωτικής Διοίκησης της πόλης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, επιβεβαίωσε πως «ο εχθρός χτυπά με βαλλιστικούς πυραύλους».

Στη Ρωσία, το κέντρο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Κρασνοντάρ Κράι ανέφερε πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Ίλσκι μετά από επίθεση με drone. Δεν υπήρξαν θύματα, σύμφωνα με την υπηρεσία εκτάκτων αναγκών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Καθώς οι ρωσικές επιθέσεις έπλητταν το Κίεβο νωρίς το πρωί, ο βόμβος των drones ακουγόταν ανάμεσα σε περισσότερες από δώδεκα ισχυρές εκρήξεις κατά τη διάρκεια των πληγμάτων.

Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιές κοντά σε ένα βενζινάδικο, ένα εργοτάξιο και αρκετά συγκροτήματα κατοικιών, καθώς και σε δύο σπίτια, ανέφερε ο Κλίτσκο. Διακοπές ρεύματος έχουν επίσης αναφερθεί σε ολόκληρη την πόλη.

Μια βιομηχανική εγκατάσταση δέχθηκε επίσης επίθεση στη Ζαπορίζια.

Οι νέες επιθέσεις σημειώνονται αφότου ο ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε τη Δευτέρα τις προειδοποιήσεις για πιθανό μεγάλο ρωσικό πλήγμα, καλώντας τους κατοίκους να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στους συναγερμούς αεροπορικής επιδρομής.

«Οι προειδοποιήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με τα ρωσικά πλήγματα παραμένουν σε ισχύ. Ένα μαζικό πλήγμα είναι πιθανό, έχουν προετοιμάσει ένα», δήλωσε ο Ζελένσκι στο νυχτερινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Την περασμένη εβδομάδα η Ρωσία δήλωσε ότι θα στοχοποιήσει στρατιωτικά κέντρα και κέντρα λήψης αποφάσεων στο Κίεβο, και προέτρεψε τους ξένους υπηκόους να εγκαταλείψουν την πόλη, σε αυτό που χαρακτήρισε ως απάντηση στο σκόπιμο πλήγμα της Ουκρανίας σε κοιτώνα στο Στραμπολίνσκ. Σε τότε ανακοίνωσή του, το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανέφερε ότι πράγματι πραγματοποίησε επίθεση κοντά στο Σταρομπίλσκ τη νύχτα της 21ης προς 22α Μαΐου, αλλά επιμένει ότι έπληξε ρωσική στρατιωτική μονάδα.

Το Κίεβο δήλωσε ότι οι απειλές της Ρωσίας δεν ήταν «τίποτα λιγότερο από ξεδιάντροπος εκβιασμός» και κάλεσε τους συμμάχους να αυξήσουν την πίεση στη Μόσχα.

Αξίζει να σημειωθεί πως, από τότε που έληξε μια σύντομη κατάπαυση του πυρός τον Μάιο, η Ρωσία έχει εξαπολύσει αρκετά κύματα επιθέσεων με πυραύλους και drones στο Κίεβο, ανάμεσα στα οποία και πλήγματα σε συγκρότημα κατοικιών που σκότωσαν 24 ανθρώπους.

Μια ουκρανική επίθεση με drone στην περιοχή της Μόσχας σκότωσε τρεις ανθρώπους, σε αυτό που ο Ζελένσκι χαρακτήρισε ως μια «απολύτως δικαιολογημένη» απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις.