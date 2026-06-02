«Μετά τις σημερινές δηλώσεις του Ισραηλινού πωλητή του παράνομου λογισμικού παρακολουθήσεων predator , ο κος Μητσοτάκης δεν μπορεί άλλο να κρύβεται», αναφέρει η ΕΛΑΣ.

Με ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ζητά την άμεση κλήση του Ταλ Ντίλιαν «είτε από την ελληνική δικαιοσύνη, είτε από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ώστε να δώσει απαντήσεις και στοιχεία για το ποιος αγόρασε το παράνομο λογισμικό».

Αφορμή στάθηκαν οι σημερινές δηλώσεις του στην «Εφημερίδα των Συντακτών».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Μετά τις σημερινές δηλώσεις του Ισραηλινού πωλητή του παράνομου λογισμικού παρακολουθήσεων predator, ο κος Μητσοτάκης δεν μπορεί άλλο να κρύβεται.

Όσο και αν επιχειρεί να χειραγωγεί τη δικαιοσύνη και να ευτελίζει τη Βουλή προκειμένου να συγκαλύψει το βιασμό του κράτους δικαίου από την κυβέρνησή του, έρχεται η ώρα της αλήθειας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναρωτιόμαστε ωστόσο αν σε αυτή τη χώρα υπάρχουν ακόμη θεσμοί, υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει Βουλή ;

Και το ελάχιστο που αναμένουμε τις επόμενες μέρες, είναι η άμεση κλήση του Τ. Ντίλιαν είτε από την ελληνική δικαιοσύνη, είτε από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ώστε να δώσει απαντήσεις και στοιχεία για το ποιος αγόρασε το παράνομο λογισμικό».