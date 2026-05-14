Ο Ανδρέας Παπαέλληνας και η είσοδος στην Ελλάδα μέσω της Megalink Trading, συγχώνευση θυγατρικών για την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η EOS Capital Partners, η Βαλαωρίτου 9 και η νέα εταιρεία του Γιώργου Πατούλη

Επεκτείνεται στην Ελλάδα ο Παπαέλληνας.

Ο διακεκριμένος Κύπριος επιχειρηματίας Ανδρέας Παπαέλληνας, ιδιοκτήτης της Ομίλου Υπεραγορών Αλφαμέγα και του τηλεοπτικού σταθμού Alpha Κύπρου προχώρησε χθες στην σύσταση της ελληνικής εταιρείας Megalink Trading Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία. Η νέα εταιρεία θα δραστηριοποιείται κυρίως στο χονδρικό εμπόριο, καθώς και στο μη ειδικευμένο λιανικό εμπόριο, σηματοδοτώντας την περαιτέρω επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ομίλου εκτός Κύπρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της σύστασης, το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 25.000 ευρώ και έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά. Μοναδικός μέτοχος είναι η κυπριακή Alpha Mega Ltd, η οποία κατέχει το σύνολο των μετοχών της νέας εταιρικής οντότητας.

Πρόεδρος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε ο Ανδρέας Παπαέλληνας, ενώ μέλη ανέλαβαν οι Γιώργος Θεοδότου, Χριστίνα Δημάδη Λοΐζου και Niki Christodoulou. Ο κ. Θεοδότου κατέχει διευθυντική θέση στις Υπεραγορές Αλφαμέγα, ενώ η Χριστίνα Δημάδη Λοΐζου είναι εγγονή του Ανδρέα Παπαέλληνα.

Η επιχειρηματική πορεία του ομίλου Παπαέλληνα ξεκίνησε το 1997, όταν η Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ εισήλθε στον χώρο του λιανικού εμπορίου με τη λειτουργία της υπεραγοράς Χαραλαμπίδη στην Έγκωμη Λευκωσίας. Πέντε χρόνια αργότερα, το 2002, η εταιρεία εγκαινίασε δεύτερη υπεραγορά στην Ακρόπολη Λευκωσίας, με τα δύο καταστήματα να αποκτούν πλέον την εμπορική επωνυμία «Αλφαμέγα».

Σήμερα, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τα πρώτα της βήματα, ο Όμιλος Αλφαμέγα διαθέτει δίκτυο 21 υπεραγορών σε ολόκληρη την Κύπρο, καταστήματα διαρκούς εξυπηρέτησης, καθώς και υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης μέσω του ηλεκτρονικού του καταστήματος. Από το 2021 ο όμιλος έχει επεκταθεί και στον τομέα της εστίασης. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών του Ομίλου ξεπερνά τα 500 εκατ. ευρώ, ενώ απασχολεί περίπου 2.500 εργαζόμενους.

Η EOS Capital Partners

Αύξηση κερδών κατέγραψε το 2025 η EOS Capital Partners του Απόστολου Ταμβακάκη, η οποία διαχειρίζεται το EOS Hellenic Renaissance Fund II RAIF, που επενδύει σε ελληνικές επιχειρήσεις όπως η Φάρμα Κουκάκη, η Μέγα Γύρος, η Cosmos Yachting και η Orbery. Ειδικότερα, τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε 2,78 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 831,6 χιλ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 234,8%. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 2,14 εκατ. ευρώ από 628,6 χιλ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας άνοδο 241%. Σημαντική ενίσχυση παρουσίασαν και τα βασικά μεγέθη του ισολογισμού, με το σύνολο του ενεργητικού να ανέρχεται σε 5,01 εκατ. ευρώ, έναντι 1,98 εκατ. ευρώ το 2024, αυξημένο κατά 152,7%. Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 2,68 εκατ. ευρώ από 1,05 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 155,7%. Σε επίπεδο λειτουργικών δαπανών, τα έξοδα διοίκησης της EOS Capital Partners διαμορφώθηκαν σε 1,23 εκατ. ευρώ το 2025, από 1,19 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 3,9%. Παράλληλα, οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού ανήλθαν σε 169 χιλ. ευρώ από 134 χιλ. ευρώ ένα χρόνο πριν, σημειώνοντας αύξηση 26,2%. Την ίδια στιγμή, περιορισμένη παρέμεινε η επίδραση των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, με το καθαρό αποτέλεσμα να διαμορφώνεται σε ζημιές 11,2 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 8,7 χιλ. ευρώ το 2024. Αύξηση καταγράφηκε και στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, τα οποία ανήλθαν σε 1,98 εκατ. ευρώ από 1,40 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, ενισχυμένα κατά περίπου 41,4%. Τέλος, τα υπό διαχείριση κεφάλαια του EOS Hellenic Renaissance Fund II RAIF διαμορφώθηκαν σε 104,4 εκατ. ευρώ.

Νέα εταιρεία από τον Γιώργο Πατούλη

Στη σύσταση της εταιρείας Aegean Med Connect Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, προχώρησε ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, μαζί με συνεργάτες του. Σύμφωνα με το καταστατικό, η νέα εταιρική οντότητα θα δραστηριοποιείται κυρίως στην παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και υπηρεσιών διαχείρισης, ενώ στους δευτερεύοντες σκοπούς περιλαμβάνονται υπηρεσίες κεντρικών γραφείων εταιρειών και διοικητικές – υποστηρικτικές δραστηριότητες γραφείου. Η εταιρεία συστάθηκε με έδρα την Αρτέμιδα Αττικής και αρχικό κεφάλαιο 8.000 ευρώ, πλήρως καταβεβλημένο σε μετρητά. Στο μετοχικό σχήμα της εταιρείας συμμετέχουν ισόποσα οι Νίκος Βελώνης, Κωνσταντίνος Πάντος, Νίκος Βράχνης και ο Γιώργος Πατούλης, με τον καθένα να κατέχει ποσοστό 25% και να έχει εισφέρει από 2.000 ευρώ στο αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Συγχώνευση θυγατρικών

Σε συγχώνευση προχωρούν η Χείρων Ανώνυμη Εταιρεία Παραχωρήσεων και η Σταθμός Αυτοκινήτων Πλ. Πλατάνου Κηφισιάς Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης, θυγατρικές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με την πρώτη να απορροφά τη δεύτερη. Σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης της PKF Ευρωελεγκτική, η εύλογη αξία του συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας που διαχειρίζεται τον υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων στην Πλατεία Πλατάνου Κηφισιάς, είναι 5,25 εκατ. ευρώ, χωρίς να προκύψουν αναπροσαρμογές εύλογης αξίας. Ειδικότερα, τα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού ανήλθαν σε 4,09 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα άυλα πάγια αντιστοιχούν σε 4,07 εκατ. ευρώ, ενώ τα ενσώματα πάγια διαμορφώθηκαν σε 14,1 χιλ. ευρώ. Παράλληλα, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανήλθαν σε 1,12 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε περίπου 1,25 εκατ. ευρώ. Από αυτές, οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώνονται σε 1,08 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνουν κυρίως επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίων ύψους 950,8 χιλ. ευρώ, καθώς και αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 129,9 χιλ. ευρώ. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται σε περίπου 168 χιλ. ευρώ και αφορούν προμηθευτές, υποχρεώσεις από συμβάσεις με πελάτες και λοιπές υποχρεώσεις. Η καθαρή θέση της εταιρείας αποτιμήθηκε ειδικότερα σε 4 εκατ. ευρώ και αποτελείται από μετοχικό κεφάλαιο ύψους 2,46 εκατ. ευρώ, αποθεματικά 919,4 χιλ. ευρώ, διαφορά υπέρ το άρτιο 282,3 χιλ. ευρώ και κέρδη εις νέον 341,7 χιλ. ευρώ.

