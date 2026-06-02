Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέγραψε ισχυρή βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του επιχειρηματικού της μοντέλου και τη στρατηγική της έμφαση στις υποδομές και τις παραχωρήσεις. Παρά το αβέβαιο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, ο όμιλος παρουσίασε σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας και των καθαρών κερδών, με βασικό μοχλό ανάπτυξης τον τομέα των παραχωρήσεων και ιδιαίτερα την έναρξη της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα, τα συνολικά έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 992,6 εκατ. ευρώ, έναντι 989,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η λειτουργική κερδοφορία (adjusted EBITDA) αυξήθηκε κατά 22,4%, φτάνοντας τα 165,9 εκατ. ευρώ από 135,5 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ το περιθώριο EBITDA ενισχύθηκε στο 16,7% από 13,7%. Παράλληλα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν σε 34,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 33,2%, με τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή να διαμορφώνονται σε 0,34 ευρώ από 0,26 ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Καθοριστική ήταν η συμβολή του τομέα παραχωρήσεων, ο οποίος αντιπροσωπεύει πλέον το 65% της συνολικής λειτουργικής κερδοφορίας του ομίλου. Τα έσοδα του τομέα αυξήθηκαν κατά 33,6%, ενώ η λειτουργική κερδοφορία ενισχύθηκε κατά 45%. Η ενσωμάτωση της Εγνατίας Οδού συνέβαλε ουσιαστικά στα αποτελέσματα, με τα έσοδά της να ανέρχονται σε 35,6 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο και την κυκλοφορία να αυξάνεται κατά 4,5%. Παράλληλα, η Αττική Οδός συνέχισε την ανοδική της πορεία, καταγράφοντας αύξηση εσόδων 3,8% και άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας κατά 8,9%, χάρη στην ενίσχυση της κυκλοφορίας και τα πλεονεκτήματα της λειτουργικής μόχλευσης.

Θετική ήταν και η εικόνα του κατασκευαστικού τομέα, όπου τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 8%, στα 373,9 εκατ. ευρώ, ενώ η λειτουργική κερδοφορία διαμορφώθηκε στα 51,5 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 9,7%. Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων έφτασε τα 8,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 7,2 δισ. ευρώ αφορούν υπογεγραμμένες συμβάσεις και 1,6 δισ. ευρώ έργα προς υπογραφή. Η διοίκηση υπογραμμίζει ότι το χαρτοφυλάκιο παραμένει υψηλής ποιότητας και χαμηλού ρίσκου, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του αφορά έργα ιδίων ή ιδιωτικών επενδύσεων και βρίσκεται στην ελληνική αγορά.

Στον τομέα παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, η αγορά επηρεάστηκε από τη σημαντική πτώση των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού. Ωστόσο, η νέα μονάδα φυσικού αερίου στην Κομοτηνή ενίσχυσε τη συνολική κερδοφορία του ομίλου, ενώ η εταιρεία ΗΡΩΝ διατήρησε μερίδιο αγοράς 10% και συνέχισε να αυξάνει την πελατειακή της βάση. Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες συγχώνευσης των σχετικών δραστηριοτήτων με τη Motor Oil, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής να αναμένεται εντός του 2026.

Κατά το πρώτο τρίμηνο, ο όμιλος πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 268 εκατ. ευρώ, οι οποίες κατευθύνθηκαν σε μεγάλα έργα υποδομών αλλά και στην εξαγορά ποσοστού 12,8% της ΕΥΔΑΠ έναντι περίπου 134 εκατ. ευρώ.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένων των project finance δανείων, αυξήθηκε στα 402 εκατ. ευρώ λόγω της έντονης επενδυτικής δραστηριότητας, ενώ τα συνολικά διαθέσιμα του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 1,57 δισ. ευρώ.

Να σημειωθεί πως η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διατηρεί επενδυτική βαθμίδα από τους οίκους αξιολόγησης S&P και Moody’s, με αξιολογήσεις BBB- και Baa3 αντίστοιχα και σταθερές προοπτικές.