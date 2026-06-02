«Η κοινή γνώμη παρακολουθεί σε live μετάδοση τον εκβιασμό του Πρωθυπουργού της χώρας, Κ. Μητσοτάκη και της ελληνικής κυβέρνησης από τον Ταλ Ντίλιαν» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν στην εφημερίδα Η Εφημερίδα των Συντακτών σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών και το λογισμικό Predator.

Ο Σακελλαρίδης κάνει λόγο για μια «πρωτοφανή συνθήκη», υποστηρίζοντας ότι η κοινή γνώμη παρακολουθεί «σε live μετάδοση τον εκβιασμό του Πρωθυπουργού της χώρας, Κ. Μητσοτάκη και της ελληνικής κυβέρνησης από τον Ταλ Ντίλιαν», τον οποίο περιγράφει ως ιδιοκτήτη της Intellexa και πρωτοδίκως καταδικασμένο για την υπόθεση των υποκλοπών.

Αναφερόμενος στη συνέντευξη του πρώην αξιωματικού του ισραηλινού στρατού, σημειώνει ότι ο Ντίλιαν «επιβεβαιώνει ότι η Intellexa πουλάει το Predator μόνο σε κυβερνήσεις και μυστικές υπηρεσίες κρατών» και ότι η εταιρεία δεν είναι εκείνη που λειτουργεί το λογισμικό παρακολούθησης. Όπως υποστηρίζει ο Σακελλαρίδης, από τις δηλώσεις αυτές προκύπτει ότι «το λειτουργούν αυτοί που το αγοράζουν. Δηλαδή οι κυβερνήσεις και οι μυστικές υπηρεσίες».

Παράλληλα, εστιάζει στη δήλωση του Ντίλιαν ότι θα ήταν πρόθυμος να καταθέσει ενώπιον εξεταστικής επιτροπής της Βουλής, εφόσον αυτή είχε συσταθεί. Σύμφωνα με τον Σακελλαρίδη, «προφανώς αυτό ήταν που φοβόταν ο Κ. Μητσοτάκης» και γι’ αυτό, όπως υποστηρίζει, η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε το σχετικό αίτημα.

Ο ίδιος κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «τρέμει μπροστά στο ενδεχόμενο να λάμψει η αλήθεια και να φανούν οι πραγματικοί εντολείς και πελάτες της Intellexa», ενώ υποστηρίζει ότι μια πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης θα οδηγούσε σε αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Σακελλαρίδης ανεβάζει περαιτέρω τους τόνους, υποστηρίζοντας ότι «το μεγαλύτερο σκάνδαλο από τη μεταπολίτευση έχει ως ηθικό αυτουργό τον ίδιο τον Πρωθυπουργό», αποδίδοντας ευθέως πολιτικές ευθύνες στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την υπόθεση.