Η Re Invest Greece

Σημαντική ενίσχυση των οικονομικών της μεγεθών κατέγραψε το 2025 η Re Invest Greece, μέτοχοι της οποίας είναι η Resolute Cepal Greece και η Resolute Asset Management Holdings. Ειδικότερα, τα καθαρά λειτουργικά έσοδα της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 12,4 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 9,6 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας ισχυρή αύξηση, η οποία αποδίδεται στη διεύρυνση του πελατολογίου και στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά ακινήτων. Ανοδικά κινήθηκαν και τα επίπεδα κερδοφορίας, με τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται σε 2,4 εκατ. ευρώ από 1,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,7 εκατ. ευρώ, έναντι 1,2 εκατ. ευρώ το 2024. Παράλληλα, η Re Invest Greece ενίσχυσε σημαντικά την κεφαλαιακή της βάση, καθώς τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 2,6 εκατ. ευρώ, από 1,3 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Βελτιωμένη εμφανίστηκε και η εικόνα της ρευστότητας, με τα ταμειακά διαθέσιμα να αυξάνονται σε 727,8 χιλ. ευρώ, έναντι 88,1 χιλ. ευρώ το 2024. Την ίδια στιγμή, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 5,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθαν σε 3,8 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας θετική εξέλιξη στη χρηματοοικονομική της θέση.

Εύσημα στο πλήρωμα του Green K-Max 1

Σημαντική συμβολή στην αποκάλυψη μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης που προοριζόταν για την ευρωπαϊκή αγορά ναρκωτικών είχε το πλήρωμα του ελληνικών συμφερόντων φορτηγού πλοίου Green K-Max 1 της Aegean Eco Carriers, καθώς η άμεση κινητοποίησή του οδήγησε τις βραζιλιάνικες αρχές στον εντοπισμό και την κατάσχεση 341 κιλών κοκαΐνης, αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι του Σάντος στη Βραζιλία, το μεγαλύτερο της Λατινικής Αμερικής, κατά τη διάρκεια εντατικών ελέγχων που διεξάγουν οι αρχές για την καταπολέμηση των διεθνών κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Βραζιλίας, το πλήρωμα του πλοίου εντόπισε ύποπτη μικρή λέμβο να κινείται κοντά στο φορτηγό πλοίο την ώρα των εργασιών φόρτωσης και ειδοποίησε άμεσα τις αρχές, γεγονός που οδήγησε σε ευρείας κλίμακας επιχείρηση ελέγχου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν στελέχη της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, δύτες του Πολεμικού Ναυτικού της Βραζιλίας, η Τελωνειακή Υπηρεσία και η Λιμενική Αρχή του Σάντος. Κατά την υποβρύχια επιθεώρηση του πλοίου μήκους 229 μέτρων, οι δύτες εντόπισαν δώδεκα μεγάλα δέματα κοκαΐνης κρυμμένα στο λεγόμενο “sea chest”, ειδικό χώρο του κύτους που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή θαλασσινού νερού στα συστήματα του πλοίου. Οι αρχές επισήμαναν ότι η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιείται συχνά από κυκλώματα λαθρεμπορίου, καθώς επιτρέπει την απόκρυψη ναρκωτικών σε δύσκολα προσβάσιμα σημεία του πλοίου.

Το Green K-Max 1, bulk carrier χωρητικότητας 80.856 dwt, είχε καταπλεύσει στο Σάντος προερχόμενο από την Ινδία και βρισκόταν σε διαδικασία φόρτωσης πριν αναχωρήσει με προορισμό την Πολωνία.

Βαλαωρίτου 9

Το Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη προχωρά στην εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του στο κέντρο της Αθήνας, ανοίγοντας τη διαδικασία αναζήτησης μισθωτή για χώρο που μπορεί να αξιοποιηθεί είτε ως επαγγελματική στέγη είτε ως κατοικία. Πρόκειται για ακίνητο συνολικής επιφάνειας 57 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο βρίσκεται στον πέμπτο όροφο κτιρίου επί της οδού Βαλαωρίτου 9. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία έτη, με δυνατότητα παράτασης κατόπιν έγγραφης συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα έχει καθοριστεί στα 1.000 ευρώ και θα παραμείνει αμετάβλητο για τα δύο πρώτα χρόνια της σύμβασης, ενώ από το τρίτο έτος προβλέπεται ετήσια αναπροσαρμογή με βάση τον δείκτη τιμών καταναλωτή. Παράλληλα, το Ίδρυμα παρέχει στον μελλοντικό μισθωτή περίοδο χάριτος ενός μήνα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν, με δικές του δαπάνες και ύστερα από σχετική έγκριση, οι απαραίτητες εργασίες προετοιμασίας και διαμόρφωσης του χώρου. Η επιλογή του μισθωτή θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο το υψηλότερο προσφερόμενο μίσθωμα.