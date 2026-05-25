«Το MobLand είναι ο ίδιος ο Τομ Χάρντι», λένε σοκαρισμένοι με την απομάκρυνσή του οι φαν της σειράς.

To MobLand της Paramount φαίνεται να συνεχίζει χωρίς τον Τομ Χάρντι, καθώς ο βραβευμένος ηθοποιός φέρεται να έχει «απολυθεί» από τη δημοφιλή σειρά.

Η σειρά, στην οποία ο Χάρντι πρωταγωνιστεί δίπλα στους ηθοποιούς Πιρς Μπρόσναν και Ελεν Μίρεν, και έχει εκτελεστικό παραγωγό Γκάι Ρίτσι, σημειώνει μεγάλη επιτυχία για το Paramount+ , με τη δεύτερη σεζόν να αναμένεται να κάνει πρεμιέρα αργότερα φέτος. Αλλά τώρα, φαίνεται ότι η επερχόμενη σεζόν θα είναι και η τελευταία για τον Χάρντι.

Σύμφωνα με το Puck News, ο ηθοποιός φέρεται να έχει απολυθεί από το MobLand πριν από την κυκλοφορία της δεύτερης σεζόν. Η Paramount αποφάσισε «να μην συμπεριλάβει» τον δημοφιλή ηθοποιό στο καστ της τρίτης σεζόν μετά από φερόμενη σύγκρουση του Χάρντι με τους παραγωγούς Τζες Μπάτεργουορθ και Ντέιβιντ Γκλάσερ, μεταξύ άλλων, κατά την ανάπτυξη της δεύτερης σεζόν.

Πληροφορίες κοντά στην παραγωγή λένε ότι ο Τομ Χάρντι έφτανε «πολύ» αργοπορημένος στο σετ των γυρισμάτων, ενώ «συνεχώς» έδινε σημειώσεις για τα σενάρια και τη σκηνοθεσία της σειράς καθώς «προσπαθούσε να αλλάξει αυθαίρετα τους διαλόγους». Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ηθοποιός εξέφραζε όλο και πιο πολύ τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι μοιραζόταν όλο και περισσότερο την προσοχή με το καστ.

«Εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του ότι μια σειρά που αρχικά είχε χτιστεί γύρω του γινόταν όλο και περισσότερο μια ομαδική επίδειξη», με τον παραγωγό Τζες Μπάτεργουορθ να έχει βγει από τα ρούχα του και να απειλεί ακόμη και να αποχωρήσει από τη σειρά, σύμφωνα με πηγές. Η Paramount τελικά αποφάσισε να χωρίσει τους δρόμους της με τον Χάρντι, προκαλώντας ωστόσο ένα μεγάλο πλήγμα για την σειρά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://youtu.be/qKGgw7Ob5f4?si=sYFERYJT8QLyXsz_}

Τέλος, το δημοσίευμα αναφέρει ότι το συμβόλαιο του Χάρντι «περιέχει τον όρο για διακοπή της συνεργασίας κοινή συναινέσει επιλογή για την τρίτη σεζόν», που σημαίνει ότι θα μπορούσε να είχε αποφασίσει να αποχωρήσει ο ίδιος. Αλλά, φαίνεται ότι η απόφαση ελήφθη ερήμην του.

Η πρώτη σεζόν του MobLand κυκλοφόρησε πέρυσι τον Μάρτιο και γρήγορα έγινε τεράστια επιτυχία για το Paramount+ συγκεντρώνοντας περισσότερους από 26 εκατομμύρια θεατές και εξασφαλίζοντας την 1η θέση στην πλατφόρμα streaming σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. Η σειρά εστιάζει στον Harry Da Souza του Τομ Χάρντι, έναν σεβαστό μεσάζοντα και εκτελεστή για τους Harrigan, μια ισχυρή οικογένεια εγκληματιών.

Καθώς αναμένουμε περαιτέρω ανακοινώσεις σχετικά με το τι έχει συμβεί ακριβώς πίσω από τις κάμερες, αναρωτιόμαστε πώς θα προχωρήσει η σειρά χωρίς τον Χάρντι και πόσο άσχημα θα μπορούσε να επηρεάσει τη δημοτικότητα της σειράς ενόψει της δεύτερης σεζόν.