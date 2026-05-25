Η Santander διατηρεί τη θετική της σύσταση για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενόψει των αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου 2026, επαναλαμβάνοντας τη σύσταση «Outperform» και τιμή-στόχο στα 53 ευρώ, ενώ χαρακτηρίζει την περίοδο ως το πρώτο ουσιαστικό δείγμα της «νέας» ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μετά την αναδιάρθρωση του ομίλου και την ενσωμάτωση της Αττικής Οδού.

Σύμφωνα με την ανάλυση της επενδυτικής τράπεζας, τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου αναμένεται να σηματοδοτήσουν για πρώτη φορά την πλήρη ενοποίηση της Αττικής Οδού, εξέλιξη που μετασχηματίζει το προφίλ του ομίλου, καθώς οι παραχωρήσεις αναμένεται να αποτελέσουν περίπου το 50% της αξίας ενεργητικού της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η Santander εκτιμά ότι το EBITDA του τριμήνου θα διαμορφωθεί στα 159 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 17% σε ετήσια βάση, με βασικό μοχλό την ενίσχυση από την Αττική Οδό και τις δραστηριότητες παραχωρήσεων.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων του ομίλου παραμένει το βασικό επενδυτικό αφήγημα, υπογραμμίζοντας ότι η Αττική Οδός αναμένεται να συνεισφέρει EBITDA περίπου 40 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο, ενώ οι αυτοκινητόδρομοι συνολικά εκτιμάται ότι θα καταγράψουν αύξηση EBITDA κατά 35%. Παράλληλα, η κυκλοφορία στην Αττική Οδό εμφανίζεται ενισχυμένη κατά περίπου 4,5% στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου.

Η Santander σημειώνει ακόμη ότι η καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώνεται στα 3,7 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος να προέρχεται πλέον από τις παραχωρήσεις και τις ενεργειακές δραστηριότητες. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η μετοχή διαπραγματεύεται με σημαντικό discount έναντι της εσωτερικής αξίας, στοιχείο που διατηρεί το επενδυτικό περιθώριο ανόδου.

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι ο όμιλος προχωρά σε νέες επενδύσεις, μεταξύ των οποίων η συμμετοχή στο έργο αποθήκευσης ενέργειας EVDAP και η ανάπτυξη έργων αποθήκευσης μπαταριών, ενώ η ολοκλήρωση των έργων παραχωρήσεων και ενέργειας αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη δημιουργία ταμειακών ροών τα επόμενα έτη.