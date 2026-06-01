Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά σχετικά με τα αίτια που οδήγησαν στο μοιραίο δυστύχημα.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα, που στοίχισε τη ζωή σε έναν 52χρονο πατέρα και τον 17χρονο γιο του, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε σημείο της εξόδου της πόλης προς το Ρίο, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής, μια περιοχή που, σύμφωνα με αναφορές, βρίσκεται εδώ και χρόνια σε καθεστώς εκτεταμένων τεχνικών έργων, γεγονός που έχει επανειλημμένα επισημανθεί ως παράγοντας που επηρεάζει την οδική ασφάλεια.

Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο, ωστόσο για τον 17χρονο διαπιστώθηκε ο θάνατός του σχεδόν ακαριαία, ενώ ο 52χρονος κατέληξε λίγες ώρες αργότερα παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Κομβικό στοιχείο για τη διερεύνηση των αιτιών θεωρείται η κάμερα που ήταν τοποθετημένη στο κράνος του 52χρονου οδηγού, ο οποίος συνήθιζε να καταγράφει τις διαδρομές του. Η συσκευή εντοπίστηκε από τις αρχές στο σημείο του δυστυχήματος και το υλικό της βρίσκεται ήδη υπό εξέταση, με τους αναλυτές να προσπαθούν να διαπιστώσουν αν έχει καταγραφεί η στιγμή της εκτροπής ή πιθανή εμπλοκή άλλου οχήματος.

Παράλληλα, η Τροχαία Πατρών συλλέγει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από το σημείο, ενώ εξετάζονται μαρτυρίες και τεχνικά δεδομένα για την πλήρη ανασύνθεση της πορείας της μοτοσικλέτας πριν από τη σύγκρουση.

Η τραγωδία έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, καθώς ο 17χρονος ήταν μαθητής Λυκείου και ενεργό μέλος αθλητικής ομάδας της περιοχής, ενώ ο πατέρας του ήταν γνωστός ως έμπειρος οδηγός δικύκλου.